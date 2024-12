Va in scena la 2a di ritorno

ROMA - Il girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca si è aperto con il botto grazie a ben sette successi corsari e a due maratone da 160 minuti che sono entrate di diritto sul gradino più basso del podio tra i match più lunghi di sempre nella categoria. Domenica 29 dicembre 2024 si tornerà in campo per le ultime fatiche dell’anno solare, con le formazioni alle prese con il 2° turno di ritorno. La classifica, che vede sempre i campioni d’inverno della Gruppo Consoli Sferc Brescia in veste di locomotiva, regala un bel testa a testa al secondo posto con la Consar Ravenna e la Tinet Prata di Pordenone che sgomitano in coabitazione a 30 punti. Proprio la prima della classe Gruppo Consoli Sferc Brescia inaugurerà il turno domenicale, alle 16.00 contro la Cosedil Acicastello, che dopo il ritorno al successo ha annunciato Paolo Montagnani come nuovo coach dopo le dimissioni di Camillo Placì e la parentesi da traghettatore di Marco Lionetti. Alle 17.00, la Campi Reali Cantù, reduce dall’exploit al tie-break in Veneto, ospiterà la Ma Acqua S.Bernardo Cuneo, che deve rialzarsi dopo lo 0-3 casalingo contro la capolista. Due le gare in simultanea alle 17.30: l’Emma Villas Siena e l’Abba Pineto, entrambe vittoriose nel turno post natalizio, si misureranno sotto rete in contemporanea alla battaglia sportiva di un PalaPrata sold out per il classico tra Tinet Prata di Pordenone e Delta Group Porto Viro. Due anche i match alle 18.00: l’OmiFer Palmi, caduta in trasferta giovedì, ha fretta di fare punti, ma dovrà fare i conti con l’Evolution Green Aversa, altro collettivo in cerca di riscatto dopo il passo falso interno, mentre al Pala De André tutti gli occhi saranno per il derby regionale tra Consar Ravenna e Conad Reggio Emilia. Prima battuta alle 19.00 nelle Marche per il derby marchigiano tra Banca Macerata Fisiomed MC e Smartsystem Essence Fano, sfida che chiude il turno.

TUTTE LE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Cosedil Acicastello

La capolista Gruppo Consoli Sferc Brescia vuole riscattare la sconfitta dell’andata nella seconda sfida assoluta in A2 con la Cosedil Acicastello, che si presenta con il nuovo tecnico Paolo Montagnani in panchina, subito chiamato a un’impresa contro l’ex etneo Alessandro Tondo (9 attacchi vincenti ai 1500 in carriera), dopo il ritorno al successo degli isolani in casa con Palmi durante la gestione del traghettatore Marco Lionetti.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Cosedil Acicastello)

EX: Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « La vittoria di Cuneo ci dà morale, ma domenica ci attende un’altra sfida, soprattutto a livello mentale. Arriva Catania che come noi è in cerca di punti: noi per allungare, loro per rimanere in corsa. Il sestetto si è rinforzato ulteriormente e l’esordio del nuovo tecnico potrebbe essere un innesco decisivo. Vedremo sul campo, noi proseguiamo il nostro percorso una gara alla volta, lavoriamo per migliorare ancora e affrontare questo avvio del girone di ritorno anche meglio dell’andata ».

Davide Saitta (Cosedil Acicastello)- « Dobbiamo uscire dalla situazione di stallo in cui ci troviamo da alcune giornate, la vittoria di giovedì ci può aiutare e i tre punti hanno fatto bene al morale. Fuori casa dobbiamo abbassare il numero degli errori e dobbiamo lavorare su questo. Brescia, fin dall'inizio della stagione, ha dimostrato di essere forte e noi affronteremo questa trasferta con la consapevolezza di dovere mettere in campo la nostra migliore pallavolo per farci un regalo di fine anno. Il nostro gruppo lo merita, adesso dobbiamo solo essere più bravi a non perdere continuità ».

Campi Reali Cantù - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Sfida n. 12 tra Campi Reali Cantù e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con i padroni di casa carichi per i 2 punti presi a Porto Viro e gli ospiti, avanti 8 a 3 negli scontri diretti con il team lombardo, accigliati per lo stop interno con Brescia. Un ex per parte nei roster: Nicola Tiozzo e Felice Sette. Matteo Battocchio ha trascorsi sulla panchina di Cantù. Tra gli ospiti Marco Volpato vuole il punto n. 2000 in Regular Season.



