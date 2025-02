Fano-Aversa apre la 10a di ritorno

ROMA -Alla vigilia del 10° turno di ritorno della Regular Season, la classifica di Serie A2 Credem Banca resta aperta, soprattutto nei piani alti, con i primi tre club in graduatoria stretti in un fazzoletto di tre punti, ovvero Prata (48), Brescia (47) e Ravenna (46). La giornata di gare si apre domani, sabato 22 febbraio, alle 18.00, con il faccia a faccia tra Smartsystem Essence Hotels Fano, nona, ed Evolution Green Aversa, solida al quarto posto. Sei gli incontri nella scaletta domenicale. Prima battuta alle 16.00 su due campi. La Conad Reggio Emilia, penultima a -5 da Porto Viro, cerca punti salvezza in casa contro l’Abba Pineto, ottava ma con possibilità di salire in classifica. Delicatissima la sfida tra Delta Group Porto Viro e OmiFer Palmi, con i veneti attualmente dodicesimi e intenzionati ad allontanarsi dalle zone a rischio e i calabresi, ultimi, in cerca di una vittoria da 3 punti che varrebbe doppio. Campi roventi anche per i tre match delle 17.30. La Gruppo Consoli Sferc Brescia ospita la Banca Macerata Fisiomed MC. I padroni di casa, a -1 dalla vetta, sono obbligati a sfruttare il fattore campo con il team marchigiano, undicesimo e vicino alla salvezza matematica. La Tinet Prata di Pordenone difende in casa la sua leadership e se la vede con la Cosedil Acicastello, che al momento staziona al sesto posto. Alla stessa ora si giocano i tre punti Campi Reali Cantù, ora in decima posizione, ed Emma Villas Siena, settima a +7. Il turno si chiude alle 18.00 con l’incontro tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo, al quinto posto, e Consar Ravenna, terza a -2 dalla vetta.

TUTTE LE SFIDE-

Smartsystem Essence Hotels Fano - Evolution Green Aversa

Seconda sfida tra Smartsystem Essence Hotels Fano ed Evolution Green Aversa dopo la vittoria casalinga dei campani al tie-break nel girone di andata. I marchigiani, noni, vengono dal 3-0 corsaro a Palmi e vogliono fermare la rivale “ammazzagrandi”, che nell’ultimo turno ha battuto Brescia con il massimo scarto consolidando il quarto posto. Pietro Merlo ha nel mirino i 1000 attacchi vincenti, attualmente a -11.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Evolution Green Aversa)

EX: Nessuno

Pietro Merlo (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Sognare non costa nulla, vincendo gli ultimi tre scontri diretti possiamo ora guardare chi sta davanti a noi. Le prossime quattro avversarie, a cominciare da Aversa, sono toste e se vogliamo mantenere il trend positivo dovremo giocare ad alto livello. I campani sono in forma e giocano una grande pallavolo, con un muro ed una battuta di livello. All’andata siamo usciti sconfitti al tie-break, questa volta giocheremo però nel nostro fortino e sappiamo benissimo che da noi è dura per tutti ».

Conad Reggio Emilia - Abba Pineto

Penultima e con cinque lunghezze di ritardo da Porto Viro, la Conad Reggio Emilia cerca punti salvezza nella sfida interna con l’Abba Pineto, che lotta in ottava posizione. I reggiani vengono dallo stop in tre set nel quartier generale canturino, gli abruzzesi, avanti 5-2 nei precedenti, sono reduci dal punto prezioso conquistato a Ravenna. Un ex per parte: Pier Paolo Partenio (7 punti ai 500) e Matteo Zamagni.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Abba Pineto, 2 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Pier Paolo Partenio a Pineto nel 2020/21; Matteo Zamagni a Reggio Emilia nel 2021/22

Pier Paolo Partenio (Conad Reggio Emilia)- « A questo punto della stagione fare punti è estremamente importante. Nell'ultimo mese e mezzo abbiamo dimostrato di poter fare bene in tutte le partite, eccezion fatta per l'uscita di Cantù. Resistiamo, abbiamo questa occasione in casa contro Pineto per dimostrare il nostro valore. Sicuramente una chiave della partita potrebbe essere il nostro cambio palla, dato che loro sono una squadra che difende molto, quindi bisognerà avere molta pazienza. Ci aspettiamo una partita sicuramente faticosa, con azioni lunghe, quindi dobbiamo avere la tranquillità e la calma per gestire l'intera partita ».

