Acicastello-Aversa è l'anticipo della 5a di ritorno

ROMA- Nel weekend l'A2 Maschile manderà in scena il quinto turno di ritorno che si aprirà sabato alle 19.00 con la sfida fra la Cosedil Acicastello e l’Evolution Green Aversa. Il 19 gennaio sono in programma tutte le altre partite. Si comincia alle 16.00 con il derby dell’Adriatico tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Abba Pineto, punti pesanti in palio alle 17.00 con la sfida delicata tra Campi Reali Cantù, undicesima, e OmiFer Palmi, fanalino di coda, si prosegue alle 17.30 con Emma Villas Siena – Banca Macerata Fisiomed MC e il big match da vertigini tra Tinet Prata di Pordenone e Gruppo Consoli Sferc Brescia. Classico orario delle 18.00 per il faccia a faccia tra Conad Reggio Emilia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Il sipario cala alle 19.00 in Veneto, con i padroni di casa di Delta Group Porto Viro che dopo quattro sconfitte di fila ospitano la capolista Consar Ravenna. La classifica vede Consar Ravenna e Gruppo Consoli Sferc Brescia appaiate in vetta a 39 punti, ma con i romagnoli al comando grazie a una vittoria in più rispetto ai Tucani. Confinata al terzo posto con tre punti di ritardo la Tinet Prata di Pordenone, uscita sconfitta nello scontro di sabato scorso sul campo ravennate del Pala De André. Nelle zone di bassa classifica sgomitano Banca Macerata Fisiomed MC (15 punti), Conad Reggio Emilia (13) e OmiFer Palmi (10), ancora ultima in graduatoria.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Evolution Green Aversa

Ottava sfida tra Cosedil Acicastello ed Evolution Green Aversa, con i campani avanti 5 a 2 nel bilancio delle vittorie e capaci di imporsi al tie-break all’andata. I padroni di casa, quarti a 31 punti, sono reduci dal 3-1 corsaro a Cantù, gli ospiti, sesti a quota 29, hanno piegato Reggio Emilia 3-2 in casa. Un ex per parte: Andrea Argenta e Cristian Frumuselu. Tra gli etnei Davide Saitta è alla sua gara n. 400 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Cosedil Acicastello, 5 successi Evolution Green Aversa)

EX: Andrea Argenta a Aversa nel 2022/23, 2023/24; Cristian Frumuselu a Acicastello nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- «Questa settimana abbiamo lavorato per migliorare ancora la nostra percentuale positiva in attacco e ci siamo concentrati anche su qualche nuovo dettaglio tattico nel nostro muro difesa per mettere sempre più pressione all'attacco avversario. Aversa è vicina a noi come punteggio e vanta un super attaccante come Matheus Motzo, che domani bisognerà cercare di arginare. È una squadra esperta con centrali alti e dovremo concentrarci sul nostro gioco per affrontarla nel modo migliore possibile. Viviamo un buon momento, con quattro vittorie consecutive, e lo trasmetteremo domani in campo e quando una squadra gioca bene fa divertire il suo pubblico e arrivano i risultati. Rendiamo inespugnabile il PalaCatania ».

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa)- « Sarà sicuramente una gara difficile, come tutte del resto. Lo abbiamo visto anche la settimana scorsa contro Reggio Emilia, una squadra delle retrovie della classifica che è comunque venuta da noi mettendoci in difficoltà. Personalmente sono soddisfatto delle mie prestazioni, ma come sempre la priorità è il contributo che posso dare alla squadra. Se serve prendere un pallone in più per aiutare i compagni, lo faccio anche perché è il mio ruolo che me lo chiede. Questa sarà la terza volta che affrontiamo Aci Castello quest’anno, considerando anche il Memorial precampionato. Il campionato è molto equilibrato, con squadre vicinissime in classifica. Le prime posizioni si stanno leggermente staccando, ma durante l’anno è stato dimostrato che tutti possono vincere contro tutti. Con una classifica così corta, ogni punto conquistato diventa fondamentale: basta un punto per essere tra le prime otto o rischiare di restarne fuori ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Abba Pineto

In arrivo il settimo incrocio tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Abba Pineto, con gli abruzzesi che hanno trionfato con il massimo scarto all’andata e sono avanti 5 a 1 nel bilancio dei precedenti. A 22 punti come Porto Viro nella parte bassa della classifica, i padroni di casa vengono dallo stop a Cuneo, mentre gli ospiti, settimi a 26, sono reduci da 3 punti interni. Un ex per team: Pietro Merlo e Andrea Bulfon.



