Brescia-Omag e Padova-Offanengo i big match dell' 8a giornata

Giochi chiusi nel Girone A per il primo obiettivo stagionale, la qualificazione in Coppa Italia Frecciarossa. Blindati i primi quattro posti, ma non ancora fissate le posizioni che determineranno gli accoppiamenti dei quarti di finale. Fondamentale in questo senso lo scontro diretto tra la Valsabbina Millenium Brescia e l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, terza e seconda in classifica a quota 18 (ma con una partita in più giocata dalle giallonere). Avanti di due punti, la capolista Akademia Sant’Anna Messina accoglierà invece la Volleyball Casalmaggiore, già fuori dai giochi.

Al momento al quarto posto, la Cbf Balducci Hr Macerata ospiterà la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, penultima con quattro punti. Dopo il primo successo in campionato, derby insidioso per la Cbl Costa Volpino, impegnata in trasferta contro l’Orocash Picco Lecco, mentre ancora in cerca del primo punto in stagione, la Bam Mondovì darà il benvenuto alla Clai Imola Volley.

Tutto apertissimo nel Girone B, dove solo l’Itas Trentino è sicura di un posto nella coppa. La capolista guidata da coach Mazzanti viaggerà verso la Sardegna in casa della Volley Hermaea Olbia, ancora potenzialmente in corsa vista la partita da recuperare il 27 novembre contro la Trasporti Bressan Offanengo. La squadra di coach Bolzoni, attualmente quarta con 11 punti, se la vedrà a sua volta con un’altra candidata alla qualificazione come la Nuvolì Altafratte Padova, terza con 13 punti.

In piena lotta anche la Tecnoteam Albese Volley Como, settima con 9 punti, e la Narconon Volley Melendugno, quinta con 11, gli stessi punti dell’Us Esperia Cremona che ospiterà invece l’Imd Concorezzo. Potenziale match point per la Futura Giovani Busto Arsizio, che accoglierà al PalaBorsani la Tenaglia Abruzzo Volley.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Volleyball Casalmaggiore