Mattia Catone (Abba Pineto)- « La sconfitta al tie-break di Ravenna ci ha lasciato emozioni contrastanti: da una parte il rammarico per non avere completato il sorpasso e avere lasciato due punti, dall’altro la soddisfazione per avere reagito in un campo così difficile e contro una squadra di quella caratura. Penso che da questo momento in poi tutte le partite siano estremamente importanti. Ogni domenica ci attenderà una finale, nella quale l’obiettivo sarà prima di tutto cercare di portare in campo il lavoro svolto in settimana. Reggio Emilia è in una situazione di classifica complicata, è vero, ma nelle ultime otto gare è una squadra che tante volte è arrivata fino al tie-break: questo denota che affronteremo un’avversaria che non molla mai, soprattutto in casa propria. Noi, come ho detto, dobbiamo pensare a proporre il nostro gioco e il resto verrà di conseguenza ».

Delta Group Porto Viro - OmiFer Palmi

In programma la seconda sfida tra Delta Group Porto Viro e OmiFer Palmi dopo il 3-1 casalingo dei calabresi all’andata. Gli ospiti, ultimi, meditano un arrembaggio perché necessitano di accorciare la distanza con la zona salvezza dopo lo stop a Fano. I veneti dell’ex Maccarone, tornati con 1 punto da Macerata, sperano nella salvezza anticipata. Francesco Corrado vicino ai 1500 attacchi vincenti in Regular Season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo OmiFer Palmi)

EX: Graziano Maccarone a Porto Viro nel 2022/23

Davide Morgese (Delta Group Porto Viro)- « È una partita decisiva per la salvezza, l'obiettivo che stiamo inseguendo da inizio anno: ora sta a noi realizzarlo. Sarà senza dubbio una gara tosta perché Palmi proverà fino alla fine a tenere viva la speranza, dovremo dare tutto e far valere il fattore campo per portarci a casa i punti che ci servono. La sconfitta dell'andata ha segnato l’inizio del momento più difficile nostra stagione, abbiamo voglia di rivalsa. Palmi ha delle individualità importanti in attacco e giocatori molto fisici, dovremo stare attenti al loro muro. Penso che la chiave per noi sarà la battuta, che nell’ultimo periodo è stata un po’ il riferimento del nostro gioco. Se serviremo bene, poi potremo aggredirli con la fase muro-difesa ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC

Gruppo Consoli Sferc Brescia a caccia di punti utili verso la vetta, distante una lunghezza dopo la frenata in tre set ad Aversa. I Tucani cercano il quarto successo in altrettanti incroci con la Banca Macerata Fisiomed MC, formazione in cui militano due ex, Stefano Ferri e Niels Klapwijk (14 attacchi vincenti ai 2000 in Regular Season). Vittoriosi al tie-break con Porto Viro, i marchigiani sono undicesimi e cercano i punti della tranquillità. Gara n. 300 in carriera per Giuseppe Ottaviani.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Stefano Ferri a Brescia Atlantide nel 2023/24; Niels Klapwijk a Brescia Atlantide nel 2023/24

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Il primo augurio che mi faccio è di ritrovare un palazzetto come quello del match contro Ravenna, perché il pubblico ci dà una spinta in più nelle partite in casa. Macerata è una squadra che sta lottando per la salvezza e ha quasi raggiunto l'obiettivo, quindi verrà a Brescia senza troppa pressione e con il braccio sciolto. Mi aspetto una gara molto combattuta e dovremo mettere tutte le energie in campo per portare a casa il risultato e continuare ad essere agganciati alla parte alta della classifica ».

