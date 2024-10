Aversa-Pineto apre la terza giornata

A inaugurare la maratona del weekend è la prima sfida domenicale, quella delle 16.00 tra Aversa, reduce dai primi 3 punti, e Pineto, che è salita a quota 4 perdendo il tie-break in casa. Alle 17.00 in campo Cantù, all’inseguimento dei primi punti, e Fano, che si è sbloccata con una vittoria da tre nel derby marchigiano. Alle 17.30 è la volta del confronto tra Brescia, sconfitta al fotofinish in entrambi i match disputati, e Reggio Emilia, ferma a zero punti in classifica come Macerata, che alle 18.00 riceve la visita Acicastello, già a 5 punti. In simultanea Cuneo, dirimpettaia del team siciliano a 1 punto dalla vetta, accoglie Porto Viro, imbattuta come i piemontesi ma a punteggio pieno come Ravenna.

Alla stessa ora Palmi si gioca il fattore campo per cancellare lo zero in classifica contro Prata di Pordenone, reduce dai primi 3 punti. Se i giovani talenti vanno forte, i veterani non sono da meno. Lo dimostra un dato: tre alzatori espertissimi stazionano nella top ten dei giocatori più anziani scesi in campo in Serie A2: Daniele Sottile, Manuel Coscione e Gabriel Garnica.

TUTTE LE SFIDE-

Evolution Green Aversa - Abba Pineto-

PRECEDENTI: 9 (2 successi Evolution Green Aversa, 7 successi Abba Pineto)



EX: Luca Presta a Aversa nel 2023/24 - Allenatori: Giacomo Tomasello a Pineto nel 2022/23, 2023/24; Loris Palermo a Aversa nel 2017/18

Campi Reali Cantù - Smartsystem Essence Hotels Fano-

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Federico Compagnoni a Cantù nel 2022/23; Manuel Coscione a Cantù nel 2021/22

Nicola Tiozzo (Campi Reali Cantù)- « Sicuramente sarà una partita tosta: Fano viene da un buon risultato, e noi abbiamo bisogno di sbloccarci. Allo stesso tempo, sono molto fiducioso: il lavoro che stiamo facendo in palestra questa settimana è molto buono. Penso che le ultime due partite abbiano in comune il fatto che siamo stati poco concreti nelle parti finali dei set, ma ce la siamo giocata fino alla fine. Ci manca soltanto un pochino di convinzione, e questa viene dalle vittorie. Sono molto positivo, ma sarà un match molto combattuto, perché Fano è una squadra ben attrezzata, come tutte quelle che affronteremo in questo campionato. Una cosa è certa: noi daremo il massimo ».

Pietro Merlo (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Cantù è squadra ostica, ma possiamo dire la nostra. Rispetto alla scorsa stagione loro sono molto cambiati, acquistando anche giocatori dalla serie A3 (Cottarelli, Bragatto, Novello) e sono sicuro che ci aspetterà un’altra battaglia in cui dovremo dare il cento per cento. Nella scorsa giornata eravamo desiderosi di sbloccare la classifica, dovremo essere bravi a rimanere in gara nella parte iniziale della partita ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Conad Reggio Emilia-

PRECEDENTI: 21 (11 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Conad Reggio Emilia)



EX: Antonio Cargioli a Reggio Emilia nel 2015/16, 2016/17; Roberto Cominetti a Reggio Emilia nel 2021/22; Alessandro Tondo a Reggio Emilia nel 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Partita importantissima per noi, perché arriviamo da due sconfitte e dobbiamo sfruttare il fattore campo per centrare la vittoria da tre punti che potrebbe ridare morale alla squadra. Non neghiamo che l’avvio di questa stagione sia stato difficile per qualche acciacco che ci ha limitato in preseason e negli allenamenti: siamo un po’ più indietro degli altri e ne siamo consapevoli, ma come lo siamo pure dei nostri punti di forza. In settimana abbiamo lavorato proprio sulle nostre debolezze e ho visto miglioramenti: siamo sulla strada giusta ».

Nicholas Sighinolfi (Conad Reggio Emilia)- « Abbiamo tanta voglia di vincere e di metterci della cattiveria in più, per non partire come domenica scorsa. Mercoledì abbiamo fatto un allenamento congiunto con Modena, che è andato molto bene e ha dato dei risultati molto positivi, sia di umore che di capacità tecnica, abbiamo fatto delle cose che fino adesso non ci erano mai riuscite in partita; abbiamo combattuto contro una squadra che chiaramente non è della nostra categoria e quindi spero riusciremo a portare quello che abbiamo fatto in campo anche domenica. Brescia è una squadra con un roster veramente di eccellenza per il nostro campionato. Hanno degli schiacciatori veramente forti, tre centrali di grande esperienza, un palleggiatore che non ha bisogno di presentazioni. Sono tutti giocatori molto forti, non possiamo prendere nessuno sottogamba e dobbiamo prendere ognuno di loro e rispettarlo come merita ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Cosedil Acicastello-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cosedil Acicastello)



EX: Nessuno

Bara Fall (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Non è stato proprio l’inizio che ci aspettavamo, però questo fa parte del campionato: stiamo lavorando tanto e bene, dobbiamo continuare così. Acicastello ha sicuramente un roster importante, però noi, a questo punto, non abbiamo niente da perdere. Dovremo scendere in campo con coraggio e cercare di fare la nostra miglior partita anche perché siamo davanti al nostro pubblico ».

