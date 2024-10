Quattordici sorelle a caccia della Superlega

ROMA- Si sta per alzare il sipario anche sulla prossima Serie A2 Credem Banca , che prenderà il via in questo weekend. Quattordici le formazioni che si sfideranno per provare a centrare, a fine stagione, la promozione in SuperLega Credem Banca. Di seguito le presentazioni delle compagini protagoniste del prossimo campionato.

Cosedil Acicastello-

Dopo una stagione di SuperLega (2023/24), un fatto storico per la Cosedil Acicastello, il team biancoblù riparte da tanti volti nuovi e promette di essere uno dei più competitivi della Serie A2 Credem Banca. A guidare il sestetto castellese mister Camillo Placì, con una lunga carriera alle spalle e un palmares ricco di vittorie con team internazionali. Cosedil Acicastello è dunque un mix di giocatori di grande esperienza e di giovani pronti a mettere in campo energia ed entusiasmo. Alle conferme di Javad Manavi, Luka Basic, Elia Bossi e Francesco Pierri, volti amati della scorsa stagione, si sono aggiunti diversi nomi di giocatori di grande esperienza e di giovani e promettenti atleti. Davide Saitta, palleggiatore e capitano del roster biancoblu che dopo 21 anni torna nella sua Sicilia; Giulio Sabbi, opposto romano con una carriera costellata di successi con le squadre di club ma anche con la Nazionale; Will Rottman, schiacciatore statunitense e promessa del volley internazionale; Andrea Argenta, opposto classe 1996 pronto a mettere a disposizione di mister Placì tutto il suo talento; Filippo Bartolucci, il centrale classe 2003, perno della nazionale italiana Under 22, che disputa la sua terza stagione di fila in A2; Francesco Bernardis, palleggiatore di 190 cm che proviene dalle giovanili dei Campioni d’Italia del Trentino Volley; Simone Orto, catanese classe 2004 che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del libero e che quest’anno ricoprirà il ruolo di schiacciatore; Simone Lombardo, libero classe '95 originario di Fiumefreddo di Sicilia; Nicolò Volpe, centrale classe 2003, anche lui in orbita nazionale Under 22; Diego Bartolini, giovane e promettente centrale classe 2005.

Evolution Green Aversa-

Quest’anno Virtus Aversa avrà come name sponsor Evolution Green e si prepara al quinto campionato di fila tra le big del volley italiano. A guidare il gruppo ci sarà sempre coach Giacomo Tomasello che, dopo la salvezza, ha ottenuto la riconferma insieme al vice Stefano Beltrame e all’assistente Ignazio Nappa, quest’ultimo aversano doc. Tante le novità nel roster ma anche alcune riconferme dalle quali riparte la società del presidente Sergio Di Meo: i pilastri sono il capitano Salvatore Rossini, libero che è stato parte della storia della pallavolo maschile con la Nazionale Italiana; Gordan Lyutskanov, schiacciatore bulgaro alla sua terza stagione in maglia normanna; e il brasiliano Bruno Canuto che ha ottenuto il rinnovo del contratto dopo l’ultima ottima annata. È cambiata totalmente la diagonale con un nuovo palleggiatore e un forte opposto: in cabina di regia ci sarà tutta l’esperienza (classe 1980) di Fernando ‘Fefè’ Garnica, mentre la bocca di fuoco del club è l’ex Civitanova Matheus Motzo. In attacco ci saranno anche le new entry Filip Frankowski (ex Napoli) e il giovanissimo (classe 2004) Omar Agouzoul, che arriva direttamente dalla ‘cantera’ normanna. Tutti nuovi invece i centrali con gli arrivi di Martins Arasomwan, Cristian Frumuselu e Ionut Ambrose. Il secondo palleggiatore è il ventiduenne Francesco Minelli mentre il secondo libero (che può giocare anche da banda) è Edoardo Mentasti. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è Gioele Barbon, ruolo opposto. Ad impreziosire la squadra anche il “baby” Andrea Di Meo, palleggiatore di appena 18 anni, che è stato integrato nel gruppo della prima squadra e proverà a ritagliarsi uno spazio nello splendido mondo del volley che conta.