Maurizio Castellano (Allenatore Banca Macerata Fisiomed MC)- « Le ultime partite ci hanno detto che noi riusciamo a fare bene in tutti i campi, ma non basta assolutamente. La classifica deve essere sicuramente migliorata, questo è un campionato che ha dimostrato che, ogni domenica, può dare dalle sorprese. Dobbiamo cercare di essere più incisivi in battuta e gestire meglio quei due-tre palloni a set che tante volte ci scappano, questa è una delle cose più importanti: essere cinici nei momenti importanti. Brescia è una squadra costruita non bene, benissimo. Hanno giocatori con trascorsi in SuperLega e in Nazionale che sono abituati a giocare partite difficili. Noi dobbiamo pensare che è un bello stimolo giocare contro questi atleti perché ti metteranno sempre alla prova, dovremo essere bravi nella gestione dei palloni che ci concederanno ».

Tinet Prata di Pordenone - Cosedil Acicastello

La prima della classe Tinet Prata di Pordenone, vittoriosa nella maratona interna contro Cuneo, riceve la visita della Cosedil Acicastello, team affrontato solo all’andata e battuto con grande fatica all’ultimo respiro sul taraflex del PalaCatania. L’unico ex nei roster è Manuele Lucconi (23 punti ai 2000 in carriera), lo scorso anno in forza ai friulani. Gli etnei, caduti al tie-break in casa con Siena, sono sesti in classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Marcin Ernastowicz (Tinet Prata di Pordenone)-« Quello con Cuneo è stato un match durissimo. Abbiamo giocato benissimo nel primo set, prima di subire il loro rientro. Siamo riusciti ad uscire vincitori da una situazione molto complicata e ancora una volta abbiamo dimostrato di essere soprattutto un team solido mentalmente. Acicastello è una squadra fortissima che sta lottando per entrare nella zona Play Off e come noi vuole rimanere nelle prime posizioni del campionato. Abbiamo vinto 3-2 a Catania e giocando in casa, dove abbiamo perso solo una gara, ci dobbiamo sentire fiduciosi e far vedere che siamo forti. Una delle chiavi potrebbe essere quella di forzare il servizio per tenere staccato il palleggiatore da rete e fargli impostare un gioco più scontato. La nostra correlazione muro difesa ultimamente ci sta dando soddisfazione e sta lavorando bene quindi credo che se riusciremo a condizionare il loro gioco avremo buone possibilità di portare a casa la vittoria ».

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Domani giochiamo contro la prima in classifica, una squadra che finora ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre. I dati statistici ci dicono che è la migliore della categoria. Noi vogliamo andare laggiù e sfidare la squadra avversaria, punto. Le aspettative sono di giocare la nostra partita, ci sta che questa sarà difficile, già sappiamo che affronteremo una squadra che batte bene, con forti attaccanti, viva e in fiducia. Noi vogliamo continuare a migliorare le cose che non facciamo bene e stabilizzare quelle che facciamo bene ».

Emma Villas Siena - Campi Reali Cantù

Capitolo n. 12 delle sfide tra Emma Villas Siena e Campi Reali Cantù, con i toscani avanti 8 a 3 nei precedenti, ma sconfitti 3-0 all’andata. I padroni di casa, settimi dopo la vittoria al tie-break in Sicilia, vogliono scalare la classifica, gli ospiti, decimi a +8 dalla penultima posizione dopo i 3 punti presi contro Reggio Emilia, devono guardarsi le spalle nonostante il vantaggio rassicurante sul tredicesimo e quattordicesimo posto. Claudio Cattaneo ha nel mirino il punto n. 1500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 11 (3 successi Campi Reali Cantù, 8 successi Emma Villas Siena)

EX: Nessuno

Andrea Rossi (Emma Villas Siena)- « A Catania siamo riusciti a sconfiggere una squadra assai forte. Siamo molto contenti di questo risultato. In questo periodo anche nei frangenti di difficoltà la squadra sta riuscendo a venirne fuori. Ora ci approcciamo a un’altra gara complicata, ci ricordiamo la nostra brutta prestazione del match di andata e vogliamo riscattarci. Vogliamo prepararci nel migliore dei modi per provare a vincere questa partita. Questo è un momento importante e delicato della stagione, dobbiamo essere focalizzati sui prossimi match e rimanere concentrati. Cantù è una mina vagante, stanno attraversando un buon periodo e non sono assolutamente una squadra da sottovalutare. All’andata contro di loro abbiamo perso 3-0, sappiamo che sarà un match complicato ».

