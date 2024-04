Impresa Porto Viro, vince a Cuneo ed è in semifinale

CUNEO- Una serata indimenticabile, un piccolo miracolo sportivo. La Delta Group Porto Viro bissa l’impresa di gara 1 vincendo ancora con un rotondo 0-3 in casa della corazzata Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e conquista la sua prima, storica qualificazione alle semifinali playoff di Serie A2 Credem Banca . Bastano i parziali (19-25, 19-25, 20-25) per dare una dimensione alla prestazione, immensa, dei ragazzi di Daniele Morato in questo terzo e ultimo atto della serie. Barotto è stato un martello pneumatico (top scorer con 18 punti), ma sono tutti gli interpreti nerofucsia a meritare applausi a scena aperta: solidi in ricezione, micidiali in attacco, granitici in muro-difesa. Cuneo, seconda forza del campionato, non ha quasi potuto opporre resistenza a questa straripante Delta Group, che stanotte festeggia ma da domani penserà alla prossima tappa della corsa verso la SuperLega. Ad attenderla in semifinale – già da una settimana – c’è Siena: gara 1 si giocherà in Toscana tra poche ore, giovedì 11 aprile alle ore 20.30.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo di Matteo Battocchio scende in campo con Sottile-Jensen in diagonale, Volpato-Codarin al centro, Botto-Andreopoulos in posto quattro, Staforini libero. La Delta Group di Daniele Morato al via con Garnica alzatore e Barotto opposto, Zamagni e Barone centrali, Tiozzo e Sette schiacciatori, Morgese libero.

Primo break della gara di Porto Viro con Barotto, immediata risposta a muro di Codarin (3-3). Barone punzecchia con la battuta float la linea di ricezione di casa, Andreopoulos attacca out ed è di nuovo più due ospite (3-5). Squadre molto regolari in cambio palla ora (nerofucsia implacabili negli attacchi a centro rete, bello anche il duello a distanza tra Barotto e Jensen), spezza la routine un fallo in costruzione di Garnica che sancisce il 9-9. Cuneo mette il naso davanti per la prima volta con Andreopoulos (12-11), Barotto si riprende il maltolto, sull’azione successiva lo stesso Andreopoulos chiude troppo il diagonale: 13-15. Lo schiacciatore greco prova a rimediare con il servizio ma il check gli dice no, il pari arriva comunque poco dopo grazie a Botto (16-16). Ace di Garnica e time per Battocchio (16-18), tocca ancora a Botto a ricucire il divario (18-18). Barotto on fire, Botto invece fa cilecca stavolta, massimo vantaggio per la Delta Group: 18-21 e secondo discrezionale richiesto da Battocchio. Difesa, ricostruzione, Barotto fa un altro buco sul taraflex: dalla panchina piemontese escono Cioffi e Dukic per Codarin e Jensen (18-22). Non si placa la mareggiata polesana, muri di Barotto e Barone per il 18-24. La frazione va agli archivi con un errore di Botto in battuta: 19-25, 0-1.

Cambio campo, Porto Viro prende il comando sul turno in battuta di Barone: appoggio fuori misura di Staforini, contrattacco a segno di Zamagni, 3-5 sul tabellone. Altro affondo break nerofucsia, prima colpisce Tiozzo, poi Zamagni: 5-9, time per Battocchio. Sembra girare tutto storto alla squadra di casa, Andreopoulos sbaglia il servizio e lascia il posto a Gottardo, che però si macchia subito di una ricezione slash: Barone appoggia comodamente a terra il 6-11. Dopo aver incassato tanti schiaffi Cuneo reagisce di nervi, ace (fortuito) di Volpato e pallonetto spinto di Botto per il 9-11, quindi il morso di Gottardo del 12-13. Non riesce più a passare Jesen, Sette invece fa quello che vuole, Battocchio allora cambia il suo opposto con Bristot ma anche stavolta la mossa è controproducente: errore offensivo del neoentrato per il 12-17. Cuneo ritorna all’antico, di nuovo sul taraflex Jensen e Andreopoulos, la Delta Group si concede solo una pausa in cambio palla (18-21) prima dell’accelerata finale. Monster block di Zamagni su Codarin (19-24), alla prima occasione Barotto la chiude di cattiveria: 19-25, 0-2.

Terzo set, un paio di sbavature di Porto Viro in avvio, ci mette prontamente una pezza Barone a muro (3-3). Ricomincia a lavorare di gomito la difesa nerofucsia, ricomincia a martellare Barotto (6-7). Lungo scambio e Jensen mette a terra il punto del sorpasso, ma c’è ancora Barone a fare da aggiustatutto (9-10). Sale in cattedra Sette con la doppietta attacco-muro dell’11-13, perla di Barotto per il 13-16: Battocchio chiama time. Arrivano un’altra mazzata morale per i piemontesi, il muro del 14-18, e un altro tempo richiesto da Battocchio. La Delta Group ha le redini saldamente in mano, anche perché Cuneo non tira fuori nulla di buono dalla battuta. Il block di Tiozzo su Jensen profuma già di vittoria (15-20), Botto prova l’ultimo disperato assalto (18-21), Barotto è spietato e gli toglie anche quel briciolo di speranza (18-23). La seconda impresa nerofucsia a Cuneo, è realtà: 20-25, 0-3.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice S.Bernardo Cuneo)- « Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, hanno capito cosa ci metteva in difficoltà e lo hanno messo in pratica. Noi abbiamo avuto nuovamente un’ansia da prestazione pazzesca, come spesso è capitato quest’anno e anche quando ci hanno dato delle opportunità noi non siato stati pronti a coglierle ».

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Abbiamo giocato una gran partita, molto solida e quadrata, siamo andati benissimo sia in fase break che in cambio palla. La ricezione è stata quasi perfetta e questo ha aiutato Fefè (Garnica, ndr) nelle scelte, ha fatto una prestazione eccezionale lui e l’hanno fatta i nostri attaccanti. Complimenti ai ragazzi, allo staff, alla società: l’abbiamo preparata bene tutti insieme. Fin qui il nostro percorso è stato straordinario, adesso ci godiamo questa vittoria, poi testa a Siena e vediamo che succede ».

IL TABELLINO-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – DELTA GROUP PORTO VIRO 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO- Sottile 1, Jensens 12, Volpato 8, Codarin 7, Andreopoulos 6, Botto 7; Staforini (L); Gottardo 1, Dukic, Cioffi, Bristot. N.e. Colangelo, Giordano (L). All.Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Barotto 18, Barone 9, Zamagni 9, Tiozzo 8, Sette 10; Morgese (L). N.e. Pedro, Bellei, Charalampidis, Zorzi, Sperandio, Eccher, Lamprecht (L) All.Morato.

ARBITRI: Armandola, Spinnicchia.

Durata set: 25′, 29′, 28′; tot: 82′.