Gruppo Consoli Sferc Brescia-

Dopo il finale in crescendo dello scorso campionato, concluso con la conquista di Del Monte® Coppa Italia e Del Monte® Supercoppa Serie A2, la Gruppo Consoli Sferc si presenta all’undicesimo appuntamento consecutivo con la serie A2 con un roster rinnovato che promette scintille e tradisce motivate ambizioni. La regia è affidata al cervello e alle mani inossidabili di Simone Tiberti, dieci volte capitano, coadiuvato da Matteo Bonomi, talentuoso palleggiatore forgiato a Montichiari. Sulla loro diagonale arriva il cubano Yordan Bisset Astengo, all’esordio italiano ma già protagonista della scena internazionale in Brasile, Turchia e Russia. Il tris di martelli di banda conta sul carisma del confermatissimo Roberto Cominetti e sugli innesti di Giacomo Raffaelli e Oreste Cavuto, tasselli di indiscusso valore provenienti dalla SuperLega, rispettivamente da Taranto e Trento. Nuovo assetto al centro: al bis di Alex Erati si sommano l’ingresso in rosa di Antonio Cargioli - già suo compagno di reparto a Bergamo - e di Alessandro Tondo, arma vincente anche nel ruolo di opposto, approdato a Brescia dalla massima serie catanese. Il libero è Nicolò Hoffer, in transito da Piacenza, affiancato dall’altro eterno tucano Andrea Franzoni. Gabriele Manessi, Andrea Bettinzoli e Filippo Zambonardi, giovani del vivaio biancoblù, completano il pack di schiacciatori. La guida tecnica è sempre quella di Roberto Zambonardi, assistito da Paolo Iervolino e da Massimo Redaelli, fresco arrivo in città.

Campi Reali Cantù-

È una Cantù profondamente rinnovata quella che si presenta ai nastri di partenza della stagione 2024/25 del campionato di Serie A2 Credem Banca. C'è un nuovo main sponsor (Campi Reali) per la prima volta dopo otto anni, e nuovo allenatore, con Alessandro Mattiroli da Yaka Volley Malnate che prende il posto di Francesco Denora Caporusso. Al suo fianco siederà di nuovo Alessio Zingoni per la sua quarta stagione consecutiva, come pure è confermato il resto dello staff tecnico e medico. Continua il suo percorso in maglia canturina anche Luca Butti, che eredita la fascia di capitano da Dario Monguzzi. Sono confermati anche gli schiacciatori Andrea Galliani e Andrea Bacco, e l'opposto Francesco Quagliozzi. Il pubblico del PalaFrancescucci è però già pronto ad applaudire i suoi nuovi beniamini, a partire dai due palleggiatori Francesco Cottarelli e Luca Martinelli. Rinnovato in toto anche il reparto centrali, con Nicola Candeli, Marco Bragatto e Manuel Marzorati. Completano il roster gli schiacciatori Nicola Tiozzo (che torna a Cantù dopo 8 anni) ed Elio Cormio, e il libero Leonardo Caletti.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-

Il Cuneo Volley è pronto a scendere in campo per la sua settima stagione in Serie A, la quinta consecutiva in A2. Rinnovamento quasi totale per Cuneo; a partire dal nome, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con l’ingresso di un nuovo title sponsor MA Decorazioni al fianco dell’ormai decennale legame con il gruppo amministrato da Antonio Biella. Il settore tecnico vede confermati il Ds Paolo Brugiafreddo e il tecnico Matteo Battocchio, che si avvale di Matteo Morando come secondo, in arrivo da Santa Croce. La squadra riparte dalle conferme di Daniele Sottile, nominato capitano, del centrale Lorenzo Codarin (record in biancoblù) e del collega di reparto Marco Volpato. Dalla SuperLega l'arrivo del libero Domenico Cavaccini, innesto importante anche per la personalità dell'atleta. Nel ruolo di opposto l'arrivo di Giulio Pinali, Campione del Mondo in carica con la Nazionale italiana, e del giovane Davide Brignach in uscita dalla B di Trento. Ritorno alle origini per Simone Oberto, libero cuneese Doc e Nicola Agapitòs, schiacciatore cresciuto nel vivaio di Cuneo insieme a Tommaso Chiaramello, centrale promosso in prima squadra con l'uscita dall'U19. In posto quattro, da Santa Croce l'estone Karli Allik, da Porto Viro Felice Sette ed infine Andrea Malavasi, giovane azzurrino in arrivo dalla cantera di Modena. Al centro chiude il quartetto Mirco Compagnoni, due anni fa a Santa Croce e lo scorso anno in A3 a Brugherio, che ben conosce il palleggio Roberto Mastrangelo in arrivo da Lagonegro. Confermatissimi la Team Manager Silvia Canale e lo scoutman Dario Sampò; a ques'ultimo è stato affiancato Antonio Amelio per le gare in trasferta.