PRECEDENTI: 11 (3 successi Campi Reali Cantù, 8 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nicola Tiozzo a Cuneosport nel 2020/21; Felice Sette a Cantù nel 2021/22 - Allenatori: Matteo Battocchio a Cantù nel 2020/21, 2021/22

Mirco Compagnoni (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « La partita contro Cantù si preannuncia molto avvincente. Sarà fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti: la qualità del servizio può fare la differenza, quindi dovremo cercare di mettere pressione al loro ricevitore. D'altro canto, una buona ricezione sarà cruciale per costruire le nostre azioni. Un altro punto importante sarà mantenere la calma e l'energia nei finali di set, cercando di capitalizzare ogni opportunità. Bisognerà essere cinici per poterci portare a casa prima i set e poi le partite ».

Emma Villas Siena - Abba Pineto

L’Emma Villas Siena vanta un en-plein di 3 successi su 3 con l’Abba Pineto e vuole la terza vittoria consecutiva in Regular Season nello spareggio per la classifica, con le due squadre appaiate nel gruppo a 22 punti. In serie positiva da tre turni, gli abruzzesi cercano il blitz. Tre ex nei roster: da una parte Claudio Cattaneo e Stefano Trillini, dall’altra Matteo Zamagni. Gabriele Nelli è a 20 punti dai 1500 in carriera.



PRECEDENTI: 3 (3 successi Emma Villas Siena)

EX: Claudio Cattaneo a Pineto nel 2020/21; Stefano Trillini a Pineto nel 2020/21; Matteo Zamagni a Siena nel 2019/20, 2020/21

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Veniamo da una vittoria fondamentale, in cui siamo stati bravi a mettere sotto Macerata sin dall’inizio. Nel terzo set loro sono saliti un po’ in battuta, ma sono veramente fiero di come noi siamo rimasti uniti, compatti nelle difficoltà. Ce lo ripetiamo sempre: è un po' il nostro mantra durante la settimana. A Siena ci attende un’altra battaglia. Dobbiamo andare lì con la mentalità giusta e soprattutto rimanere coi piedi per terra, continuare a lavorare come stiamo facendo senza pensare troppo alla classifica. I risultati, se lavoriamo come sappiamo, verranno di conseguenza ».

Tinet Prata di Pordenone - Delta Group Porto Viro

Il “classico” tra Tinet Prata di Pordenone e Delta Group Porto Viro arriva al decimo capitolo. Finora, andata compresa, sono stati i veneti a togliersi maggiori soddisfazioni negli scontri diretti (7 vittorie a 2), ma il team friulano ha una classifica migliore e non vuole mollare la corsa alla vetta, distante tre lunghezze. Da una parte Jernej Terpin è a 5 attacchi vincenti dai 2000 in Italia, dall’altra, nella sua carriera, Matteo Sperandio è a 2 punti dai 2000 e a 2 block dal traguardo degli 800.



PRECEDENTI: 9 (7 successi Delta Group Porto Viro, 2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Sarà una partita difficile come tutte quelle che abbiamo affrontato finora. Sicuramente abbiamo qualche motivo in più per scendere in campo col giusto piglio, perché ci ricordiamo com’è andata all’andata e non vogliamo sicuramente quella brutta prestazione. Fortunatamente ci sarà l’apporto del nostro pubblico al PalaPrata e cercheremo di sfruttarlo nel migliore dei modi »,

Egon Lamprecht (Delta Group Porto Viro)- « Ci aspetta un ambiente infuocato, carico di adrenalina, ma sicuramente stimolante. Con ogni probabilità Prata forzerà in battuta, è il loro fondamentale più incisivo e in casa riescono a usarlo molto bene. Dal punto di vista individuale, dovremo prestare attenzione soprattutto a Gamba e Terpin, i principali terminali offensivi. Sarà molto difficile riuscire a ripetere il 3-0 dell’andata, ma ci proveremo e non partiamo di certo già battuti. Per fare punti bisognerà affrontare la gara come se fosse una finale, dando tutto su ogni pallone. Credo che il servizio sarà decisivo, sia dalla nostra parte che dalla loro ».