Ultima gara interna del girone di andata per Akademia Sant’Anna. Dopo il successo con la Orocash Picco Lecco del weekend scorso, domenica 24 novembre – con inizio alle ore 17 – le SuperGirls di coach Bonafede saranno ancora protagoniste sul taraflex del PalaRescifina. Toccherà alla Volleyball Casalmaggiore sfidare la capolista del girone A. La conferma del primato e il matematico accesso ai quarti di coppa Italia rappresentano i primi obiettivi stagionali raggiunti. Ora, servirà preservarli e passare allo step successivo: chiudere l’anno nel migliore dei modi e aprire il nuovo all’insegna della programmazione di una società sempre in piena attività e con progetti di ampio respiro che possano incentivarne la crescita. Intanto, le messinesi hanno ripreso la preparazione martedì pomeriggio e svolto la solita intensa e proficua settimana di lavoro per presentarsi al meglio negli ultimi due appuntamenti del girone di andata: quello casalingo con Casalmaggiore e il seguente – al PalaMarignano di San Giovanni – contro la formazione attualmente seconda in classifica, la Omag-MT. Sarà al termine di questi due turni che si definirà la graduatoria in base alla quale formulare gli accoppiamenti dei quarti di coppa Italia. Con sei punti ancora da distribuire e piazzamenti ancora da definire, sarà ancora una volta il campo il vero protagonista. Casalmaggiore, nonostante la posizione di metà classifica, resta avversario da affrontare con la dovuta concentrazione. “Ogni gara ha le sue difficoltà” aveva dichiarato in settimana la palleggiatrice Ambra Trevisiol e neppure quella con le lombarde si sottrarrà all’imprevedibilità, aspetto oramai marchio di fabbrica del torneo di A2. A disposizione di coach Bruno Napolitano – tornato ad allenare nel Nord Italia dopo i sei trascorsi tra Soverato e Melendugno – e del suo secondo Guido Beccari, un roster rinnovato e ricostruito attorno all’unica confermata della precedente serie A1: l’ex di Akademia Sant’Anna, il libero Giorgia Faraone. Punta di diamante della formazione rosa, l’opposto Ivonee Daniela Montano Lucumi, lo scorso anno con la maglia delle Black Angels Perugia con cui ha vinto coppa Italia e campionato di A2. Dal Mulhouse Alsace, formazione di seconda serie francese, rilevata la centrale di Anzio, 202 cm – classe 2005, Betsy Amarachukwu Nwokoye, atleta cresciuta tra Roma e il club Italia; dalla Volley Hermaea Olbia (A2), la ventenne centrale Melissa Marku. Nell’allestimento della restante parte dell’organico, la società ha scelto di pescare nei campionati di serie B italiani. Sono arrivate: le esperte Giulia Pincerato (palleggiatrice – Azimut Giorgione B1) – con un passato fatto di tanta A1 e A2, una Challenge Cup e una Coppa Italia di A2 vinte – Chiara Costagli (schiacciatrice – Vicenza Volley B1) e Francesca Dalla Rosa (Clementina Volley 2020 – B1); le giovanissime Sofia Nosella (schiacciatrice – Amatori Atletica Orago B2), Martina Cantoni (palleggiatrice – Igor Novara B1), Lucrezia Perletti (centrale – Brembo Volley Team B1) e Alessandra Ribechi (libero – San Salvatore Telesino B1). Migliore realizzatrice stagionale della prossime avversarie di Akademia, l’opposto colombiano Montano con 164 punti (156 in attacco con una percentuale del 44,1, 5 muri, 3 ace), seguita dalla schiacciatrice Chiara Costagli a quota 90 (76 in attacco con una percentuale del 36,2, 9 muri, 5 ace). Nelle speciali classifiche di categoria, in classifica Top Spikers, 1° posto per Montano (Volleyball Casalmaggiore); staccata di 15 punti Diop (Akademia Sant’Anna). In 12° posizione della graduatoria Top Blockers, la centrale Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore) con 19 muri. Nessun atleta della due formazioni che si sfideranno domenica compare tra le prime venti Top Acers, mentre spiccano il 3° posto di Dalla Rosa tra le Top Receivers con il 53,25 % di perfette, l’11° di Faraone (Volleyball Casalmaggiore) con il 44,02 %, il 14° posto di Caforio con il 41,01 %. Nelle classifiche a squadre, 1° posto per Akademia Sant’Anna in quella dei punti realizzati (517), condiviso con Trentino Volley. Nessun precedente tra le due formazioni, mentre due le ex: Rossella Olivotto a Casalmaggiore dal 2011 al 2016, club con cui ha vinto una Champions League, e Giorgia Faraone, a Messina nella stagione 2022-23.

EX: Rossella Olivotto a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016; Giorgia Faraone a Akademia Messina nel 2022/2023



Bintu Diop (Akademia Sant'Anna Messina)- « Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra. Siamo prime in classifica: solo numeri. Dobbiamo continuare a far bene, rendere come stiamo facendo, e imporre il nostro gioco alle avversarie. Casalmaggiore, obiettivamente, non avrà nulla da perdere. Verrà qui con gli artigli per strappare più punti possibili. Noi dovremo rimanere in gara con la testa e fare quello che abbiamo fatto sempre nelle partite sin qui disputate”. Ci sarà un duello in campo, quello tra i due opposti del confronto, Diop e Montano, rispettivamente seconda e prima della graduatoria Top Spikers. In realtà, quello che piacerebbe fotografare prima della gara è un loro abbraccio; alla fine, il volley è proprio questo: “Non la conosco, anche perché è arrivata in Italia lo scorso anno e io ero a Scandicci. I numeri non contano, l’importante è divertirsi; il resto arriverà da solo ».