PRECEDENTI: 6 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 5 successi Abba Pineto)

EX: Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23; Andrea Bulfon a Fano nel 2019/20

Alessandro Acuti (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, una partita ben approcciata ma non proseguita nei binari giusti. Siamo carichi dopo il buon lavoro fatto in settimana e dovremo spingere tanto oltre ad avere il giusto approccio mentale. Nelle ultime due gare non siamo riusciti a fare che che di solito ci riusciva, dobbiamo tornare a battere con efficacia e gestire meglio certi frangenti del match ».

Giancarlo Pesare (Abba Pineto)- « Siamo molto contenti dell’attuale settimo posto in classifica, abbiamo lavorato e lavoriamo duramente per prenderci queste soddisfazioni. L’ultima volta che siamo stati a Fano conquistammo la Supercoppa di A3, sarà bello rientrare in quel palazzetto. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che in casa aumenta il suo rendimento. Per noi l’ultimo step che ci manca è conquistare punti pesanti in trasferta ».

OmiFer Palmi - Campi Reali Cantù

Secondo match tra OmiFer Palmi e Campi Reali Cantù, che si sono incontrate solo nel girone di andata con vittoria per 3-1 del collettivo lombardo tra le mura amiche. Ultimi in classifica e a confronto con gli ex Elio Cormio e Francesco Cottarelli, i calabresi hanno strappato 2 punti preziosi a Macerata nell’ultimo turno (ma hanno annunciato nelle ultime ore l’addio con Klistan Lawrence), mentre gli ospiti, undicesimi, sono caduti in quattro set sul proprio campo con Acicastello.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Campi Reali Cantù)

EX: Elio Giuseppe Cormio a Palmi nel 2020/21; Francesco Cottarelli a Palmi nel 2023/24

Carmelo Gitto (OmiFer Palmi)- «Sappiamo che per noi è una gara importante. Dopo la vittoria contro Macerata dobbiamo dare continuità ai risultati positivi ed abbiamo voglia di farlo in casa davanti al nostro pubblico. Gara importantissima per smuovere la nostra classifica, vincere ci darebbe una grande mano per aumentare le nostre probabilità di salvezza andando ad accorciare sul gruppo che attualmente ci precede ».

Elio Cormio (Campi Reali Cantù)- « Palmi è sicuramente una squadra che ha fame, come dimostra la loro ultima partita vinta a Macerata al tie-break. Cerca punti, e sfida a viso aperto qualsiasi avversario. Noi, dal canto nostro, dobbiamo andare lì consci di giocare una partita difficile ed allo stesso importante per staccare ancor di più le nostre inseguitrici. Servirà una prestazione di squadra per tornare a casa col sorriso ».

Emma Villas Siena - Banca Macerata Fisiomed MC

Un precedente tra Emma Villas Siena e Banca Macerata Fisiomed MC, a vincerlo in casa per 3-0 sono stati i marchigiani all’andata. Al momento in classifica se la passa meglio il team toscano, reduce dalla sconfitta a Brescia ma ottavo con 25 punti, dieci in più rispetto a Macerata, rinforzata dall’arrivo di Todor Dimitrov ma dodicesima dopo il tie-break perso con Palmi.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Giuseppe Ottaviani a Siena nel 2021/22

Martin Coser (Emma Villas Siena)- « Quello contro Macerata sarà un match molto importante per noi. Dovremo cercare di conquistare punti preziosi in quella che sarà un’altra partita certamente molto combattuta. Dobbiamo riscattarci dalla doppia sconfitta che abbiamo appena subìto e vogliamo anche rifarci dopo avere perso contro Macerata nella sfida del girone di andata. Stiamo vivendo un momento piuttosto altalenante, dobbiamo essere bravi a raggiungere una maggiore continuità di risultati. È però anche vero che nelle ultime due giornate abbiamo sfidato le due squadre che sono in testa alla classifica. I risultati di queste due sfide sono stati negativi, devono però essere per noi degli stimoli e farci capire su quali aspetti dobbiamo migliorare ».

