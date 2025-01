Ravenna-Tinet big match in anticipo

ROMA- Braccio di ferro al vertice della classifica in Serie A2 Credem Banca . Alla vigilia della 4a giornata di ritorno, in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio, prosegue la lotta serrata per il vertice tra le tre squadre che guardano tutte dall’alto: Consar Ravenna, Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone. Proprio domani, sabato 11 gennaio, è fissato alle 20.00 lo scontro diretto tra Ravenna e Prata, sfida di grido che può spezzare l’equilibrio. Le altre sei partite in calendario sono previste domenica 12 gennaio. Si comincia alle 16.00 con il confronto tra Banca Macerata Fisiomed MC e OmiFer Palmi, faccia a faccia con in palio punti salvezza. La scaletta di giornata propone alle 17.00 la battaglia sportiva tra Campi Reali Cantù e Cosedil Acicastello, avversarie reduci da un brillante 3° turno di ritorno. Riflettori puntati anche sull’incontro delle 17.30 tra il Gruppo Consoli Sferc Brescia ed Emma Villas Siena, con gli ospiti che cercano il colpaccio per rialzare la testa e i padroni di casa intenzionati a rimanere nei piani più alti, magari sfruttando anche lo scontro diretto tra le due dirimpettaie al vertice. Sono tre le partite fissate al tradizionale orario delle 18.00: MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano, Abba Pineto – Delta Group Porto Viro ed Evolution Green Aversa – Conad Reggio Emilia.

TUTTE LE SFIDE-

Consar Ravenna - Tinet Prata di Pordenone

Sfida di importanza capitale al Pala De André tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone, squadre che si sfidano per l’11a volta, con un bilancio di 7 vittorie a 3 per i friulani. Entrambi i team hanno 36 punti come Brescia e sgomitano per restare al vertice dopo i successi netti dell’ultimo turno. L’unico ex del match nei roster è Ranieri Truocchio. Alessio Tallone è a 12 attacchi vincenti dal traguardo dei 1000 in carriera.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Tinet Prata di Pordenone, 7 successi Consar Ravenna)

EX: Ranieri Truocchio a Ravenna nel 2022/23

Riccardo Copelli (Consar Ravenna)- « Sicuramente quella contro la Tinet sarà una grande partita. Si tratta di una sfida al vertice ma in questo momento non ci focalizziamo sulla classifica, quanto piuttosto sul fatto di confrontarci con una squadra forte che rispettiamo molto. Siamo in un ottimo momento e vogliamo continuare a sfruttare questa onda positiva. Sicuramente la Tinet ha turni in battuta importanti e quindi credo che il servizio potrà essere il fondamentale decisivo, da una parte e dall’altra ».

Luca Vallortigara (Vice Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Il periodo delle festività natalizia, ricco di impegni agonistici è stato veramente tosto, ma, per noi, si è rivelato decisamente positivo. La qualità maggiore che è emersa in queste gare è stata quella di mantenere sempre altissima la concentrazione e di stare attaccati al match, anche nei momenti di difficoltà, che di certo non sono mancati. Per forza di cose non sempre siamo stati brillantissimi nel gioco, ma i ragazzi sono stati veramente determinati nei momenti chiave delle gare. Abbiamo ancora ben presente la gara d’andata con Ravenna,, lunga e conclusasi con una rocambolesca sconfitta 16-18 al tie-break. Siamo quindi consapevoli che sarà una sfida difficile, come dimostrato dalla precedente gara. D’altro canto andiamo in Romagna con la consapevolezza di aver fatto ottime cose in questo periodo. Che Ravenna sia una squadra molto tosta non lo scopriamo di certo ora. I giallorossi arrivano da un filotto di otto vittorie consecutive ed è normale che, come noi siano pienamente in fiducia. Oltre a questo, giocando in casa, punterà molto sull’arma del servizio. Noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara senza timori reverenziali e mettendo in campo entusiasmo e voglia di vincere ».

Banca Macerata Fisiomed MC - OmiFer Palmi

Situazione in perfetto equilibrio nei sei precedenti tra Banca Macerata Fisiomed MC e OmiFer Palmi, rispettivamente terz’ultima a quota 14 e fanalino di coda a 8. In palio tra le rivali punti d’oro per guadagnarsi la permanenza nella categoria dopo le sconfitte nette in Sicilia e in Friuli. L’unico ex nei roster è Sebastiano Marsili. Bara Fall programma l’attacco vincente n. 500 in Regular Season nella sua gara n. 100 in Italia.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 3 successi OmiFer Palmi)

EX: Sebastiano Marsili a Palmi nel 2022/23

Martin Berger (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Nonostante le ultime sconfitte dobbiamo tenere duro e mettere in campo tutto ciò che sappiamo fare. La prossima partita contro Palmi sarà molto importante. Sarà senza dubbio una gara difficile ma noi arriveremo preparati e coraggiosi ».