Guido Beccari (II allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « La sconfitta con San Giovanni in Marignano ci ha permesso di lavorare in questa settimana su alcune situazioni di gioco che ci permetteranno di giocare contro Messina in modo molto più aggressivo e determinato pur sapendo che affronteremo una squadra molto forte...ma questo ci deve permettere di fare esperienza per le partite future ».

Bam Mondovì - Clai Imola Volley

L'ottava giornata di campionato, la penultima del girone di andata vede la BAM Mondovì ospitare la Clai Imola Volley. Se nella metà campo monregalese l'obiettivo è quello di muovere la classifica, conquistando i primi punti stagionali, la formazione ospite farà di tutto per cercare di avvicinarsi alle "magnifiche 4" che guidano la classifica. Il team di casa potrà sicuramente contare sul calore del proprio pubblico, sempre vicino alle pumine, anche nei momenti di difficoltà.

EX: Nessuno



Pier Domenico Ravera, DG (Bam Mondovì)- "Nonostante i risultati, il gruppo è compatto. In settimana le ragazze lavorano molto bene, ma in partita appare solo la brutta copia della squadra che vediamo ogni giorno. È frustrante e paradossale, ma è così. Ribadisco la volontà della società, a fronte anche del sostegno di importanti partner, di voler rimanere in A2. Faremo tutto ciò che è possibile per raggiungere l’obiettivo ».

Sara Stival (Clai Imola Volley)- « Siamo consapevoli che nei prossimi cinque giorni ci aspettano due partite importanti dal punto di vista della classifica e del morale. Sappiamo che Mondovì scenderà in campo aggressivo e determinato per cercare i suoi primi punti. Noi dovremo essere brave ad imporre il nostro gioco dall’inizio accettando i momenti di difficoltà, ma allo stesso tempo ad essere ciniche nei momenti cruciali del match ».

Valsabbina Millenium Brescia - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Il girone di andata della Banca Valsabbina Millenium Brescia taglia il traguardo al PalaGeorge: domenica 24 novembre, alle ore 17, l'appuntamento è con l'Omag-Mt San Giovanni in M.no, uno dei migliori roster di tutta la Serie A2 e candidata al titolo. Già qualificate entrambe ai Quarti di Finale di Coppa Italia (al via il 18 dicembre), il confronto a Montichiari avrà un riscontro concreto, anzitutto, sulla classifica del Girone A (le due squadre, infatti, sono seconde a parimerito, a 18 punti, anche se la Millenium ha una partita in più), in vista della chiusura ufficiale della fase di andata del prossimo weekend che, per le riminesi, sarà con Messina.

PRECEDENTI: 11 (7 successi Valsabbina Millenium Brescia, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Claudia Consoli a Millenium Brescia nel 2022/2023



Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)- « Sarà una partita complicata. Ad oggi, San Giovanni è la squadra che ha perso meno set in tutta la Serie A2: basta questo dato per descrivere la qualità dell’avversario. A mio avviso, è una squadra molto completa e una delle candidate principali al salto di categoria. In questa prima parte di campionato, ha fatto veramente bene: a parte uno scivolone con Lecco, non ha mai lasciato scampo a nessuno. È sicuramente una delle squadre che sta esprimendo la miglior pallavolo. D’altra parte, noi abbiamo tutte le carte in regola per giocarci la partita. Nonostante non siamo riusciti a fare punti nelle due gare con le cosiddette grandi del girone (Messina e Macerata), penso che questa squadra abbia tutte le qualità per competere con le big. Per noi, domenica, sarà un bel test, un banco di prova importante per capire a che punto siamo e comprendere, eventualmente, cosa ci manca per colmare questo gap ».

Claudia Consoli (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sicuramente sarà una gara molto intensa, difficile perché affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene. Abbiamo preparato minuziosamente questa partita e personalmente spero di fornire un’ottima prestazione, come del resto tutte le mie compagne. Ho difeso i colori di Brescia nella stagione 2022/23, per me, quindi, sarà un’emozione entrare al Pala George. E’ un’esperienza che ricordo con piacere, con le mie compagne abbiamo disputato un’ottima annata, coronata con la finale playoff promozione. Noi siamo cariche e il successo contro Casalmaggiore ci ha fatto riacquisire quelle sicurezze che con Lecco avevamo momentaneamente smarrito. In settimana abbiamo lavorato intensamente per essere pronte e per affrontare al meglio la complicata trasferta di Brescia ».

