Aversa-Porto Viro anticipo della 6a di ritorno

ROMA -Nel weekend in cui il gotha della pallavolo di SuperLega si raduna a Bologna per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia, le formazioni della Serie A2 Credem Banca continuano a misurarsi in Regular Season. In programma il 25 e il 26 gennaio il 6° turno di ritorno della stagione regolare. La sfida tra Evolution Green Aversa e Delta Group Porto Viro dà il via alle danze sabato alle 20.30. Il giorno dopo sono fissati sei incontri. A inaugurare la scaletta è il testa-coda delle 16.00 tra Consar Ravenna e OmiFer Palmi. In campo alle 17.00 Campi Reali Cantù e Tinet Prata di Pordenone, mentre alle 17.30 si incrociano sotto rete Gruppo Consoli Sferc Brescia - Smartsystem Essence Hotels Fano. In simultanea, alle 18.00, vanno in scena i confronti tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Emma Villas Siena e Banca Macerata Fisiomed MC - Conad Reggio Emilia. Chiusura prevista alle 19.00 con Abba Pineto - Cosedil Acicastello. In testa alla classifica svetta la Consar Ravenna a 42 punti, forte del prolungamento di contratto per coach Antonio Valentini e inseguita a braccetto da Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone con tre lunghezze di ritardo. Le ultime tre della classe hanno mosso la classifica nell’ultimo turno: l’OmiFer Palmi è ancora ultima, ma ha ridotto al minimo la distanza dalla Conad Reggio Emilia, caduta in casa al tie-break, mentre Banca Macerata Fisiomed si è portata a 18 punti in graduatoria.

TUTTE LE SFIDE-

Evolution Green Aversa - Delta Group Porto Viro

Quarta sfida tra Evolution Green Aversa e Delta Group Porto Viro, con il Club veneto avanti 2-1 nei precedenti grazie al successo netto dell’andata. I padroni di casa sono quarti con 32 punti dopo il 3-0 imposto all’Acicastello, mentre gli ospiti sono caduti sul proprio campo con la capolista Ravenna e occupano il nono posto, a quota 22 come Fano. L’unico ex è Gabriel Garnica, fino allo scorso anno a Porto Viro.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Evolution Green Aversa, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24

Ignazio Nappa (Secondo Allenatore Evolution Green Aversa)- « La squadra, nonostante qualche problema fisico, sta riuscendo a ottimizzare al meglio il suo gioco. In questo periodo siamo stati bravi a esprimere una buona pallavolo sia contro squadre di livello più basso sia contro avversarie di livello più alto, come la Cosedil Aci Castello. È importante mettere in evidenza le prestazioni di alcuni giocatori del roster, come il nostro libero Rossini e il palleggiatore Garnica, che stanno dimostrando una qualità tecnica di altissimo livello. Dopo un buon inizio di campionato, Porto Viro ha avuto una fase altalenante, ma è una squadra giovane che potrebbe crearci problemi se le permettiamo di giocare al meglio. La chiave sarà non concedere loro le condizioni per alzare il ritmo e mettere in difficoltà il nostro gioco ».

Filippo Santambrogio (Delta Group Porto Viro)- « Aversa ha delle buonissime individualità, un palleggiatore tra i top della categoria e un palazzetto molto caldo. Noi, però, dobbiamo pensare solo alla nostra prestazione, abbiamo dimostrato di saper esprimere un’ottima pallavolo quando siamo sul pezzo. Stiamo attraversando un periodo non semplice, per questo è ancora più importante concentrarci su noi stessi e sulle nostre capacità. Le sconfitte che abbiamo subito bruciano, ma fanno parte del gioco. Non dobbiamo affrontare questa gara sotto pressione, bensì con la giusta motivazione: sono sicuro che questo atteggiamento ci aiuterà a ritrovare la retta via ».

