Siena vince al tie break l'anticipo contro Acicastello

Arriva un’altra convincente vittoria per la Emma Villas Siena. Il team biancoblu trionfa pure in Sicilia, nell'anticipo della 9a di ritorno a Catania, contro una formazione di grandissima qualità. Il successo, il quarto di fila, è maturato per i toscani ancora una volta al tiebreak per

Primo set Si comincia con un bell’attacco di Randazzo, Cattaneo poco dopo è bravo a murare gli etnei. Siena ha un gioco fluido, Randazzo è subito bene in partita. Con un suo attacco i senesi si portano sul +2 (8-10). Siena tocca a muro e difende bene, la squadra di coach Gianluca Graziosi si comporta assai bene sul taraflex. Due muri consecutivi di Stefano Trillini portano il risultato sull’11-16. Buon vantaggio dunque per la formazione ospite. Randazzo ancora a segno: 13-19. Siena tocca anche il +7, i toscani sembrano divertirsi in campo in questa fase. Un bel pallonetto di capitan Andrea Rossi permette agli ospiti di toccare il 15-21. Randazzo e Cattaneo colpiscono. Il set si chiude sul 20-25 con il punto messo a segno da Claudio Cattaneo.

Nel primo set 5 punti di Randazzo e 5 di Cattaneo.

Secondo set Catania riparte forte (8-2), con attacchi di Manavi. Uno scambio lunghissimo viene chiuso dalla pipe di Randazzo (12-6). Siena difende e rimonta: la Emma Villas torna a contatto, con il punto di Gabriele Nelli che vale il -3: 14-11. Il turno in battuto di Gabriele Nelli mette in difficoltà la ricezione catanese e produce altri punti break per gli ospiti: Randazzo va a segno due volte di fila per il 14-13. Siena è così nuovamente a contatto. Ma Catania allunga nuovamente: un grandissimo tocco di Sabbi vale il 22-18. La squadra di casa chiude il secondo set sul 25-21.

Gli etnei sono stati sospinti da Basic e Sabbi, autori rispettivamente di 8 e 7 punti.

Terzo set C’è equilibrio in avvio di set, e Siena beneficia di alcuni buoni punti di Nelli. Sabbi poi sale in cattedra e Catania allunga sul 10-7. Punteggio a elastico: Siena recupera sul 10-10 ma subisce subito un controbreak per il 13-10 locale. È Sabbi (che in questo set realizza altri 7 punti) a guidare la sua squadra. Nelli comunque risponde in quella che è una sfida dentro la sfida tra due opposti di grandissima qualità e esperienza. Catania avanti 21-17, e sono gli etnei ad agiudicarsi il terzo set per 25-21.

Quarto set La Emma Villas reagisce: parziale di 0-6 in avvio di set. Emma Villas padrona del taraflex in questo set, con ottimi attacchi e buonissime difese. Catania abbassa le proprie percentuali in attacco e non riesce a rispondere. Gli ospiti raggiungono un ampio margine e con il servizio vincente di Gabriele Nelli si portano sul 12-20. Ancora a segno Nelli, poi bellissima veloce di Trillini. La Emma Villas chiude il quarto set sul 15-25.

Quinto set E’ lucida Siena anche nel tiebreak, arrivano buoni punti dagli attaccanti Emma Villas. Gli ospiti vanno al cambio di campo sul 6-8 dopo un errore in attacco degli etnei. Con Cattaneo Siena tocca il +4 (7-11). Attacco di Cattaneo, Siena produce ancora punti. Bel muro di Randazzo, poi Trillini e ancora Randazzo fanno felice la Emma Villas che chiude il tiebreak sull’11-15 e conquista il quarto successo consecutivo.

I protagonisti-

Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Siena- « Non era scontato vincere la quarta partita di fila, e ancor più a Catania contro una squadra certamente molto forte. Il primo set è stato ottimo da parte nostra, però nel secondo set non siamo stati capaci di continuare su quel livello e ci siamo complicati da soli la gara. Il valore di Catania è venuto fuori. Quando ci siamo ritrovati in svantaggio per due set a uno siamo tuttavia stati bravissimi nel quarto set a ritrovare certezze in attacco e in battuta. E anche nel tiebreak siamo stati assolutamente lucidi. Questa è stata la nostra quarta vittoria di fila, è anche il terzo tiebreak che vinciamo. Questi risultati sono il frutto di un buon momento di lavoro. Mancano quattro gare alla fine della regular season, stiamo facendo un passo alla volta con l’obiettivo di raggiungere i playoff. Oggi abbiamo dato una bella dimostrazione di carattere, il nostro percorso di crescita continua ».

Il tabellino-

COSEDIL ACICASTELLO – EMMA VILLAS SIENA 2-3 (20-25, 25-21, 25-21, 15-25, 11-15)

COSEDIL ACICASTELLO: Basic 13, Rottman 1, Argenta 1, Volpe 5, Lucconi 3, Bartolucci 7, Saitta 1, Sabbi 20, Orto (L), Lombardo (L), Manavinezhad 17, Bossi, Bartolini, Bernardis. Coach: Montagnani. Assistente: Lionetti.

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 11, Nevot 3, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 25, Ceban, Cattaneo 17. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

ARBITRI: Nava, Manzoni.

Durata set (26’, 29’, 30’, 26’, 17’) Tot: 128’