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Quando una squadra è nuova, come siamo noi, vincere è importante perché si creano i presupposti per puntare in alto, e noi siamo contenti della nostra bella reazione all'inizio negativo dello scorso match. Troveremo una squadra che in casa gioca molto bene, con una buona battuta e tante varianti tecniche, con alcuni battitori molto esperti, a cominciare da Ottaviani. Noi li affronteremo con il giusto spirito ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Delta Group Porto Viro-

PRECEDENTI: 14 (6 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 8 successi Delta Group Porto Viro)



EX: Felice Sette a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24; Charalampos Andreopoulos a Cuneosport nel 2023/24 - Allenatori: Matteo Battocchio a Porto Viro nel 2022/23

Charalampos Andreopoulos (Delta Group Porto Viro)- « Anche se sono un ex, affronterò la gara con MA Acqua S.Bernardo Cuneo come ogni altra partita della stagione. Questa squadra ha una gran voglia di giocare bene a pallavolo e domenica ci troveremo contro un avversario molto forte ed esperto, quindi siamo motivatissimi. Andremo lì per fare del nostro meglio con la mente sgombra e serena. Cuneo è una formazione di ottimo livello e ben equilibrata, i loro principali punti di forza sono i centrali e il palleggiatore. Per noi sarà molto importante mantenere la nostra qualità in fase break, incidendo con il servizio e con il muro ».

OmiFer Palmi - Tinet Prata di Pordenone-

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Nessuno

Andrea Radici (Allenatore OmiFer Palmi)- « Siamo convinti di poter mettere in campo tutto il nostro potenziale per ottenere il risultato che vogliamo. Spingeremo al massimo per realizzare il nostro desiderio consapevoli che avremo dinanzi una squadra molto ben attrezzata. Sappiamo che il nostro inizio non è stato dei migliori ma siamo appena a due giornate di un campionato che sappiamo essere molto difficile e competitivo. Dobbiamo mettere alle spalle la gara di domenica scorsa, abbiamo lavorato in settimana per superare le cose negative che si sono viste in campo andando a provare situazioni concrete ed offrire nuove soluzioni e sicurezze ai ragazzi. Sappiamo di dover affrontare avversari di alto livello e che non ci saranno situazioni facili a partire dalla gara di domenica. Questo, però, deve essere uno stimolo in più per i ragazzi affinché restino sempre ad un livello alto. Per farlo, abbiamo bisogno anche dell'apporto del nostro pubblico affinché possa incoraggiarci sempre di più per raggiungere il risultato ».



Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Sicuramente non sarà un match semplice. Palmi è una neopromossa che non ha ancora avuto il privilegio di fare punti e questo li renderà molto agguerriti. Vorranno sicuramente sfruttare il fattore campo cercando di metterci in difficoltà. Ripeto non sarà semplice, sia per la trasferta lunga che per le qualità tecnico – tattiche dei nostri avversari. La società è molto ambiziosa e ben strutturata e punta a far bene. Dal nostro canto dovremo concentrarci sulla qualità del nostro gioco. Dovremo evitare cali globali come quello che si è verificato domenica a Porto Viro. Da un lato può essere un bene. Finora non ci eravamo mai trovati così in difficoltà e aver messo a nudo le nostre attuali problematiche può essere un fattore di crescita che dobbiamo sfruttare. Per me tornare a giocare in Calabria a pochi chilometri da casa è sicuramente emozionante e conto di far arrivare in palazzetto un bel po’ di tifosi gialloblù ».

Consar Ravenna - Emma Villas Siena-

PRECEDENTI: 4 (2 successi Consar Ravenna, 2 successi Emma Villas Siena)



EX: Riccardo Copelli a Siena nel 2023/24; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24; Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Riccardo Copelli (Consar Ravenna)- « Mi è già capitato di affrontare la parte dell’ex e ho notato che le partite contro le squadre dove si è stati non sono mai uguali alle altre, perché comunque dall'altra parte della rete ci sono persone con cui hai condiviso una parte di percorso sportivo. L’annata scorsa, a livello pallavolistico è stata una stagione bella e intensa perché abbiamo raggiunto comunque una finale, cosa che non è mai semplice poi purtroppo non è andata come speravamo, ma resta il ricordo di una grande annata. Per noi questo sarà un test importante dopo le prime due vittorie. Siena sulla carta ha qualcosa di più a livello tecnico e di esperienza ma in campo non ci va la carta: sarà una partita tosta ma sono convinto che sapremo mettere in difficoltà Siena. Dovremo cercare di far valere il nostro fattore campo e le certezze che stiamo acquisendo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA-

Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.00



Evolution Green Aversa – Abba Pineto Arbitri: Scotti Paolo, Gaetano Antonio

Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.00



Campi Reali Cantù – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Selmi Matteo, Bassan Fabio

Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.30



Gruppo Consoli Sferc Brescia – Conad Reggio Emilia Arbitri: Venturi Giuliano, Cecconato Luca



Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



Banca Macerata Fisiomed MC – Cosedil Acicastello Arbitri: Vecchione Rosario, Merli Maurizio

Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Pasin Marco, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



OmiFer Palmi – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Grossi Dario, Colucci Marco



Martedì 22 ottobre 2024, ore 20.00



Consar Ravenna – Emma Villas Siena Arbitri: Cruccolini Beatrice, Marotta Michele

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 6, Delta Group Porto Viro 6, Emma Villas Siena 5, Cosedil Acicastello 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Abba Pineto 4, Tinet Prata di Pordenone 3, Evolution Green Aversa 3, Smartsystem Essence Hotels Fano 3, Gruppo Consoli Sferc Brescia 2, Campi Reali Cantù 0, Banca Macerata Fisiomed MC 0, OmiFer Palmi 0, Conad Reggio Emilia 0.