Smartsystem Essence Hotels Fano-

La Virtus Fano targata Smartsystem Essence Hotels torna in serie A2 dopo 23 anni. Un traguardo raggiunto dopo cinque consecutivi campionati in Serie A3 ed un finale di stagione culminato con la vittoria nell’ultimo atto dei Play Off contro San Donà. Confermatissimo alla guida della prima squadra mister Vincenzo Mastrangelo, l’artefice del trionfo, il quale verrà affiancato dal viceallenatore Michael Angeletti e dall’assistente Simone Roscini. La squadra è stata per buona parte rinnovata, con la conferma di solo tre elementi (Federico Roberti, Pietro Merlo e Mattia Raffa). Ritorno in grande stile come opposto per “Bibop” Marks, protagonista due anni orsono in maglia virtussina. In cabina di regia è arrivato da Santa Croce l’esperto Manuel Coscione che, assieme al centrale Stefano Mengozzi, avrà il compito di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà. Da Siena, dove ha disputato le finali Play Off per la SuperLega, ecco Alessandro Acuti, pronto a prendersi una maglia da titolare e farsi sentire al centro. Primi tempi e muri saranno poi anche il pane quotidiano di Federico Compagnoni, proveniente da Castellana ed ex Marcianise. Il pesarese Tommaso Mandoloni (per lui un ritorno a Fano dopo la stagione trionfale 2018/19) sarà il vice di Coscione mentre per il resto il roster sarà composto dai giovani del florido vivaio Virtus: il figlio d’arte Giacomo Sorcinelli, il vice libero Jacopo Rizzi ed il centrale Davide Magnanelli. Da Pesaro, nel ruolo di opposto, è arrivato il diciannovenne Matteo Coccia. L’obiettivo della società è la permanenza in Serie A2. Come matricola la compagine fanese farà di tutto per portare a casa quanto prima il risultato.

Banca Macerata Fisiomed MC-

Vincere è difficile, confermarsi di più. Con gli occhi ancora luccicanti di gioia derivanti dal trionfo a Mantova dello scorso anno, la dirigenza maceratese ha lavorato con grande impegno sul mercato per consegnare a coach Maurizio Castellano una rosa competitiva, pronta a togliersi importanti soddisfazioni nella stagione a venire nel nuovo campionato. Il punto di partenza è stata la riconferma di Simone Gabbanelli, libero, alla sua ottava stagione in biancorosso, che rappresenterà un riferimento per il giovane Tommy Palombarini, promosso dopo ottime prestazioni nelle categorie cadette. Tornando alla stagione precedente, faranno parte della rosa attuale anche Sebastiano Marsili, palleggiatore classe '96, e i due centrali che portano i nomi di Gabriele Sanfilippo e Bara Fall. A completare il reparto dei posti tre, ecco la prima novità: direttamente da Trento, arrivano a Macerata i 205 cm di Martin Berger. Per quanto riguarda gli schiacciatori, ecco un gradito ritorno, quello del marchigiano Stefano Ferri che comporrà un reparto eterogeneo ed equilibrato con il giovane Tommaso Ichino (ex Gamma Chimica Brugherio), il più esperto Giuseppe Ottaviani e l’ambizioso bulgaro Samuil Valchinov. A completare il roster ci sono Luca Pozzebon (palleggiatore) e i due opposti Alberto Cavasin e Leo Andric, che garantiscono soluzioni offensive di alto livello. Una rosa profonda, con il giusto mix di gioventù ed esperienza, che promette di portare con orgoglio il nome della provincia maceratese in giro per l’Italia.