Giuseppe Ottaviani (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sarà una partita molto difficile perché andremo a giocare contro una delle squadre costruite per far meglio di questo campionato. È vero che all’andata abbiamo vinto 3-0, loro non avevano Nelli e soprattutto adesso siamo in una situazione di difficoltà sicuramente. Non stiamo giocando bene e dobbiamo cercare dalla partita di Siena di mettere in pratica quello che di buono facciamo in allenamento. La partita di Palmi è stata la fotocopia di quella con Fano, siamo partiti male e abbiamo avuto una reazione. Per migliorare dobbiamo cercare un approccio migliore alla partita per mettere pressione all’avversario e avere più continuità. Limitiamo i nostri momenti di difficoltà che ci saranno per aumentare la durata di quelli degli avversari ».

Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Big match al sesto capitolo. Una di fronte all’altra Tinet Prata di Pordenone, scivolata a -3 dalla vetta dopo la sconfitta nello scontro di vertice di Ravenna, e Gruppo Consoli Sferc Brescia, reduce da 3-1 interno su Siena e ancora dirimpettaia in classifica della capolista romagnola a 39 punti, ma con una vittoria in meno nella tabella di marcia. Friulani avanti con 3 vittorie a 2 negli scontri diretti, ma all’andata ha vinto Brescia al tie-break. Jernej Terpin è a 26 punti dai 2000 in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Tinet Prata di Pordenone)

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « Nell’ultimo turno Ravenna ha dimostrato di essere veramente una gran squadra. Noi abbiamo fatto una buona partita anche se in alcuni momenti chiave è mancata forse un po’ di lucidità, cosa fondamentale in sfide al vertice. Come sfida al vertice sarà quella con Brescia. Sicuramente una partita bella da giocare. Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri tifosi che ci hanno seguito in massa a Ravenna e saranno un fattore in più anche nella partita di domenica. Partita alla quale guardiamo con fiducia perché, rispetto all’andata, a livello di gioco siamo sicuramente cresciuti. Il valore di Brescia è indiscutibile e lo conosciamo, ma siamo pronti ad una grande battaglia sportiva ».

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ci aspetta una partita decisamente complicata in un palazzetto molto caldo com'è quello di Prata di Pordenone. Affrontiamo una squadra in forma e tenace, che lo ha dimostrato in ogni gara di questo campionato. Dal canto nostro dobbiamo giocare con la determinazione che abbiamo messo in campo contro Siena per continuare nel nostro processo di crescita. Mi aspetto una partita tirata, ma nonostante si scontrino due squadre di vertice, i punti messi in palio hanno lo stesso valore di tutte le altre domeniche. L'obiettivo è dare vita ad una partita di buon livello e intensità, senza pressioni ».

Conad Reggio Emilia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Gara n. 18 tra Conad Reggio Emilia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Testa a testa nell’arco degli anni che grazie al successo corsaro al tie-break all’andata vede avanti gli emiliani (9-8). Caduta 3-2 ad Aversa, la Conad è penultima a quota 13, mentre gli ospiti, forti del 3-1 su Fano, sono quinti con 30 punti e sfidano tre ex: Paolo Bonola, Mattia Gottardo e Nicholas Sighinolfi. Giulio Pinali a -16 dai 1000 punti in carriera.