Giuseppe Carbone /Presidente OmiFer Palmi)- « Abbiamo dimostrato di essere squadra e quello che forse ci manca è continuare a crederci. Tanti anni di pallavolo mi hanno insegnato che se in una squadra c’è la passione, il talento e la cultura del lavoro, tutti elementi che anche grazie al lavoro del nuovo tecnico stanno venendo fuori allora nulla è impossibile. Siamo convinti che la forza di questa squadra stia venendo fuori, anche perché abbiamo lavorato tanto con l’impegno dello staff, della dirigenza e dei ragazzi che vanno in campo ».

Campi Reali Cantù - Cosedil Acicastello

Seconda sfida assoluta tra Campi Reali Cantù e Cosedil Acicastello, dopo il successo ampio degli etnei tra le mura amiche all’andata. La formazione lombarda è salita a 20 punti e occupa l’11a posizione dopo il blitz in quattro set a Fano, mentre nel proprio quartier generale il team isolano, quarto a quota 28, ha superato con il massimo scarto Macerata. L’unico ex nei roster è Francesco Cottarelli.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cosedil Acicastello)

EX: Francesco Cottarelli a Acicastello nel 2021/22

Luca Butti (Campi Reali Cantù)- « Domenica giocheremo contro Acicastello, una squadra che è molto in salute in questo momento: arriva da tre vittorie di fila, e ha vinto anche in modo abbastanza netto. Una squadra con nomi molto importanti, e che si è anche rinforzata con il mercato. Sicuramente sarà una partita molto difficile, giocando contro uno dei team più forti del campionato. Purtroppo all'andata avevamo perso 3-0, ma stiamo lavorando per cercare di metterli in difficoltà. Proveremo a sfruttare il fattore campo, che in questa stagione ci è molto amico, e la buona ondata di risultati positivi che abbiamo avuto anche noi, e che ci ha dato sicuramente fiducia. Non è un match facile, ma stiamo lavorando duramente per cercare di arrivare pronti a domenica e affrontare una grande squadra ».

Paolo Montagnani (Allenatore (Cosedil Acicastello)- « Questa settimana abbiamo lavorato per diventare ancora più consistenti su muro difesa e su alcune situazioni d'attacco che in alcune rotazioni sono andate meno bene. Domani sarà una battaglia pallavolistica e noi dovremo mettere in campo tecnica, tattica e pazienza. I nostri avversari giocano bene, con un esperto opposto e due posto quattro d'esperienza, che insieme al resto della squadra costituiscono un gruppo decisamente completo. Il nostro momento attuale è positivo, di grande serenità e volontà di migliorare la nostra pallavolo ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Siena

Alla vigilia dell’incontro n. 23 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia ed Emma Villas Siena, con i Tucani leggermente avanti (12-10) nei precedenti grazie anche al successo esterno al tie-break nel match di andata, si rinnova una lunga rivalità. I padroni di casa, reduci dal blitz a Reggio, cercano la vittoria per proseguire la corsa al vertice approfittando dello scontro diretto tra Ravenna e Prata. Gli ospiti, settimi, ritrovano da rivale Giacomo Raffaelli e vogliono ripartire dopo uno stop interno.

PRECEDENTI: 22 (12 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Emma Villas Siena)

EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Matteo Bonomi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)-« Siena, oltre ad essere una squadra con individualità forti, arriva da una sconfitta secca e cercherà un immediato riscatto che dovremo essere bravi a ostacolare. Ci aspetta una partita difficile: loro hanno ottimi battitori e ci stiamo concentrando soprattutto sul lavoro in ricezione nelle sedute di allenamento, curando anche il nostro, di servizio, che sa essere molto efficace e ci servirà per staccare la palla da rete nella metà campo toscana e ridurre le loro opzioni di attacco. L’ultima partita al San Filippo non è andata come avremmo voluto e abbiamo anche questo sprone per domenica: giocare con tanta grinta e fare bene davanti ai nostri tifosi che ci sostengono anche fuori casa e se lo meritano ».

