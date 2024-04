Pallavolo A2: Grottazzolina-Siena parte la sfida per la Superlega

GROTTAZZOLINA (FERMO)- A giocarsi l’accesso alla prossima SuperLega Credem Banca sono la Yuasa Battery Grottazzolina e l’Emma Villas Siena , con i marchigiani che possono contare sul fattore campo in Gara 1, in programma domenica alle 18.00, e nell’eventuale bella. Nel primo match la formazione dominatrice della Regular Season scende in campo tra le mura amiche dopo essere entrata nei Play Off Promozione in Semifinale sudando poi sette camicie per avere la meglio su Ravenna in Gara 3 al tie-break.

Anche i giganti toscani sono passati per la bella contro Porto Viro, ma dopo un approccio ruvido sono riusciti a prevalere guadagnandosi la possibilità di lottare a caccia del ritorno nella massima serie, categoria già affrontata nel 2018/19, grazie alla precedente vittoria dei Play Off contro Spoleto. La Yuasa Battery, sconfitta nella Finale promozione da Falconara nel 1997/98 e nella Finale del Play Off A1/A2 dal Forlì nel 1999/00, non ha mai spiccato il gran salto e vuole una svolta. I precedenti tra le squadre sono in parità grazie a due successi a testa. Nella stagione in corso in entrambi gli incroci è saltato il fattore campo, con Grottazzolina dominante in Toscana per 3-1 e Siena vittoriosa al tie-break nelle Marche. Domenica, tra le fila dei padroni di casa, ci saranno tre ex Emma Villas: Michele Fedrizzi, Andrea Marchisio e Andrea Mattei. In odore di record tra i padroni di casa Aleksandar Mitkov (una gara alle 100 giocate in Italia e 20 punti ai 1000) e Andrea Mattei (7 attacchi vincenti ai 1000 in carriera), tra gli ospiti Riccardo Copelli (5 attacchi vincenti ai 1000 in carriera).

PRECEDENTI: 4 (2 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Emma Villas Siena)



EX: Michele Fedrizzi a Siena nel 2017/18, 2018/19; Andrea Marchisio a Siena nel 2015/16; Andrea Mattei a Siena nel 2018/19, 2021/22

Gara 1 Finale - Play Off A2-

Domenica 21 aprile 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina - Emma Villas Siena Arbitri: Merli, Jacobacci