Consar Ravenna - OmiFer Palmi

Vittoriosa con un 3-1 corsaro all’andata, dopo il rinnovo di coach Antonio Valentini, la locomotiva Consar Ravenna ospita il fanalino di coda OmiFer Palmi per il secondo faccia a faccia. In vetta con 42 punti, i romagnoli hanno perso solo tre gare e non vogliono rallentare. Il team calabrese è vicino alla penultima piazza dopo il 3-1 con Cantù e sogna il colpo per dare continuità. Felipe Benavidez da ex al Pala De André.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Consar Ravenna)

EX: Felipe Benavidez a Ravenna nel 2023/24

Riccardo Goi (Consar Ravenna)- « Non stiamo pensando a quante vittorie abbiamo fatto. Sappiamo che stiamo facendo bene e ci concentriamo sull'evoluzione del nostro gioco e sull'approccio alle partite. L'obiettivo è continuare a vincere, anche domenica, pur sapendo che Palmi sarà avversario da prendere con le molle. Non dobbiamo farci ingannare dalla sua posizione di classifica, perchè sta attraversando un buon momento, si sta giocando la salvezza e verrà a giocare da noi con la mente libera. Dobbiamo guardare a noi, a quello che succede nella nostra parte di campo, e affidarci al gioco che sappiamo fare ».

Campi Reali Cantù - Tinet Prata di Pordenone

Campi Reali Cantù e Tinet Prata di Pordenone si sfidano per l’8a volta. Successo netto dei friulani all’andata, ma nei precedenti i lombardi sono avanti 4 a 3. Sconfitti 3-1 a Palmi, i padroni di casa sono undicesimi, mentre gli ospiti, a tre punti dalla vetta come Brescia, hanno agganciato i Tucani nell’ultimo turno battendoli 3-1 al PalaPrata. Tre gli ex: da una parte Marco Novello, dall’altra Alessio Alberini e Kristian Gamba.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Campi Reali Cantù, 3 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Marco Novello a Prata nel 2021/22; Alessio Alberini a Cantù nel 2018/19, 2022/23; Kristian Gamba a Cantù nel 2022/23, 2023/24

Luca Martinelli (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita molto complicata. Sarà dura perché Prata è una squadra molto forte, e non è seconda in classifica in questo momento per caso. Noi però giochiamo in casa, e dovremo dare battaglia su ogni pallone per provare a vincere. La Tinet è una squadra che batte molto bene, e quello che potrà aiutarci a fare nostro il match sarà il ricevere il meglio possibile, e arginare questa loro forza ».

Kristian Gamba (Tinet Prata di Pordenone)- « Cantù mi ha lasciato tanto dal lato umano e mi rende felice giocarci in questo weekend. Dal lato tecnico partiremo da quello che siamo abituati a fre come, ad esempio, spingere in battuta. Abbiamo visto che facendolo anche nella scorsa gara abbiamo ottenuto ottimi risultati. Il palazzetto è molto diverso dal nostro e dovremo essere bravi già dalla rifinitura a trovare le giuste misure. Cantù in casa ha una marcia in più e non sarà certo facile portare a casa il risultato. D'altronde se vogliamo centrare uno dei primi quattro posti per avere il vantaggio campo nei play off dobbiamo giocare per cogliere punti su ogni campo ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Smartsystem Essence Hotels Fano

Nell’unico precedente, all’andata, il Gruppo Consoli Sferc Brescia espugnò il campo della Smartsystem Essence Hotels Fano in quattro set. I Tucani, primi inseguitori della capolista, vogliono ripetersi per cancellare lo stop dell’ultima gara. Anche il team marchigiano vuole punti dopo il ko interno con Pineto e ha 22 punti. Gara n. 300 in carriera per Oreste Cavuto. Tra gli ospiti Federico Roberti è a 22 punti dai 1000.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Nessuno

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Gli ultimi risultati possono non averle dato ragione, ma Fano è un sestetto difficile da affrontare che conta su giovani promettenti, come la banda Roberti e il secondo opposto Tonkonoh, e su punti fermi esperti come il regista Coscione e il centrale Mengozzi. Marks, l’opposto titolare, sta giocando bene, così come il libero Raffa, protagonista di un gran campionato sinora. A banda si alternano Klobucar e Merlo, giocatori diversi, uno più tecnico, l’altro più esuberante. È una squadra completa e coriacea: servirà aggredirli con la nostra migliore battuta e difendere più di loro, ricordandoci di essere spietati quando serve. Ci aspettiamo una sfida molto combattuta ».

