Volley Mercato: Carlo De Angelis è il libero di Reggio Emilia

LA CARRIERA-

Classe 1996 il libero arriva da due stagioni a Prata di Pordenone, con la quale ha ottenuto grandi risultati per il club, precedute da ben cinque annate filate in SuperLega, prima con Cisterna e poi con Trento, con la quale ha vinto una Supercoppa, una Coppa Cev ed infine un mondiale per club.

Le parole di Carlo De Angelis-

« Ho scelto Reggio Emilia dopo la chiamata che è arrivata da Fanuli, è un allenatore ed una persona che stimo molto avendolo affrontato sia da allenatore che da giocatore; non vedo l’ora di iniziare a lavorare per una società storica che da anni frequenta i palcoscenici dell’A2 ».

Pensi che la squadra che sta formando Reggio Emilia possa essere competitiva nel panorama dell’A2?

« Il livello dell’A2 l’anno prossimo sarà molto alto, tante squadre si sono rinforzate. È ancora presto per parlare di obiettivi per la prossima stagione, quando ci troveremo in palestra tutti insieme li definiremo, per ora posso dire che abbiamo un mix interessante tra giocatori esperti e giovani prospetti, l’unione del gruppo deve essere un nostro punto di forza ».