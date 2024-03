Cuneo ingaggia il franco belga Marin Dukic

CUNEO- Per affrontare al meglio la lunga serie di partite tra Play Off e Coppa Italia, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo inserisce nel roster lo schiacciatore franco belga Marin Dukic, classe 2000 194 cm. Arriva dal Decospan Volley Team Menen. Dukic arriverà a Cuneo nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, e sarà a disposizione di coach Battocchio da lunedì. Il nuovo giocatore del roster biancoblu sarà importante per garantire maggiori alternative in attacco ma anche per gli allenamenti.