Orocash Picco Lecco - C.B.L. Costa Volpino

L’ Orocash Picco Lecco torna in campo domenica contro Costa Volpino. Il Bione ospiterà alle 17 l’’importante scontro tra le due delegazioni. Picco a quota 9 punti è reduce dalla sconfitta nella trasferta di Messina, mentre le ospiti vittoriose contro Mondovì sono a 6 punti. Sarà una partita emozionante complice il caloroso pubblico biancorosso. “Domenica ospitiamo Costa Volpino, una squadra che da sempre ci da del filo da torcere - commenta Gianfranco Milano-. Sarà una sfida dura. Recentemente hanno acquisito una nuova giocatrice straniera, che ha rinforzato ulteriormente il team”.

PRECEDENTI: 2 (1 successo C.B.L. Costa Volpino, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Martina Ghezzi a Pallavolo C.B.L Costa Volpino nel 2023/2024



Francesca Napodano (Orocash Picco Lecco)- « Domenica partita contro Costa Volpino e per noi è importante riscattarci dalla trasferta di Messina. Sappiamo che questa settimana dobbiamo lavorare bene per arrivare ed essere pronte, aggressive su tutti i palloni e in tutti i fondamentali perché sicuramente sarà una battaglia ».

Valentina Zago (C.B.L. Costa Volpino)- « A Lecco penso che sarà sicuramente una partita molto tosta come tutte, è una squadra che lotta e che ha dato filo da torcere anche a squadre tra i primi posti in classifica. Noi arrivando finalmente da una vittoria credo che avremo ancora di più la giusta carica per affrontare questa partita e continuare il nostro percorso di crescita..vogliamo dimostrare quello che siamo e valiamo come squadra ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

La CBF Balducci HR è pronta ad affrontare la formazione neo promossa della FGL-Zuma Castelfranco Pisa nell’ottava e penultima giornata del girone di andata di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Dopo le vittorie con Brescia e ad Imola, domenica 24 (ore 17) al palas Fontescodella di Macerata le arancionere (a quota 15 punti) vogliono provare a continuare la marcia per ottenere la miglior posizione in classifica possibile al giro di boa, soprattutto in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia (in programma il 18 dicembre, avversario e sede da definire). Le ragazze guidate da coach Lionetti, infatti, hanno già acquisito la certezza matematica di essere tra le prime quattro del Girone A (insieme a Messina, San Giovanni in Marignano e Brescia) e quindi di essere qualificate per il primo turno delle sfide che assegnano la coccarda tricolore di Serie A2. In attesa della Coppa Italia, la concentrazione resta tutta sul campionato: fondamentale la sfida di domenica al Fontescodella per proseguire la striscia di vittorie contro le toscane dell'ex Bisconti, che andranno a caccia di punti in chiave salvezza (4 finora quelli conquistati dal team di coach Bracci).

EX: Veronica Bisconti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021



Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta la partita contro Castelfranco Pisa, si tratta di una gara molto importante per noi perché vogliamo continuare a risalire in classifica e cercheremo di dare il meglio, senza sottovalutare l'avversario: siamo consapevoli che in questo campionato ogni match è insidioso. Abbiamo studiato le nostre avversarie durante la settimana e stiamo lavorando molto bene tatticamente in palestra. Speriamo quindi di riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile di fronte ai nostri tifosi ».

