Voley Mercato: Caletti è il secondo libero di Cantù

Le parole di Leonardo Caletti-

« Sono molto contento di arrivare a Cantù: per me è una preziosa occasione di crescita in una società storica. In più, ritrovo Alessandro Mattiroli, che conosco molto bene e che reputo un ottimo allenatore. Credo che quest’anno, ancora più dello scorso, mi farà bene. Ovviamente più la categoria si alza, più il livello si alza, e questo mi servirà per mettere un mattoncino in più per la mia crescita. Ho seguito qualche partita di Serie A2, e il prossimo campionato sarà tosto, anche perché è il secondo campionato nazionale. Dovremo lavorare molto, ma ho visto che la squadra c’è: conosco qualche giocatore, e sono sicuro che saremo un bel gruppo. Hanno tutti tanta voglia di lavorare, e già questo è un punto di partenza importantissimo. A livello personale mi piacerebbe fare meglio del campionato appena concluso. Io do sempre il massimo, mi alleno sempre al 100%, e quello che semini raccogli, come ho imparato in questi anni. Non vedo l’ora di cominciare! ».

Le parole del tecnico Alessandro Mattiroli-

« Conosco Leonardo fin dai suoi primi passi nel mondo del volley. Abbiamo giocato insieme per 10 anni, e con me ha fatto tutto il percorso dalle Giovanili alla Serie B. In più, la scorsa stagione si è cimentato per la prima volta in Serie A3 con Lagonegro, e sono molto contento che abbia fatto questa esperienza. È un giocatore che si dà molto da fare, e sono molto contento che abbia voluto seguirmi in questa avventura » .