OmiFer Palmi-

La OmiFer Palmi, squadra guidata dal patron Pino Carbone, si prepara ad affrontare la nuova stagione di serie A2 con grande entusiasmo e ambizione. Dopo una stagione straordinaria, che ha visto la conquista della Del Monte® Coppa Italia A3 e della Del Monte® Supercoppa di Serie A3, la squadra calabrese ha ufficialmente avviato il suo percorso nella Serie A2. Il roster della prossima stagione include il giusto mix tra conferme e nuovi innesti. Tra i primi ci sono il capitano Carmelo Gitto (centrale), Francesco Corrado e Peppino Carbone (schiacciatori), Francesco Donati (libero), Cristian Iovieno (opposto) e Graziano Maccarone (centrale). Tra i nuovi arrivi Klistan Lawrence e Felipe Benavidez (schiacciatori), Lorenzo Sperotto (palleggiatore), Lorenzo Sala (opposto), Francesco Guastamacchia e Gianluca Concolino (centrali), Francesco Turri Prosperi (libero) e Gabriele Mariani (palleggiatore). La squadra sarà ancora guidata dal coach Andrea Radici affiancato dal vice Nico Arlotta e dall’assistente allenatore Gianluca Porcino. L’approdo in Serie A2, ottenuto attraverso un accordo storico con il sodalizio Lupi Santa Croce, ha segnato un passo fondamentale nella crescita del club che non vede l'ora di tornare in campo per infiammare la passione del caloroso pubblico del PalaSurace di Palmi.

Abba Pineto-

Un mix di talento ed esperienza con cui provare a stupire. L’Abba Pineto formato 2024/25 è tanto nuova quanto ambiziosa. Alla sua seconda stagione consecutiva in Serie A2 Credem Banca, dopo la salvezza centrata l’anno passato, il sodalizio del Presidente Guido Abbondanza si presenta con un roster fatto di volti nuovi, qualche gradito ritorno e una accresciuta componente territoriale. A cominciare dall’allenatore: a sedere in panchina c’èSimone Di Tommaso, pescarese d’origine, fresco di Giochi Olimpici di Parigi 2024 alla guida della coppia Cottavafa-Nicolai nel beach volley e alla sua esperienza d’esodio da 1° allenatore in un campionato nazionale. Al suo fianco Loris Palermo, confermato nel ruolo di 2° allenatore. Anche le conferme relative al campo arrivano dall’Abruzzo e rispondono ai nomi del libero Giancarlo Pesare e, soprattutto, dello schiacciatore Paolo Di Silvestre, anche lui pescarese, come il coach; l’ex di Castellana Grotte, Santa Croce e Lagonegro ricoprirà il ruolo di capitano. Tanti giovani ma anche quel pizzico d’esperienza che non guasta. Vedi: la coppia di centrali formata da Matteo Zamagni e Luca Presta, prelevati rispettivamente da Porto Viro ed Aversa, ambedue nomi di prim’ordine per la categoria. A completare il reparto anche Michael Molinari, tornato in biancoazzurro dopo la stagione 2019/20. Talento da vendere, quello di Flavio Morazzini: il classe 2005 è il nuovo libero dell’Abba, in arrivo dalla Mint Vero Volley Monza e con tanti minuti preziosi accumulati anche nelle nazionali giovanili (campione d’Europa U18 nel 2022). Giovanissimi anche gli schiacciatori Matteo Iurisci (2007) e Gioele Favaro (2003). C’è attesa per vedere potenzialità ed efficacia della nuova diagonale formata dal palleggiatore Mattia Catone – pinetese del 2001 cresciuto nei settori giovanili dell’Abba e tornato quest’anno in biancoazzurro – e dall’opposto finlandese Samuli Kaislasalo, 203 centimetri messi al servizio del pubblico del Pala Santa Maria. Il comparto d’oltreconfine annovera anche Vitor Baesso, brasiliano con esperienze importanti in patria e in Tunisia, dove nel 2021 ha vinto tutto. Alternative a Catone e Kaislasalo, a completare l’organico, saranno il palleggiatore Emanuele Rampazzo (2003) e l’opposto Andrea Bulfon, anche lui di ritorno all’ombra della Torre di Cerrano dopo i periodi dal 2017 al 2019 (Serie B) e 2020/21 (A3).