Alessandra Colzi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Parliamo di uno dei team più forti del nostro raggruppamento. Noi dovremo giocare bene e trovare continuità all’interno della partita, limitando gli errori e cercando di sfruttare quel che le avversarie ci concederanno. Scenderemo in campo consapevoli di quel che possiamo dare, come d’altronde abbiamo già dimostrato con altre grandi squadre affrontate. Dovremo fare bene in battuta per mettere in difficoltà la costruzione del loro gioco e dovremo lavorare altrettanto bene con il muro/difesa. Credo che questi due aspetti siano importanti ».

GIRONE B-

Nuvolì Altafratte Padova - Trasporti Bressan Offanengo

Altro impegno interno della Nuvolì AltaFratte Padova che a distanza di sette giorni ospita ora la Trasporti Bressan Offanengo in un palazzetto di Trebaseleghe nel quale sinora Maggipinto e compagne hanno fatto il pieno di punti. Un obiettivo che la squadra dei presidenti Rizzo e Bezzegato proverà a centrare anche oggi pur avendo davanti una compagine avversaria che si rivelerà senza dubbio un altro classico “osso duro”. Le offanenghesi sono quarte dietro alla Nuvolì di un paio di punti ma dovranno recuperare il match rinviato di Olbia (recupero fissato per mercoledì 27) che, in caso di esito positivo, potrebbe spingere le ragazze di coach Bolzoni davanti o a pari punti rispetto alla squadra padovana. Se la Nuvolì in casa ha fatto l’en plein, la Trasporti Bressan in trasferta ha fatto registrare le vittorie a Vasto (Altino Volley) e Cremona (Esperia) più il match rinviato in casa Hermaea. Il match di oggi vedrà il ritorno a Trebaseleghe di Rachele Nardelli, schiacciatrice trentina lo scorso anno in forza alla Nuvolì (per le prime nove gare) e poi trasferitasi alla Picco Lecco, inoltre la gara odierna sarà “particolare” per le ospiti Giorgia Compagnin e Benedetta Campagnolo, palleggiatrice e centrale padovane. La Trasporti Bressan arriverà a Trebaseleghe desiderosa di riscatto dopo il netto ko interno subito sette giorni prima ad opera della Futura Busto Arsizio, la stessa squadra responsabile dell’ultimo rovescio della Nuvolì. Si ritroveranno da avversarie: Marianna Maggipinto e Rachele Nardelli (Montecchio 2022), Chiara Ghibaudo e Chiara Salvatori (San Giovanni in Marignano 2023), Cristina Fiorio e Francesca Pinetti (Brescia 2023). I precedenti della scorsa stagione dicono di un 3-2 in favore della Nuvolì a Trebaseleghe e di una gara molto più a tinte nero-verdi in Lombardia con Offanengo capace d’imporsi 3-0.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Rachele Nardelli a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024

Claudia Talerico (Nuvolì Altafratte Padova)- « Quella di domenica sarà l’ultima partita del girone d’andata che disputeremo in casa e siamo pronte a dare il massimo anche contro Offanengo portando in campo il duro lavoro della settimana e cercando di far restare inviolato il nostro palazzetto. Sarà un match importante per avvicinare ulteriormente il nostro obiettivo in campionato, nostra priorità sinora, la posizione odierna ci avvicina anche alla possibile qualificazione ai quarti di Coppa Italia che sono un un traguardo sicuramente prestigioso, ma se riusciremo ad accedervi ci penseremo solo in seguito, ora testa al campionato ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « La Nuvolì è imbattuta in casa ed esprime un gioco veloce, affidandosi molto alle laterali ma anche le centrali non sono da meno. Sta disputando un bel campionato e merita appieno la posizione in classifica che ha. Ci aspetta una gara complessa, essendo anche in trasferta e venendo noi da una sosta non preventivata e da un risultato abbastanza pesante contro Futura, senza però far drammi. Quando vai bene le cose girano meglio, quando hai perso un po' il ritmo partita o vieni da una sconfitta è più complesso affrontare gare di questo livello. Cosa deve fare Offanengo? Ritrovare serenità e lucidità che sono mancate un po' in alcuni momenti domenica scorsa, oltre ad avere la capacità di trovare le soluzioni quando le cose non vanno sempre bene, ritrovando il nostro gioco e le nostre certezze ».