Stefano Trillini (Emma Villas Siena)- « Il nostro 2025 era cominciato con grande entusiasmo, peccato per la gara che abbiamo perso contro Ravenna. Nella sfida si sono viste le nostre difficoltà mentre la Consar ha dimostrato di essere in questo momento un passo avanti a noi. Ma questa sconfitta non deve farci dimenticare che siamo in un buon periodo e stiamo lavorando bene ogni giorno in allenamento, spingiamo tanto quotidianamente. Siamo pronti e desiderosi di riscattarci, dobbiamo migliorare in vari aspetti e dovremo avere un approccio alla sfida migliore rispetto a quello di lunedì contro Ravenna. Da un punto di vista tecnico sappiamo cosa possiamo fare meglio, lo staff è molto attento in questo senso. Dopo Ravenna andremo adesso ad affrontare Brescia. Non è semplice sfidare l’una dopo l’altra due squadre di questo livello, ma sono queste le partite più belle da giocare. I match di alto livello permettono anche di crescere, in questi match si può dimostrare ciò che si vale. Noi scenderemo in campo con tanta voglia di riscattarci dopo la sconfitta contro Ravenna, daremo il 100% e vedremo quel che succederà ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Smartsystem Essence Hotels Fano

MA Acqua S.Bernardo Cuneo cerca la prima vittoria al terzo tentativo contro la Smartsystem Essence Hotels Fano dopo due sconfitte esterne, la seconda nel girone di andata del campionato in corso al tie-break. I padroni di casa, vittoriosi a Porto Viro domenica scorsa, hanno 27 punti come Aversa, ma sono sesti per via di una vittoria in meno, mentre i marchigiani caduti in casa per 3-1 con Cantù, sono appaiati con Porto Viro a 22 punti, ma sono decimi per il minor quoziente set.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo): « Questo è un momento dove chi andiamo ad affrontare deve interessarci il giusto. Il focus deve essere assolutamente sul nostro stile di gioco e non mi riferisco allo stile tattico, ma allo stile di approccio, a cosa vogliamo trasmettere nel campo tra di noi e a chi ci guarda, a cosa serve quando siamo in difficoltà e sforzarci a farlo proprio quando non siamo nelle condizioni migliori. La settimana sta andando bene, gli occhi sono giusti. La parola d'ordine deve essere intensità, in tutto, in ogni momento: nel gesto tecnico, nell'esultanza, nella convinzione di voler portare a casa il risultato, adesso serve intensità ».

Jan Klobucar (Smartsystem Essence Hotels Fano)-« Affronteremo un lungo viaggio ed una squadra ben attrezzata, all’andata riuscimmo a prevalere al quinto set, puntiamo a fare bene e tornare a casa con un risultato positivo. Dobbiamo conquistare altri punti per la tranquillità definitiva, sono assolutamente fiducioso ma bisogna lavorare bene per raggiungere questo traguardo ».

Abba Pineto - Delta Group Porto Viro

Abba Pineto e Delta Group Porto Viro si ritrovano sotto rete per la quarta volta. Finora ha sempre prevalso il fattore campo, come nel girone di andata. Il team veneto ha spostato l’ago della bilancia in tre set portandosi avanti per 2-1 nei faccia a faccia complessivi. Entrambe le squadre devono reagire a due stonature interne: Pineto è ottava dopo il tie-break perso con Aversa, Porto Viro ha un punto di ritardo sull’Abba dopo lo stop casalingo per 3-1 con Cuneo. L’unico ex della gara è Matteo Zamagni.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Abba Pineto, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Matteo Zamagni (Abba Pineto): « Veniamo da una partita di altissimo livello contro Aversa, una grande prova di entrambe le squadre e dalla quale dobbiamo portare con noi quelle sensazioni e ciò che di buono abbiamo messo in campo. Il fattore-pubblico? Quando giochiamo in casa è tutta un’altra cosa, l’atmosfera del Pala Santa Maria non ha eguali. Contro Porto Viro c’è sicuramente tanta voglia di rivalsa perché contro di loro abbiamo mostrato una delle nostre peggiori prestazioni stagionali. Ce la giochiamo a casa nostra, con l’auspicio di trovare un palasport ancora strapieno e consci di come la partita sia importante anche in chiave classifica per rimanere agganciati alla zona dei Play Off ».