OmiFer Palmi - Evolution Green Aversa

Per l’OmiFer Palmi non è un’ultima spiaggia, ma un treno su cui montare per la sfida casalinga con l’Evolution Green Aversa, per l’ottavo confronto sotto rete (bilancio favorevole ai campani con 4 vittorie a 3, andata compresa). I calabresi sono ultimi e devono sfornare una prova degna di nota contro una formazione di spessore che viene da due stop. Carmelo Gitto è a 5 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Evolution Green Aversa, 3 successi OmiFer Palmi)

EX: Nessuno

Giuseppe Carbone (Presidente OmiFer Palmi)- « Serve fare punti. Sembra un discorso scontato ma in realtà spero che questo pensiero martelli la mente dei nostri ragazzi perchè per noi ogni gara è il momento per provare a fare punti. Siamo indietro in classifica e per noi non c'è differenza rispetto alla squadra che andiamo ad affrontare. Riuscire a smuovere la classifica ci può mettere nelle condizioni di credere in quello che è il nostro obiettivo di raggiungere la salvezza ».

Consar Ravenna - Conad Reggio Emilia

Derby regionale n. 13 tra Consar Ravenna e Conad Reggio Emilia, con i romagnoli vincenti all’andata e avanti 8 a 4 nei precedenti. In serie positiva da cinque turni, i padroni di casa distano tre lunghezze dalla vetta e vogliono lasciare il segno, ma la Conad, penultima, ha bisogno di punti e non può lasciare nulla di intentato contro l’ex Riccardo Goi. Tra gli ospiti Andrea Gasparini è a 21 punti dai 1000 in Regular Season.



PRECEDENTI: 12 (8 successi Consar Ravenna, 4 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Riccardo Goi a Reggio Emilia nel 2010/11, 2011/12, 2012/13

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da una partita durissima, vinta a Fano, che ci conferma che siamo sulla strada giusta, e siamo praticamente già chiamati a scendere in campo. Ci aspetta Reggio Emilia e sarà una partita da giocare e interpretare come tutte le altre, senza distrazioni o cali di tensione, perchè abbiamo visto che in questo campionato non ci sono gare facili o più abbordabili di altre. Reggio cerca punti per la salvezza e sarà un avversario insidioso. Dovremo esprimerci al meglio per continuare la nostra serie positiva ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Smartsystem Essence Hotels Fano

Separate da sette punti in classifica, la Smartsystem Essence Hotels Fano, decima a quota 20, e la Banca Macerata Fisiomed MC, dodicesima con 13 punti, si incrociano per il derby delle Marche n.11. Il bilancio è favorevole ai maceratesi (7 a 3) ma il match di andata lo ha vinto per 3-1 Fano, che ritrova due ex, ovvero Stefano Ferri e coach Maurizio Castellano. Gabriele Sanfilippo è a 4 punti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 7 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Stefano Ferri a Fano nel 2022/23 - Allenatori: Maurizio Castellano a Fano nel 2021/22, 2022/23

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Gara difficile, conosciamo benissimo il valore degli avversari quando giocano in casa. E’ proprio in casa che hanno fatto un cammino importante superando tra le altre Prata, Acicastello, Cantù e Siena. Se confermiamo quello visto di buono nelle ultime partite, potremo dire la nostra. Dobbiamo tenere alto il livello di gioco, solo così torneremo da Macerata con altri punti in tasca ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 29 dicembre 2024, ore 16.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Cosedil Acicastello Arbitri: Giglio Anthony, Manzoni Barbara

Domenica 29 dicembre 2024, ore 17.00

Campi Reali Cantù – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Ciaccio Giovanni, Pristerà Rachela

Domenica 29 dicembre 2024, ore 17.30

Emma Villas Siena – Abba Pineto Arbitri: Scotti Paolo, Marconi Michele

Domenica 29 dicembre 2024, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Delta Group Porto Viro Arbitri: Merli Maurizio, Spinnicchia Giorgia

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

OmiFer Palmi – Evolution Green Aversa Arbitri: Marotta Michele, Di Bari Pierpaolo

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

Consar Ravenna – Conad Reggio Emilia Arbitri: Cruccolini Beatrice, Mesiano Marta

Domenica 29 dicembre 2024, ore 19.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Grossi Dario, Nava Stefano

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 33, Consar Ravenna 30, Tinet Prata di Pordenone 30, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Evolution Green Aversa 22, Abba Pineto 22, Delta Group Porto Viro 22, Emma Villas Siena 22, Cosedil Acicastello 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 20, Campi Reali Cantù 14, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Conad Reggio Emilia 12, OmiFer Palmi 8.