Futura Giovani Busto Arsizio - Tenaglia Abruzzo Volley

Penultimo turno del girone di andata di regular season per la Futura Volley Giovani, che domenica 24 novembre ospita l’Abruzzo Volley. Davanti al proprio pubblico la formazione allenata da coach Alessandro Beltrami va a caccia di una vittoria da tre punti che garantirebbe alle Cocche l’aritmetica qualificazione alla Coppa Italia, con i quarti di finale in programma mercoledì 18 dicembre (con incroci 1°-4°, 2°-3° tra i due gironi). Un traguardo importante al quale la società bustocca tiene da sempre e che la confermerebbe tra le top della A2 dopo la finale di Trieste raggiunta la scorsa stagione. Rebora e compagne stanno attraversando un ottimo momento di forma certificato dalle quattro vittorie consecutive. Non solo, le Cocche vanno a punti da sei partite a fila ed hanno rapidamente scalato la classifica fino a prendersi il secondo posto. Situazione decisamente più complicata per la neopromossa Abruzzo Volley, attualmente ultima con un solo successo all’attivo e la necessità disperata di provare a muovere la classifica. A complicare la situazione del team di coach Giandomenico, ci si mette anche l’infermeria, con Irene Bovolo, Ludovica Mennecozzi e la serba Aleksandra Petrovic alle prese con problemi fisici. Due i precedenti tra le formazioni, entrambi a favore della Futura Volley nella stagione 2021/22, con le abruzzesi alla loro prima volta nel campionato di A2.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Chiara Landucci (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Per noi è un bel periodo, stiamo affrontando ogni partita con la giusta mentalità e con la voglia di dimostrare il nostro valore. Ad Offanengo abbiamo aggredito le avversarie con una bella prestazione di squadra e ognuna ha dato il suo contributo. Dobbiamo continuare lungo questa strada e lavorare sempre in palestra perché i risultati si stanno vedendo. Il periodo positivo ci mette a nostro agio e ci permette di allenarci meglio. Le ultime vittorie rappresentano una bella iniezione di fiducia per affrontare le prossime sfide e crescere ancora. La partita contro Abruzzo Volley non è da sottovalutare, loro verranno senza timori a giocare la loro gara e dovremo essere brave a dettare il nostro ritmo. Siamo al PalaBorsani e il pubblico potrà essere il settimo giocatore in campo, quello che ci dà quella mano in più e dovremo essere pronte ad aggredire le avversarie e aspettarci una gara combattuta dove servirà grande concentrazione ».

Silene Martinelli (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Siamo cariche per la prossima trasferta - dice Silene Martinelli - e non vediamo l’ora di scendere in campo dimostrando di poter competere contro Busto Arsizio, un’ottima squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà. Siamo consapevoli che il gioco della scorsa partita non ci appartenga; infatti questa settimana stiamo lavorando duramente per ritrovare le nostre certezze. Questo è un ulteriore stimolo che abbiamo per entrare in campo più determinate che mai ».

Volley Hermaea Olbia - Itas Trentino

A caccia di un'impresa da ricordare. Dopo la bella affermazione esterna in 3 set sul taraflex di Melendugno, l'Hermaea Olbia torna al Geopalace per la sfida contro l'Itas Trentino, capolista del Girone B della Serie A2 Femminile con 19 punti, frutto di 7 vittorie su altrettante gare giocate. La squadra allenata da Davide Mazzanti, ex CT della Nazionale italiana, è costruita per puntare al ritorno immediato nella massima serie, e può contare su un roster molto ben strutturato. La leader in termini di punti messi a terra è l'opposta tedesca Emilia Weske, ma l'Hermaea dovrà guardarsi anche dalla schiacciatrice russa Kosareva e dalla banda ex Busto Arsizio Dominika Giuliani, solo per citarne alcune. L'Hermaea, dalla sua, farà leva sul fattore campo, aspetto mai banale al Geopalace, e sui miglioramenti espressi una settimana fa in terra salentina.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volley Hermaea Olbia, 1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno:

