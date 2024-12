La Tinet espugna Catania e mantiene la vetta

Quinta vittoria consecutiva per i ragazzi di Coach Mario Di Pietro che vogliono continuare a sognare, vincere e convincere. Per il momento si godono la leadership mantenuta e una grandissima prestazione di squadra con Alberini molto bravo a gestire il gioco, Benedicenti chirurgico in ricezione, il solito Gamba top scorer da 26 punti e uno Scopelliti granitico a muro (6 carambole punto catturate).

Primo scatto della Tinet Prata con un murone di Terpin su Argenta: 4-7. I Passerotti riescono a mantenere il vantaggio con Alberini che è bravo ad innescare a turno tutti i suoi attaccanti, trovando soprattutto Gamba ed Ernastowicz in buona vena. L’opposto marca 8 punti con il 100% in attacco mentre il polacco ne mette a terra 6 con il 70%. Ed è proprio il posto 4 con un bell’attacco a mandare i gialloblu a set point sul 19-24. I siciliani si rifanno sotto e Mario Di Pietro chiama saggiamente time out. Al rientro tutti si aspettano la palla in posto 2 per Gamba, ma Alberini, favorito da un’ottima ricezione smarca Scopelliti che mette agevolmente a terra il primo tempo del 22-25 finale.

Nel secondo set prova a scappare Aci Castello, favorita anche dall’ingresso dell’ex di giornata, Manuele Lucconi, subentrato ad un opaco Argenta. I padroni di casa arrivano sull’11-9 mantenendo sempre un vantaggio di un paio di punti. Manavi porta avanti i suoi con un murone e sul 14-10 Di Pietro stoppa tutto. La Tinet rimane comunque a contatto e mette in mostra un bel gioco. Katalan realizza il primo tempo del 20-18 e lascia il posto in battuta a Meneghel. Scopelliti mura imperiosamente Bartolucci e la partita si riapre: 22-21. La partita è bellissima e si gioca punto su punto. Lucconi manda i suoi a set point sul 24-22. Manavi mura Gamba e i padroni di casa tornano il 25-22 del primo set mandando la situazione set in parità

La Tinet non demorde e rientra in campo con l’acceleratore schiacciato: 1-4. Cerca di reagire Catania, ma il muro di Scopelliti su Manavi frustra il rientro. Buono il turno di servizio di Terpin e la Tinet prova la fuga: 6-11. Non basta neanche il tempo di Placì perché il goriziano è implacabile. Il muro gialloblù appare invalicabile e la Tinet scappa: 6-15. Saranno 7 a fine set i muri vincenti, 4 catturati da Scopelliti. Viene murato anche Lucconi, che per lunghi tratti era stato immarcabile: 8-18. I Passerotti continuano a volare e il contrattacco di Scopelliti li manda a set point sul 15-24. Ci sono un paio di errori in battuta e quello di Manavi chiude il set 16-25.

La Tinet vuole ricominciare come ha finito e Scopelliti mette il muro del 3-4. Sul 10-8 pe ri padroni di casa saltano i nervi a Saitta che prende un cartellino rosso. Ma la Cosedil mantiene il vantaggio. Aci Castello scatta sull’onda delle emozioni, ma la Tinet mantiene i nervi saldi e si mantiene a contatto. L’ace di Scopelliti su Basic segna l’aggancio a quota 15. Basic rimanda avanti i suoi di 2: 18-16. Il muro di Terpin su Lucconi vale la nuova parità. Si va ad elastico e l’ace di Lucconi riporta avanti i suoi: 20-18. Aci Castello è brava sulle azioni lunghe e si porta 22-19. Manavi si procura tre palle set 24-21, dopo un laborioso videocheck. Gamba sbaglia l’attacco e si va al tie break: 25-21.

Il quinto set è tiratissimo e pare non trovare padrone. Prova lo squillo Alberini con l’ace del 5-7. Il potente diagonale di Gamba fa cambiare campo sul 6-8. Il videocheck certifica la tentata fuga gialloblù 7-10. Ci si ferma un sacco per un altro videocheck, ma la Tinet resta avanti. Terpin porta a casa il 9-14 e garantisce 5 palle match ai suoi. L’errore di Basic in battuta fa scattare la festa dei gialloblù che si garantiscono un’altra settimana in testa alla A2.

Il tabellino-

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO-TINET PRATA PORDENONE 2-3 (22-25; 25-22; 16-25; 25-21; 10-15)

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Basic 10, Argenta 3, Bartolucci 7, Saitta. 2, Manavi 12, Bossi 8, Pierri (L), Lucconi 20, Rottman 6, Orto 0. Ne: Volpe, Bernardis, Lombardo (L2), Bartolini. All. Placì.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin, Scopelliti 11, Gamba 26, Ernastowicz 12, Katalan 8, Benedicenti (L), Meneghel 0, Agrusti 0. Ne: Sist, Guerriero, Bomben, Aiello (L2), Truocchio. All. Di Pietro.

Arbitri: Cruccolini, Grossi

Durata set: 29’, 28’, 25’, 31’, 18’ Tot: 136’