PRECEDENTI: 17 (8 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 9 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Paolo Bonola a Cuneosport nel 2020/21; Mattia Gottardo a Cuneosport nel 2023/24; Nicholas Sighinolfi a Cuneosport nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Rocco Barone (Conad Reggio Emilia)- « Nonostante la sconfitta ad Aversa abbiamo comunque dimostrato che ci siamo, che non molliamo, che vogliamo lottare fino alla fine di questo campionato per cercare di portare a casa la salvezza. Domenica giocheremo con un avversario sicuramente difficile, Cuneo è tra le squadre migliori del campionato e dovremo affrontarla con la mente libera perché saremo in casa davanti ai nostri tifosi. Dovremo cercare di dare il massimo di quello che abbiamo e portare a casa quanti più punti possibili, loro sono una squadra molto esperta, con giocatori di altissimo livello e dal canto nostro sarà importante battere bene, essere precisi in ricezione e portare tanta convinzione per giocare la nostra gara ».

Karli Allik (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Un'altra sfida importante per la nostra squadra, bisognerà mantenere la concentrazione e lo spirito combattivo come fatto nelle ultime due partite. Ovviamente vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata e 3 punti, da questa partita, possono solo essere l'obiettivo minimo ».

Delta Group Porto Viro - Consar Ravenna

Trasferta insidiosa per i romagnoli. Alle porte la sfida n. 6 tra Delta Group Porto Viro e Consar Ravenna. La capolista è riuscita a battere la squadra veneta solo una volta su cinque gare giocate e nel girone di andata è caduta al tie-break in casa. Porto Viro ha incassato a Pineto il quarto kappaò di fila ed è nona a quota 22 come Fano. Gli ospiti sono imbattuti dopo il giro di boa e vengono dal perentorio 3-1 inflitto a Prata.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Delta Group Porto Viro, 1 successo Consar Ravenna)

EX: Nessuno

Pedro Henrique Ferreira Silva (Delta Group Porto Viro)- « Ravenna è una buonissima squadra, che ha nel servizio il suo fondamentale più pericoloso. In rosa ci sono tanti giocatori forti, su tutti dico Tallone: se domenica riusciamo a neutralizzarlo, siamo già a metà dell’opera. Noi dobbiamo ritrovare la strada, ci siamo un po’ persi nell’ultimo mese e mezzo, ma siamo un bel gruppo, abbiamo le qualità per portare a casa questa vittoria. Credo in ognuno dei miei compagni, insieme possiamo tornare ad esprimerci sui livelli del girone d’andata e fare di nuovo risultati importanti ».

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna)- « Ci aspettiamo una partita complicata contro Porto Viro che soprattutto in casa sa esprimere un buon livello di pallavolo. Troveremo anche una squadra arrabbiata, che vorrà uscire dal suo momento senza risultati: dovremo stare attenti e scendere in campo con la giusta aggressività, quella che abbiamo messo in mostra nelle ultime partite. Porto Viro è una delle tre formazioni che ha saputo batterci e questo ci darà una motivazione in più per provare a portare a casa un'altra vittoria. Non guardiamo la classifica. Restiamo concentrati su quello che stiamo facendo e continuiamo a pensare ad una gara alla volta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 18 gennaio 2025, ore 19.00

Cosedil Acicastello – Evolution Green Aversa Arbitri: Gaetano Antonio, Ciaccio Giovanni

Domenica 19 gennaio 2025, ore 16.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Abba Pineto Arbitri: Clemente Andrea, Cruccolini Beatrice

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

OmiFer Palmi – Campi Reali Cantù Arbitri: Vecchione Rosario, Autuori Enrico

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.30

Emma Villas Siena – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Russo Roberto, De Simeis Giuseppe

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Venturi Giuliano, Selmi Matteo

Domenica 19 gennaio 2025, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Nava Stefano, Stellato Giuseppina

Domenica 19 gennaio 2025, ore 19.00

Delta Group Porto Viro – Consar Ravenna Arbitri: Marotta Michele, Marigliano Antonio Giovanni

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 39, Gruppo Consoli Sferc Brescia 39, Tinet Prata di Pordenone 36, Cosedil Acicastello 31, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 30, Evolution Green Aversa 29, Abba Pineto 26, Emma Villas Siena 25, Delta Group Porto Viro 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 20, Banca Macerata Fisiomed MC 15, Conad Reggio Emilia 13, OmiFer Palmi 10.