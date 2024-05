Volley Mercato: a Pineto arriva il finlandese Samuli Kaislasalo

LA CARRIERA-

Fisico imponente, 205 centimetri da mettere al servizio di Pineto, Kaislasalo è fresco di vittoria del titolo nazionale proprio in Eredivisie, il campionato dei Paesi Bassi, dove lo scorso 26 aprile ha trionfato in gara-4 dei play-off. Non solo: alla vittoria di squadra il nuovo opposto pinetese ha affiancato il primato per punti segnati (546 di cui 461 in attacco, 46 muri-punto e 39 ace).

Il profilo del nuovo arrivato in casa ABBA – fortemente cercato dalla società attraverso l’operato del DS Massimo Forese – è di primo piano. Samuli Kaislasalo vanta una lunga militanza, sia a livello di club che di selezione nazionale, nelle competizioni internazionali. Tra queste i Campionati Europei 2023 e 2019, i Campionati Mondiali 2018 e la Golden League, dove peraltro debutterà il prossimo 17 maggio contro la Croazia. In carriera anche un argento nella Silver League 2022 e partecipazioni alla Challenge Cup.

Quella in Italia sarà la quarta esperienza fuori dalla nazione d’origine per il giocatore originario di Forssa, città situata nel sud della Finlandia: dopo avere militato in patria tra Kuortane, Hurrikaani Loimaa, Rantaperkiön Isku (premiato come migliore opposto del campionato 2015/16), Leka Volley e Raision Loimu, si sono succedute due stagioni tra Foinikas Syros ONEX (Grecia) e Lindemans Aalst (Belgio). Al ritorno nel Hurrikaani Loimaa l’anno successivo, hanno fatto seguito un altro anno in Grecia con l’AO Milon Neas Smyrnis e le ultime due stagioni in Olanda (con una coppa e un campionato conquistati).

Le parole di Samuli Kaislasalo-

« Sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza con Pineto. Dopo avere realizzato un sogno rincorso a lungo, cioè quello di vincere un titolo nazionale, sono entusiasta di questa sfida in Italia. Gli italiani sono famosi per la loro passione per lo sport e sarà fantastico viverla in prima persona. Misurarmi con la pallavolo italiana era uno degli obiettivi della mia carriera e ora diventa realtà. Ho affrontato l’Italia un paio di volte con la maglia della Finlandia e sono sempre stati un’avversaria eccellente, senz’altro tra le migliori o forse anche la migliore al mondo in questo momento. Sono entusiasta di conoscere una nuova cultura. E, anzi, cercherò di imparare un po’ di italiano già prima dell’inizio della stagione ».