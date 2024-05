Volley Mercato: la Tinet parlerà polacco con Marcin Ernastowicz

PORDENONE- Per la prima volta nella propria storia la Tinet Prata di Pordenone parlerà polacco! Infatti dopo aver avuto stranieri svedesi, una lunga e fortunata esperienza con giocatori bulgari e la Slovacchia rappresentata da Michal Petras il Direttore Sportivo Luciano Sturam e quello Generale Dario Sanna hanno puntato l’obiettivo sul ventisettenne schiacciatore di posto 4 Marcin Ernastowicz. Il nuovo innesto gialloblù ha fatto la trafila delle giovanili nello Jastrz?bski W?giel, uno dei più gloriosi club della nazione con 4 scudetti conquistati e 2 finali di Champions raggiunte. Allo Jastrz?bski il suo coach fu l’attuale allenatore della Nazionale Italiana Ferdinando De Giorgi. Quindi il trasferimento in Svizzera nelle fila dello Schönenwerd con il quale milita due stagioni raggiungendo un terzo posto. Quindi quattro anni in Germania al Düren con il quale staziona sempre nelle prime posizioni e gioca una finale di Coppa di Germania nel 2023. Da agosto si trasferirà a Prata con l’inseparabile cane Honig, miele in tedesco.

Le parole di Marcin Ernastowicz-

« Ho sentito parlare sempre molto bene sia della squadra che della zona. Apprezzo molto il fatto che il club abbia grandi aspirazioni ed ambizioni e vorrei aiutare la squadra ad ottenere grandi risultati nella stagione che verrà. A livello personale miro a diventare un giocatore migliore e a godermi ogni singolo attimo di questa avventura assieme ai miei compagni di squadra. A livello di squadra gli obiettivi non possono che essere due: fare molto bene in A2 e anche in Coppa Italia ».

Che idea ti sei fatto della pallavolo italiana?

«La pallavolo italiana è una delle migliori al mondo. Ammiro molto l’etica del lavoro e anche il modo di allenarsi e giocare che c’è in questo paese. In Polonia ho avuto De Giorgi come allenatore e ho imparato moltissimo da lui. Anche per questo ho scelto Prata: sono sicuro che potrò fare miglioramenti significativi sotto la guida di Mario Di Pietro ».

Se dovessi descriverti come giocatore attraverso alcune parole chiave quali utilizzeresti?

« Ambizioso, Esplosivo e Versatile ».

Com’è Marcin fuori dal campo?

« Nel 2021 ho completato i miei studi alla Akademia Wychowania Fizycznego a Katowice laureandomi in Sport Management. Nel tempo libero amo giocare ai video games, leggere, cucinare e passeggiare col mio cane. Oltre alla pallavolo ho un’altra curiosità italiana da scoprire: cibi e ricette tradizionali ».

Un saluto ai tuoi nuovi tifosi?

« Messaggio a tutti fans: non vedo l’ora di vedervi in palazzetto a tifare per noi e a… vincere con noi! ».

Le parole del Direttore Generale Dario Sanna-

« Siamo convinti che Marcin ci aiuterà a raggiungere al meglio i nostri obiettivi stagionali importante sarà un rapido ambientamento, cosa che non dovrebbe essere complicata perchè il giocatore da anni è abituato ad esperienze internazionali. Non vediamo l’ora di accoglierlo e farlo entrare al meglio nella comunità gialloblù e di Prata in generale ».