Pasquetta in campo per Gara 2 dei Quarti di Finale

La Yuasa Battery Grottazzolina, vincitrice della Regular Season e già ammessa d’ufficio al prossimo turno, attende la sua sfidante tra Ravenna e Prata. Alle 18.00 va in scena il primo confronto di Gara 2, in campo la Consoli Sferc Brescia con l’Emma Villas Siena. A seguire due match con fischio d’inizio alle 19.00: la Delta Group Prata di Pordenone cerca di chiudere i conti alla prima occasione utile con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, mentre la Tinet Prata di Pordenone ospita la Consar Ravenna per tener viva la serie contro i dominatori di Gara 1.

Al via degli spareggi si è verificato subito un colpo di scena, con la Delta Group Porto Viro, settima al termine della stagione regolare, capace di ribaltare i pronostici della vigilia. Il team veneto è pronto a giocarsi, alle 18.00 di lunedì tra le mura amiche, il match ball per accedere alle Semifinali in virtù dell’impresa in tre set centrata in Piemonte con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo. Dopo aver chiuso la seconda fase sul secondo gradino del podio ed essere entrata nei Play Off come prima testa di serie dei Quarti, la formazione di Matteo Battocchio era favorita alla vigilia, ma è crollata e ora si trova a ricostruire le proprie certezze dopo una gara affrontata senza la giusta intensità e con il solo Mads Kyed Jensen in doppia cifra (12 punti). Il sestetto veneto di Daniele Morato è salito in cattedra a muro e ha bersagliato i rivali con gli attacchi del top scorer Tommaso Barotto (16), il grande lavoro di Rocco Barone al centro (15 con 6 block) e di Felice Sette in banda (12). La Delta accarezza il sogno e ci crede, la Puliservice ha la qualità per riaprirla.

Gara da non perdere anche alle 19.00 sul campo del San Filippo. I padroni di casa della Consoli Sferc Brescia non sono riusciti in Gara 1 dei Quarti a invertire i valori generati dalla Regular Season, ma hanno perso 3-1 in Toscana. Ora la squadra di Roberto Zambonardi deve vincere con qualsiasi risultato tra le mura amiche per giocarsi il tutto per tutto al PalaEstra nell’eventuale Gara 3. Di tutt’altro avviso l’Emma Villas Siena di Gianluca Graziosi, che vuole chiudere subito i conti dopo aver mancato in extremis il secondo posto in Regular Season per il quoziente set e aver poi approcciato bene i Play Off chiudendo il primo match con quattro atleti in doppia cifra: Esquivel Matheus Krauchuk e Marco Pierotti, entrambi autori di 15 punti, Alessio Tallone (14) e Riccardo Copelli (12). Meriti anche alla distribuzione di Thomas Nevot. Tra i Tucani encomiabile la prova a muro di Erati (4 i vincenti), in doppia cifra Niels Klapwijk (15) e Abrahan Alfonso Gavilan (14), ma meno precisi che in altre gare.



La sfida che sulla carta poteva essere la più equilibrata, ovvero il match tra due squadre vicinissime in classifica, si è rivelata invece a senso unico in Gara 1 dei Quarti. In questo secondo round, previsto alle 19.00, la Tinet Prata di Pordenone, quinta forza del torneo, deve cercare di riaprire la serie nel proprio quartier generale per arrivare alla bella e giocarsi poi le chance di accesso alle Semifinali in Romagna. Nei Play Off ogni sfida è molto diversa dalle precedenti, ma la superiorità dimostrata giovedì sera da parte della Consar Ravenna può aver lasciato il segno all’interno del gruppo rivale minando le certezze dei friulani, caduti in un lampo rimanendo a 13 e due volte a 16 nei tre set disputati nell’impianto dei rivali. A fare la voce grossa per la Consar 9 punti diretti al servizio e le prove del top scorer Alessandro Bovolenta (16 punti con 4 ace) e Mattia Orioli (13). A tenere a galla la Tinet non è bastata la prova generosa di Manuele Lucconi, autore di 13 punti.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 QUARTI DI FINALE –

Lunedì 1 aprile 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena Arbitri: Chiriatti, Venturi (Serie 0-1)

Lunedì 1 aprile 2024, ore 19.00



Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna Arbitri: Marconi, Grossi (Serie 0-1)

Lunedì 1 aprile 2024, ore 19.00



Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Grassia, Mesiano (Serie 1-0)