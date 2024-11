Stasera il posticipo Brescia-Palmi

BRESCIA- Stasera, con fischio d’inizio alle ore 20.00 andrà in scena il posticipo della 7a giornata fra Gruppo Consoli Sferc Brescia e l’OmiFer Palmi. Stati d’animo contrapposti nelle due compagini con i tucani che conquistando i tre punti si isserebbe al secondo posto della classifica, mentre i calabresi all’ultimo posto con soli due punti dopo sei giornate, affidandosi al nuovo allenatore Cannestracci e al nuovo regista Matteo Paris, punta a fare risultato per risalire la china e dare corpo alle speranze di salvezza.

Le parole di Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)

« La partita di oggi è contro l’ultima in classifica solo sulla carta, perché abbiamo già chiaro che il livello di questa A2 ci pone di fronte comunque a squadre di qualità. Palmi in questo momento è in difficoltà, ha cambiato allenatore ed è andata sul mercato, quindi ci aspettiamo di trovare un sestetto che vuole rifarsi di un avvio difficile e magari avrà già il nuovo palleggiatore, che ben consociamo, in rosa. Noi rientriamo da due giorni di riposo dopo il tour de force che ha però portato buoni frutti e stiamo preparando la gara al meglio, senza abbassare il livello di attenzione ».

Le parole di Pino Carbone (Presidente OmiFer Palmi)

«Sono stati giorni intensi quelli affrontati dal momento dell’arrivo a Palmi di mister Cannestracci. Il coach ha voluto lavorare di squadra e sui singoli ed oggi ha lasciato un giorno libero ai ragazzi. Voglio comunque ringraziare il presidente del Brescia che ci aveva messo a disposizione la palestra per la rifinitura del pomeriggio. Andiamo ad affrontare un avversario per nulla semplice perché è una squadra che punta a salire di categoria. Pur avendo una gara in meno si trovano al quarto posto e questo la dice lunga sul valore della loro rosa. Noi dobbiamo giocarci le nostre carte contro una squadra blasonata e per iniziare a capire se la cura Cannestracci sta iniziando a dare qualche risultato. Ritengo che qualche cambiamento nella settimana trascorsa si sia già visto con i ragazzi molto attenti, impegnati e concentrati sulle indicazioni del nuovo coach. Speriamo che possano fare la prestazione giusta per ritrovare condizione, aldilà del risultato finale, per ritrovare quella necessaria convinzione per risalire la china anche passando dai prossimi incontri. Faremo la nostra gara conoscendo il valore dell’avversario ma con la convinzione che, in un campionato abbastanza livellato, possiamo dire la nostra perché tutto può accadere. Riuscire a prendere punti a Bescia darebbe uno scossone positivo all’ambiente ma anche un messaggio chiaro alle altre squadre: Palmi c’è e vuole lottare»

POSTICIPO 7a GIORNATA-

Martedì 12 novembre Ore 20.00-

Gruppo Consoli Sferc Brescia-OmiFer Palmi Arbitri: Marconi, Stellato