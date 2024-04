Volley Mercato: Davide Saitta torna nella sua Catania

CATANIA-Dopo 21 anni passati in giro per il mondo a calcare i taraflex dei templi del volley nazionale e internazionale il regista Davide Saitta, catanese classe ’87, torna in Sicilia per indossare la maglia della Saturnia Acicastello nel Campionato di volley maschile 2024/25 di Serie A2. Saitta calca i campi di pallavolo sin da giovanissimo e in questo percorso ha ottenuto tanti successi, sia a livello di club che in nazionale, con la quale il palleggiatore siciliano ha vinto diversi trofei tra cui, il più importante, l’argento all’Europeo 2013. Lo scorso novembre, nel corso della stagione 2023/24, ha dato l’addio a Cisterna per passare al GKS Katowice, nella Plusliga polacca.