Delta Group Porto Viro-

Dopo l’exploit della scorsa stagione, con l’approdo alle Semifinali sia nei Play Off che in Coppa Italia, la Delta Group Porto Viro si presenta al via del suo quarto campionato di Serie A2 Credem Banca con unnuovo progetto tecnico, incentrato sui giovani. La certezza da cui ripartire è la conferma in panchina diDaniele Morato, tecnico che ha vinto praticamente tutto a livello giovanile con i Diavoli Rosa di Brugherio. Due i volti nuovi in cabina di regia, il titolare sarà Filippo Santambrogio, lo scorso anno a Catania in SuperLega, con il talentuoso ex Brescia Pietro Ghirardi a fargli da vice. Rivoluzionato anche il reparto opposti: da Lecce arriva Edwin Arguelles Sanchez, tra i migliori realizzatori dello scorso campionato di A3, mentre Matteo Bellia torna a Porto Viro dopo tre anni e diverse esperienze tra Serie A2, A3 e Serie B. Al centro confermati il nuovo capitano nerofucsia Matteo Sperandio e Mattia Eccher, con loro ecco i neoacquisti Andrea Innocenzi, sceso in cadetteria dopo un’annata in SuperLega a Milano, e Riccardo Ballan, lo scorso anno a Marcianise in A3. Due conferme anche tra gli schiacciatori, il brasiliano Pedro e il baby Gabriele Chiloiro, a cui si aggiungono il capitano dell’Italia Under 20 Lorenzo Magliano (ex Cantù) e il nazionale greco Charalampos Andreopoulos, lo scorso anno a Cuneo. L’unico reparto intatto rispetto alla passata stagione è quello dei liberi, dove troviamo ancora Davide Morgese, nuovo vicecapitano, e il “leggendario” Egon Lamprecht.

Tinet Prata di Pordenone-

Dopo la bella stagione 2023/24, nella quale la Tinet Prata, ha raggiunto il miglior risultato della propria storia (quinto posto in Regular Season e Semifinale sfumata a Gara 3) ci si prepara alla conferma in un campionato difficilissimo. Nuovo nocchiero in panchina con l’arrivo diMario Di Pietro, reduce da una estate azzurra con la nazionale U22 vicecampione d’Europa. La continuità è data dalle conferme al centro di capitan Katalan e Scopelliti, di Aiello nello spot di libero e di Terpin e Truocchio in posto 4, con l’inserimento di Sist dal vivaio. In cabina di regia resta Alberini che ritrova come opposto Kristian Gamba con il quale aveva fatto benissimo prima a Motta di Livenza e poi a Cantù. Cambia lo straniero con l’ingresso del polacco Marcin Ernastowicz che dopo gli anni in patria allo Jastrzebski Wegiel è reduce da una stagione in Bundesliga con il Duren. Nuovo il libero con Alberto Benedicenti che arriva da Ortona. Forze fresche anche al centro con l’ingaggio di Marinfranco Agrusti da Aversa. Completa la rosa un tris di giovani talenti provenienti dalla Serie B: il palleggiatore Filippo Guerriero, scuola Colombo Genova, lo scorso anno a Povegliano, lo schiacciatore Mattia Bomben e il prodotto del vivaio di Prata Samuele Meneghel che lo scorso anno giocavano a Cordenons.

Consar Ravenna-

Chiusa un’esaltante annata con il quarto posto in Regular Season, la Semifinale Play Off persa al quinto set di Gara 3, la Finale di Coppa Italia raggiunta e la Junior League vinta, la Consar Ravenna prova a essere nuovamente protagonista. E le modalità con cui raggiungere l’obiettivo sono sempre le stesse: affidarsi ai giovani prospetti che si mettono in luce nelle nazionali di categoria, ai talenti pronti a sbocciare, a ragazzi ancora “verdi” ma con esperienze già maturate in Serie A. Nel roster di quest’anno, costruito da Marco Bonitta e affidato al coachAntonio Valentini, che torna a Ravenna dopo l’esperienza da vice del 2020/21,su 14 giocatori ben 10 sono nati nel 2000 e anni successivi. C’è la suggestione di un altro figlio d’arte in squadra, Manuel Zlatanov, classe 2008 (suo padre Hristo ha indossato la maglia di Ravenna per tre stagioni negli anni ‘90), dopo Recine e Bovolenta stando alle annate più recenti, ma anche debuttanti assoluti come il centrale Gabriele Mirabella e lo schiacciatore Simone Bertoncello, provenienti dalla B. Tommaso Guzzo si stacca da Padova e raccoglie, come opposto, l’eredità di Alessandro Bovolenta, mentre Giacomo Selleri aggiunge in cabina di regia un titolo europeo Under 18 vinto nel 2022 e due annate in A3 a Brugherio. Tanta esperienza al centro, invece, con il duo composto da Andrea Canella e Riccardo Copelli – in due 16 annate complessive tra A1 e A2 - e in attacco dove spiccano Alessio Tallone, reduce da tre campionati di fila in A2 a Cuneo, Vibo e Siena, e Hampus Ekstrand, due anni di SuperLega a Taranto. Il primo svedese nella storia della pallavolo maschile è anche il giocatore più alto del roster ravennate con i suoi 202 centimetri. Gli unici confermati sono l’alzatore Antonino Russo e lo schiacciatore Jan Feri, entrambi al secondo anno di A2, il centrale Lorenzo Grottoli, al quarto anno con Ravenna, e il libero Riccardo Goi: per lui stagione speciale, essendo la decima con la maglia di Ravenna. Infine, torna alla base Giovanni Pascucci: a lui questa stagione porta un’esperienza nuova, con il cambio di ruolo da schiacciatore a libero.