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Loro saranno molto arrabbiati dopo la sconfitta di Prata, non sarà facile ma se torniamo a crescere in alcune fasi di gioco possiamo dire la nostra. Brescia è stata costruita per il salto di qualità e sta confermando sul campo le proprie ambizioni, bisogna comunque avere fiducia. Brescia ha grandi nomi, giocatori esperti che hanno già vinto questo campionato, molto dipenderà da come Fano riuscirà a gestire i momenti di difficoltà ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Emma Villas Siena

Sfida n. 8 tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Emma Villas Siena con bilancio di 5 vittorie a 2 dei piemontesi. I padroni di casa, vittoriosi al tie-break a Reggio Emilia, sgomitano ai piedi del podio con 32 punti come Aversa, ma con una vittoria in meno dei campani. Gli ospiti, battuti 3-1 in casa da Macerata e in serie negativa da tre turni, sono ottavi a quota 25. L’unico ex è Giulio Pinali (14 punti ai 1000 in carriera).

PRECEDENTI: 7 (5 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Giulio Pinali a Siena nel 2022/23

Felice Sette (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sappiamo come squadra quanto è importante questa partita per noi, soprattutto perché la giochiamo in casa. Stiamo mettendo il giusto atteggiamento in tutti gli allenamenti e questa è una cosa positiva che ci sta permettendo di lavorare e allenarci molto bene. Siena sicuramente è una squadra molto forte, con nomi importanti di Superlega, magari non ha espresso il suo miglior gioco in alcune partite dove ha perso punti, ma è una squadra che verrà qui per provare a farne perché hanno bisogno di fare i Play Off con quel roster. Sono certo che sarà una partita molto combattuta. Noi domenica dovremo entrare in campo consapevoli dei nostri mezzi e con il giusto atteggiamento, come abbiamo fatto nelle ultime gare, che sta facendo poi sul finale la differenza ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Conad Reggio Emilia

In palio punti preziosi nel quarto match tra Banca Macerata Fisiomed MC e Conad Reggio Emilia, con Pier Paolo Partenio che torna da ex. Emiliani avanti 2 a 1 nei precedenti grazie al 3-0 dell’andata, ma in classifica sono in vantaggio di 4 punti i marchigiani, dodicesimi e reduci da un’impresa con posta piena a Siena. I reggiani, invece, sono penultimi e domenica scorsa hanno preso un punto in casa con Cuneo.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Pier Paolo Partenio a Macerata nel 2018/19

Bara Fall (Banca Macerata Fisiomed MC)-« Prima di Siena, non sono state settimane semplici per noi. Venivamo da un periodo difficile ma ne siamo usciti a testa alta, grazie a tutto il lavoro e l’impegno che abbiamo messo in palestra. Contro Reggio Emilia, servirà precisione e ordine, dovremo cercare di controllare i ritmi di gioco. Adesso pensiamo ad allenarci e cercare di fare una bella settimana per farci trovare pronti ».