Sophie Blasi (Volley Hermaea Olbia)- « Trento è là in cima alla classifica, domenica a Olbia arriverà la prima della classe. Una squadra solida, ben organizzata, con giocatrici importanti e probabilmente con obiettivi altrettanto importanti. Per conquistare punti dobbiamo essere noi stesse, aggressive e senza paura di fare il nostro gioco. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione alta e giocare con coraggio, rischiando quando è il momento di farlo ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- "Domenica ci attende una partita complicata, in trasferta contro una squadra che pochi giorni fa ha ottenuto un grande risultato a Melendugno. Vogliamo continuare a crescere, mantenendo la pressione al servizio e l'ordine nel muro-difesa per limitare i loro attaccanti. In cambio-palla siamo consapevoli di dovere gestire alcune fasi ed alcune situazioni del gioco con maggiore qualità per essere più stabili ».

U.S. Esperia Cremona - Imd Concorezzo

Il campionato di A2 Femminile sta per giungere al giro di boa e sul cammino dell’Esperia Cremona si fa avanti la IMD Concorezzo (primo fischio domenica alle ore 17 al PalaCoim di Offanengo, ndr). La formazione brianzola, neopromossa in cadetteria al termine della scorsa stagione, ha raccolto finora cinque punti in classifica, frutto di una vittoria piena all’esordio contro Olbia e due sconfitte al tie break contro Albese e Altino. Cremona, dopo aver riacciuffato il quarto posto, vuole prolungare la serie di risultati positivi iniziata due gare fa per recuperare ulteriore terreno sulle principali forze del girone. Nel confronto tra le squadre, che ad oggi hanno disputato la stessa quantità di set (28), Concorezzo vince il duello degli aces (46-44). L’Esperia spicca per punti fatti (627-588), meno punti subiti (594-647), attacchi vincenti (367-323) e muri punto (59-48). Per la gara di domenica, la società di viale Cambonino ha deciso di fissare il prezzo del biglietto intero a 5 euro. Nelle fila gialloblù, sarà a disposizione dello staff tecnico la giovane schiacciatrice della prima divisione Franca Nicole Fiameni.

EX: Nessuno



Nicole Modesti (U.S. Esperia Cremona)- « La partita di domenica scorsa è stata complicata principalmente a causa dalla trasferta molto lunga ma soprattutto perché dovevamo trovare continuità per confermare il risultato ottenuto la settimana prima. Per la prossima sfida, ci stiamo preparando al meglio per poter far vedere il nostro miglior gioco in campo ».

Giacomo Rigoni (Imd Concorezzo)- « Cremona è una squadra che spinge molto, fin dal servizio: ha buoni turni di battuta in salto e fa anche un ottimo muro con le due centrali, mettendo grande pressione alla squadra avversaria nella fase break. Ha sicuramente anche degli attaccanti esterni di valore. Cremona inoltre è una squadra di atlete che giocano da tanti anni in Serie A2 e che conoscono bene la categoria, quindi spetterà a noi metterle in difficoltà con le nostre armi. Sicuramente ci mancano ancora dei punti in classifica e questo è il nostro più grande rammarico. A risollevarci il morale ci sono però le buone prestazioni che siamo riusciti a mettere in campo fino a oggi. Purtroppo non sempre raggiungiamo i risultati sperati, perché non riusciamo a prolungare questi momenti buoni. Comunque siamo fiduciosi perché in settimana abbiamo lavorato bene e non vediamo l’ora di dare continuità alla nostra crescita con buoni risultati che portino anche nuovi punti in classifica, perché le ragazze se lo meritano. Ovviamente ogni partita è dura e, pur avendo rispetto per tutte le avversarie, dobbiamo giocare col ‘coltello tra denti’ , perché ad ogni partita diminuisce la possibilità di fare punti. Vogliamo presentarci al meglio al girone di ritorno, con una maggiore fiducia e una maggiore ‘cattiveria’ agonistica ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Narconon Volley Melendugno