Riccardo Ballan (Delta Group Porto Viro)- « Domenica ci aspetta un palazzetto rovente, ma questo è anche il bello del nostro sport: è il tipo di atmosfera che ti spinge a dare il massimo. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta, rimanendo concentrati su noi stessi e sul nostro gioco. È fondamentale non farci distrarre da ciò che succede fuori e continuare a seguire il nostro piano partita con determinazione e serenità. Alla fine, è proprio in situazioni come queste che si misura la solidità di una squadra. Pineto è cresciuta rispetto al match d’andata, troveremo un avversario convinto dei propri mezzi, pronto a riscattarsi dopo l’ultima sconfitta casalinga e desideroso di prendersi la rivincita nei nostri confronti. Sarà una partita intensa contro una squadra che darà tutto, spinta anche dal calore del proprio pubblico. Per noi sarà fondamentale lavorare meglio a muro, che può diventare la nostra arma in più, e in battuta, dove dobbiamo cercare maggiore continuità e incisività. Questi aspetti saranno la chiave per mettere pressione ai loro attaccanti e mantenere il controllo del gioco ».

Evolution Green Aversa - Conad Reggio Emilia

In attesa dell’8° scontro di Regular Season tra Evolution Green Aversa e Conad Reggio Emilia, con un bilancio di 4 vittorie a 3 nei precedenti per i campani grazie all’unico successo esterno nei confronti tra i due team. Il sodalizio di casa, forte del tie-break corsaro a Pineto è quinto, con 27 punti come Cuneo, e ha annunciato l’ingaggio del martello estone Kevin Saar. Penultimi e affamati di punti, gli emiliani cercano l’impresa dopo la sconfitta casalinga in tre set con Brescia. Un ex per parte nei roster: Gabriel Garnica e Andrea Gasparini (5 punti ai 1000 in Regular Season). Matheus Motzo è a 4 attacchi vincenti dal traguardo dei 2000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Evolution Green Aversa, 3 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Reggio Emilia nel 2010/11, 2021/22; Andrea Gasparini a Aversa nel 2022/23

Giacomo Tomasello (Allenatore Evolution Green Aversa)- « Le partite rimaste sono sempre meno, ed è evidente che ogni gara acquisisce un’importanza cruciale, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per i punti in palio. Usciamo da due prestazioni molto positive, a Palmi e a Pineto. Peccato per il quarto set contro Pineto, dove avremmo potuto chiudere prima. Nonostante ciò, i ragazzi hanno giocato una partita sontuosa dall'inizio alla fine, dimostrando grande carattere anche nel quinto set. Sono orgoglioso di loro. Affronteremo una squadra come Reggio Emilia che, pur trovandosi in una posizione bassa in classifica, gioca un buon volley e cerca punti preziosi. Cambiano spesso formazione, il che rende difficile preparare una strategia specifica contro di loro. Tuttavia, il focus principale sarà su di noi: analizzeremo ciò che abbiamo fatto bene e cosa dobbiamo migliorare per ottimizzare il nostro gioco tecnico e tattico. In casa giochiamo bene anche grazie al nostro straordinario pubblico. Il loro calore è il nostro ‘ottavo uomo in campo’. Sentire il supporto, gli applausi e l'entusiasmo durante le azioni lunghe ci dà una carica in più per lottare e vincere. Invito tutti a essere presenti domenica, perché avremo bisogno del loro sostegno in una gara che si preannuncia lunga e impegnativa. Il nostro obiettivo è chiudere la partita il prima possibile per raccogliere punti preziosi ».

Alessandro Zecca (Conad Reggio Emilia)- « Mi aspetto una partita molto intensa, molto impegnativa e anche molto lunga sia negli scambi che anche nella durata dei set. Sarà partita combattuta fino all'ultimo punto. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere aggrappati alle nostre sicurezze e dobbiamo riuscire a rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà per poi esprimere il nostro miglior gioco possibile, se vogliamo ottenere un buon risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 11 gennaio 2025, ore 20.00

Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marconi Michele, Scotti Paolo

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16.00

Banca Macerata Fisiomed MC – OmiFer Palmi Arbitri: Selmi Matteo, Cruccolini Beatrice

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.00

Campi Reali Cantù – Cosedil Acicastello Arbitri: Venturi Giuliano, Usai Piera

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Armandola Cesare

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Sessolo Maurina, Bassan Fabio

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Delta Group Porto Viro Arbitri: Colucci Marco, De Simeis Giuseppe

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Conad Reggio Emilia Arbitri: Gasparro Mariano, Vecchione Rosario

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 36, Gruppo Consoli Sferc Brescia 36, Tinet Prata di Pordenone 36, Cosedil Acicastello 28, Evolution Green Aversa 27, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 27, Emma Villas Siena 25, Abba Pineto 23, Delta Group Porto Viro 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 20, Banca Macerata Fisiomed MC 14, Conad Reggio Emilia 12, OmiFer Palmi 8.