Pier Paolo Partenio (Conad Reggio Emilia)- « Sapevamo che il nostro girone di ritorno sarebbe iniziato con un calendario difficile, quindi stiamo provando nel girone di ritorno a fare del nostro meglio. Abbiamo portato a casa dei punti solamente nelle ultime due uscite, questo ci dà consapevolezza e serenità del nostro gioco, visto che stiamo crescendo molto rispetto al girone d'andata. Affrontiamo questa partita arrivando da due buone prestazioni e ci portiamo dietro quello che di buono abbiamo espresso. La cosa più importante domenica sarà guardare nel nostro campo, loro hanno avuto l'innesto di un nuovo opposto, hanno fatto alcuni cambiamenti nel sestetto iniziale, ma anche noi stiamo variando molto, quindi sarà importante giocare bene dalla nostra parte della rete ».

Abba Pineto - Cosedil Acicastello

Reduce dalla vittoria per 3-1 a Fano e forte dei 7 punti incamerati nelle ultime tre gare, l’Abba Pineto è settima a quota 29 e riceve la visita della Cosedil Acicastello, che con il 3-0 interno dell’andata ha fissato sul 3-3 il bilancio globale dei precedenti. Gli etnei, sesti con 31 punti, devono riscattare lo stop in tre set patito in casa contro Aversa. Trascorsi a Pineto per coach Paolo Montagnani e il video analyst Mauro Puleo.



PRECEDENTI: 6 (3 successi Cosedil Acicastello, 3 successi Abba Pineto)

EX: - Allenatori: Paolo Montagnani a Pineto nel 2008/09; Mauro Puleo a Pineto nel 2010/11

Flavio Morazzini (Abba Pineto)-« In squadra siamo alla ricerca del miglioramento continuo, al di là del momento positivo che stiamo attraverso. Cerchiamo sempre di analizzare le cose positive, cosa sbagliamo in allenamento, cosa possiamo sistemare. Una sequenza di cose che potranno fruttare la domenica in campo. Penso che quello contro Acicastello sia un match importantissimo perché comunque è sempre all’interno di una lotta per la zona play-off e chi vince sarà molto più vicino a centrare questo obiettivo. Sarà molto complicato perché Catania è una squadra fortissima, è una squadra attrezzata, fatta allestita per vincere ».

Paolo Montagnani ( Allenatore Cosedil Acicastello)- « Nel corso di questa settimana abbiamo lavorato su quello che non è andato nella partita contro Aversa. Lì non ha funzionato l'attacco ed è su questo che ci siamo concentrati, insieme ai vari aspetti del muro difesa. È stata una settimana di allenamenti intensi, che ci ha permesso di mettere a posto le cose. Pineto è una squadra che occupa una posizione tranquilla in classifica, in zona playoff, che gioca bene, ma che gioca meglio in casa. Starà a noi, nel momento in cui controlleremo il pallone, farli recedere dall'intento di batterci, che certamente hanno ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 25 gennaio 2025, ore 20.30

Evolution Green Aversa - Delta Group Porto Viro Arbitri: Cruccolini Beatrice, Spinnicchia Giorgia

Domenica 26 gennaio 2025, ore 16.00

Consar Ravenna - OmiFer Palmi Arbitri: Angelucci Claudia, Merli Maurizio

Domenica 26 gennaio 2025, ore 17.00

Campi Reali Cantù - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Lentini Gianmarco, Nava Stefano

Domenica 26 gennaio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Cecconato Luca, Colucci Marco

Domenica 26 gennaio 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Emma Villas Siena Arbitri: Grossi Dario, Santoro Angelo

Domenica 26 gennaio 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC - Conad Reggio Emilia Arbitri: Marconi Michele, Giglio Anthony

Domenica 26 gennaio 2025, ore 19.00

Abba Pineto - Cosedil Acicastello Arbitri: Marotta Michele, Di Bari Pierpaolo

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 42, Gruppo Consoli Sferc Brescia 39, Tinet Prata di Pordenone 39, Evolution Green Aversa 32, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 32, Cosedil Acicastello 31, Abba Pineto 29, Emma Villas Siena 25, Delta Group Porto Viro 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 20, Banca Macerata Fisiomed MC 18, Conad Reggio Emilia 14, OmiFer Palmi 13.