Conad Reggio Emilia-

La Conad Reggio Emilia continua a portare la propria passione e la sua lunga storia di volley sul territorio reggiano ancora in Serie A2 Credem Banca per la stagione 2024/25. Nonostante le difficoltà della stagione passata, che portano la compagine reggiana a conquistare la salvezza solo all’ultima giornata di Regular Season, il coach Fabio Fanuli ha completa fiducia e viene riconfermato alla guida di Volley Tricolore. Le uniche conferme sono il suo braccio destro, il secondo allenatore Tommaso Zagni, il centrale Paolo Bonola, per il secondo anno a Reggio Emilia come lo schiacciatore Francesco Guerrini. Altri due rinnovi che portano in realtà un cambio ruolo sono lo storico Antonino Suraci, al suo quinto anno con la casacca reggiana, ma nelle vesti di schiacciatore anziché di opposto, e viceversa Andrea Gasparini viene riconfermato, ma nel ruolo di opposto e non in quelle di schiacciatore. La diagonale è quella che ha tutti i riflettori puntati addosso, al palleggio c’è il promettente Simone Porro e come opposto il polacco Pawel Stabrawa, che ha spiccato nella sua passata stagione in Serie A3 a Palmi, vincendo Coppa Italia e Supercoppa. Sempre dall’A3 c’è il palleggiatore Pier Paolo Partenio che con Fano ha conquistato la promozione in Serie A2, in posto 4 approda da Cuneo Mattia Gottardo e come libero da Prata di Pordenone arriva Carlo De Angelis. Ad affiancarlo in questo ruolo c’è il giovane Alessandro Zecca, libero da Parma. Il centro viene rivoluzionato: arrivano dalla SuperLega di Modena Nicholas Sighinolfi e da Porto Viro il nuovo capitano Rocco Barone. Per concludere questo roster equilibrato di giovani esordienti e noti esperti, ci sono la banda Davide Signorini e il centrale Riccardo Alberghini, entrambi frutto della collaborazione con Scuola di pallavolo Anderlini nel nuovo progetto che prende il nome di Mo.Re Volley, nato per dare risalto agli atleti più promettenti del territorio.

Emma Villas Siena-

Emma Villas Siena riparte in Serie A2 dopo la Finale Play Off conquistata (e persa contro Grottazzolina) nell’ultima stagione. La prima conferma è quella di coach Gianluca Graziosi che vivrà a Siena la sua terza annata sportiva. Al suo fianco rimane l’assistente allenatore Marco Monaci. La diagonale sarà composta dal ventinovenne francese Thomas Nevot, che lo scorso anno ha esordito in Italia dimostrandosi uno dei migliori palleggiatori della Serie A2; con lui uno dei grandi acquisti estivi del team senese è stato l’opposto trentenne Gabriele Nelli, che pochi mesi fa ha vinto la Champions League con Trento. Ingaggiato in estate lo schiacciatore Luigi Randazzo, in arrivo da Catania. In banda anche Claudio Cattaneo, ventiseienne che militava a Grottazzolina dove ha vinto il campionato di Serie A2; il ventinovenne brasiliano Alan Patrick Araujo, che ha appena giocato la finale del campionato carioca. Poi due giovani: Matteo Alpini ha 23 anni e arriva da Prato, in serie B; Federico Pellegrini ha 20 anni, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile senese e ora per la seconda stagione di fila militerà in prima squadra. Al centro è confermato Stefano Trillini, protagonista nella scorsa annata sportiva. Torna a Siena il trentacinquenne Andrea Rossi, che sarà il capitano della squadra: ha vissuto ben quindici stagioni tra A1 e SuperLega, ha già indossato la maglia senese nella stagione 2021/22. Arriva da Castellana Grotte il ventiduenne Victorio Ceban. Sono entrambi confermati i due liberi della squadra. Il trentunenne Federico Bonami vivrà la sua terza stagione a Siena, il reparto sarà completato dal ventenne Martin Coser.