Torna a giocare in casa la Tecnoteam Albese Volley Como e cerca il rilancio dopo gli ultimi passi falsi che l'hanno fatta scivolare in classifica in zona play-out. Ma a ridosso di tante altre formazioni, dunque ancora tutto da decidere anche se ormai siamo ad un passo dalla fine del girone di andata. Domenica ottava giornata e gara difficilissima - tra le mura del PalaFrancescucci di Casnate - contro il Narconon Volley Melendugno che in classifica è avanti due lunghezze da Veneriano e compagne. Obiettivo muovere la classifica per le ragazze albesine, ancora alle prese con il recupero dell'opposta Mazzon dopo l'infortunio al ginocchio: tempi di recupero difficili da ipotizzare anche se finora il lavoro svolto dalla ragazza con lo staff sanitario ed il preparatore è stato ottimale. In sua assenza la Tecnoteam deve trovare quelle soluzioni che coach Mauro ha provato in queste settimane e che vedono la giovane Colombino al suo posto: finora la ragazzina piemontese ha fatto più che bene nonostante la poca esperienza in categoria. Domenica si va in campo alle 16 a Casnate per permettere a Melendugno un più agevole rientro in serata: biglietteria del palazzetto aperta dalle 14,30. Biglietto intero a 10 euro, ridotto (over 65 e 12/18 anni) a 5. Non è prevista la vendita online, ma acquisto direttamente al palazzetto.

EX: Nessuno



Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Un campionato equilibrato e difficile al tempo stesso, dove c'è un sacco di formzioni che si equivalgono. Nonostante i recenti passi falsi siamo ancora lì, non c'è nulla di definito. Non dobbiamo essere troppo negative e lo ripeto spesso anche alle mia compagne. Domenica torniamo a Casnate e lì abbiamo il nostro pubblico a darci la carica giusta. Melendugno è forte, lo sappiamo bene, ma non dobbiamo avere paura. Andiamo ad affrontare gara per gara da qui alla fine della stagione regolare, ben sapendo che ogni sfida è durissima. E' una A2 di altissimo livello, mai forse così elevata ».

PROGRAMMA E ARBITRI 8ª GIORNATA GIRONE A-



Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Akademia Sant'Anna Messina - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: D'Argenio Alessandro, Pescatore Luca



Bam Mondovì - Clai Imola Volley Arbitri: Bosica Gianclaudio, Pasin Marco



Valsabbina Millenium Brescia - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Cavicchi Simone, Selmi Matteo



Orocash Picco Lecco - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Ancona Massimo, Fontini Simone

Cbf Balducci Hr Macerata - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Resta Giuseppe, Pasquali Fabio

LA CLASSIFICA-

Akademia Sant'Anna Messina 20, Omag-Mt San Giovanni In M.No 18, Cbf Balducci Hr Macerata 15, Valsabbina Millenium Brescia 15, Clai Imola Volley 9, Orocash Picco Lecco 9, Volleyball Casalmaggiore 9, C.B.L. Costa Volpino 6, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI 8ª GIORNATA GIRONE B-

Domenica 24 novembre 2024, ore 16.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Lambertini Alessio, Galletti



Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Cervellati Giulio, Dell'Orso Alberto



Volley Hermaea Olbia - Itas Trentino Arbitri: Villano Dalila, Faia Riccardo

Futura Giovani Busto Arsizio - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Erman Filippo, Angelucci Claudia



U.S. Esperia Cremona - Imd Concorezzo Arbitri: Bolici Giulio, Giulietti Fabrizio

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 19, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Nuvolì Altafratte Padova 13, Trasporti Bressan Offanengo 11, Narconon Volley Melendugno 11, U.S. Esperia Cremona 11, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Volley Hermaea Olbia 6, Imd Concorezzo 5, Tenaglia Abruzzo Volley 2.