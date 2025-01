Ravenna trionfa nel big match contro la Tinet

RAVENNA - La Consar Ravenna mostra i muscoli e nel big match della 4a di ritorno giocato in anticipo questa sera. La squadra di Valentini supera in quattro set 3-1 (33-31, 25-20, 25-27, 25-21) la Tinet Prata di Pordenone, con la quale condivideva (insieme alla Gruppo Consoli Brescia) il primato in classifica e da stasera può guardare tutti dall’alto in attesa che i tucani giochino domani la sfida contro l’Emma Villas Siena. La Tinet lotta con coraggio ,nonostante i mali di stagione l’abbiano bersagliata in settimana, e per oltre due ore e mezza tiene resta a Ravenna ma poi ha dovuto arrendere ai romagnoli che trascinata da Guzzo (23 punti) e Tallone (22) hanno domato la formazione friulana alla quale non bastano i “soliti” 29 punti di Gamba.

Parte con aggressività la Tinet che sgasa sull’1-4, ma Ravenna si rifà sotto. Il centinaio abbondante di tifosi della Curva Berto che hanno raggiunto la Romagna, un bellissimo spicchio giallo, fa sentire a casa i Passerotti. Ravenna conquista un break sul turno di battuta del palleggiatore Russo, non a caso il regista più prolifico del campionato. Il muro di Agrusti su Copelli ristabilisce la parità a quota 14. Russo ridà fiducia al suo centrale che sbaglia in attacco e Prata rimette il naso avanti. Mani fuori di Gamba dopo bella difesa di Ernastowicz e la Tinet acquisisce un doppio vantaggio. Tallone fa riavvicinare i suoi con un paio di buone giocate. Turno mortifero in battuta di Canella che firma il sorpasso: 21-20. Break di 5 punti di Ravenna che costringe Di Pietro a correre ai ripari. Gamba suona la carica ed è nuovo sorpasso: 22-23. Ernastowicz manda i gialloblù a set point: 23-24. Terpin sbaglia di poco il punto set e si va ai vantaggi. Un set spettacolare ma lunghissimo finisce sul 33-31 per i padroni di casa grazie al muro finale di Guzzo.

Prata non si perde d’animo e lotta punto a punto anche nel secondo parziale. La Consar va avanti, ma i ragazzi di Di Pietro mantengono alta la qualità di gioco. Doppio ace di uno straripante Gamba e la Tinet torna avanti. Dall’altro lato risponde Guzzo. Sempre la battuta a produrre gli strappi. Tocca Feri marcare l’ace del’ 10-8. Si iscrive a questa specialità anche Russo e Ravenna vola a + 4 14-10. Anche la Tinet non vuol essere da meno. Ci prova Alberini con l’ace che riporta i Passerotti a -2. Il regista serve Gamba e Prata e ad una sola incollatura: 18-17. Gamba mura Guzzo e si entra nella zona decisiva del set a braccetto. Ancora la differenza dai 9 metri. E’ Tallone ad ergersi a protagonista: 23-20. Pipe dello stesso schiacciatore e i padroni di casa vanno a set ball. La chiude Guzzo 25-20.

Equilibrio anche ad inizio terzo set anche se la Consar conquista un prezioso break di due punti. La Tinet si disunisce un po’ e fa vedere errori in attacco che prima non c’erano. Di Pietro blocca tutto sul 9-4. La Tinet dimostra di avere mille vite e molto carattere e erige il muro. Quello di Agrusti accorcia sul 10-8. Guzzo non ne vuole subire un altro e alza il colpo cacciandolo fuori: 10-9 e sfida assolutamente riaperta, grazie anche ad un Terpin che si esalta in difesa. Muro a 3 su Feri: 12-12. Ravenna sembra controllare il match ma poi la Tinet arriva a pareggiare sul 18-18 e poi approfitta di un errore di Guzzo accelerando 18-19. Il finale è emozionante, teso e bellissimo. Errore in battuta di Katalan e la Consar va a match point. Annulla tutto il diagonale stretto di Terpin ed è destino si vada ai vantaggi. Prata si esalta in difesa annulla due match point e conquista un set ball, subito capitalizzato da Gamba: 25-27. Ci si allacciano le cinture pronti a decollare per il quarto set e la partita non delude. Le due squadre giocano ad altissimo livello e l’incertezza regna sovrana. Ravenna scappa sul 20-17 grazie al muro. Prata ha cuore: 20-20 anche in questo set. Doppio ace di Guzzo e Ravenna prova la fuga: 23-20. Ernastowicz spara fuori e Ravenna ha un altro filotto di match ball. Gamba annulla il primo e poi si porta in battuta. L’arbitro gli assegna un ace ma poi il video check lo smentisce e il set si chiude 25-21.

Il tabellino

CONSAR RAVENNA – TINET PRATA DI PORDENONE 3-1 (33-31, 25-20, 25-27, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Tallone 22, Copelli 5, Guzzo 23, Feri 12, Canella 8, Pascucci (L), Selleri 0, Ekstrand 0, Goi (L). N.E. Bertoncello, Grottoli. All. Valentini.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 14, Agrusti 6, Gamba 29, Ernastowicz 11, Katalan 5, Aiello (L), Benedicenti (L), Scopelliti 0. N.E. Sist, Meneghel, Guerriero, Truocchio, Bomben. All. Di Pietro.

ARBITRI: Marconi, Scotti.

Durata set: 40′, 27′, 36′, 34′; tot: 137′.