Andrea Galliani (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita difficile visto che Siena sta attraversando un buono stato di forma. Noi però andiamo in campo memori degli ultimi punti che abbiamo fatto, con entusiasmo, e ricordandoci che nella gara di andata gli abbiamo dato filo da torcere. Nonostante loro siano in forma, magari anche loro si ricordano di questo fatto, e se riuscissimo ad aggredirli fin da subito potrebbe essere un match interessante anche questo. Dobbiamo provare ad essere la "bestia nera" di Siena ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Consar Ravenna

Una di fronte all’altra per la sesta volta MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Consar Ravenna. I piemontesi hanno vinto i primi quattro precedenti, mentre i romagnoli hanno spezzato il sortilegio aggiudicandosi per 3-1 il match di andata. I padroni di casa vogliono consolidare la quinta posizione tornando al successo dopo il punto preso a Prata, gli ospiti sono terzi a -2 dalla vetta dopo il 3-2 su Pineto. Un ex per parte nei roster: Giulio Pinali e Alessio Tallone. Tra gli ospiti gara n. 100 per Lorenzo Grottoli in Regular Season e presenza n. 200 in carriera di Andrea Canella.

PRECEDENTI: 5 (4 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 1 successo Consar Ravenna)

EX: Giulio Pinali a Ravenna nel 2020/21; Alessio Tallone a Cuneo nel 2021/22

Andrea Malavasi (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « La squadra arriva all’incontro con grande determinazione e fiducia, dopo una settimana di allenamenti intensi e mirati a perfezionare alcuni dettagli tecnici e tattici. Il gruppo ha lavorato con attenzione, dimostrando una crescente intesa e una buona condizione fisica. Ravenna è un avversario ostico, ben organizzato e con individualità di spessore, capace di mettere in difficoltà chiunque. Rispetto alla gara d’andata, abbiamo fatto passi avanti sia sul piano della continuità di gioco che nella gestione dei momenti chiave della partita. A Cuneo, Ravenna troverà una squadra determinata e pronta a dare battaglia, con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo e far valere il fattore campo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma altrettanto motivati a conquistare un risultato importante ».

Jan Feri (Consar Ravenna)- « Ci stiamo avvicinando alla fine della regular season e ci attendono quattro partite importanti per preparare i Play Off. Dobbiamo giocarne tre in trasferta, la prima delle quali domenica a Cuneo, dove ci attende un avversario forte e molto tecnico, con tanta qualità, che sa esprimere una buona pallavolo e che riceve molto bene. Dovremo essere brillanti fin dalle prime battute ed essere bravi a gestire al meglio tutte le situazioni della partita, anche in quei momenti in cui ci troveremo in difficoltà. Sarà un match molto difficile e siamo consapevoli che servirà una grande prestazione da parte nostra per portare a casa un risultato positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO -

Sabato 22 febbraio 2025, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano - Evolution Green Aversa Arbitri: Sessolo Maurina, Marotta Michele

Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00

Conad Reggio Emilia - Abba Pineto Arbitri: Gasparro Mariano, Nava Stefano

Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00

Delta Group Porto Viro - OmiFer Palmi Arbitri: Lentini Gianmarco, Angelucci Claudia

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Jacobacci Sergio, Spinnicchia Giorgia

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone - Cosedil Acicastello Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Pristerà Rachela

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.30

Emma Villas Siena - Campi Reali Cantù Arbitri: Vecchione Rosario, Selmi Matteo

Domenica 23 febbraio 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Consar Ravenna Arbitri: Colucci Marco, Armandola Cesare

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 48, Gruppo Consoli Sferc Brescia 47, Consar Ravenna 46, Evolution Green Aversa 42, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 37, Cosedil Acicastello 36, Emma Villas Siena 34, Abba Pineto 32, Smartsystem Essence Hotels Fano 30, Campi Reali Cantù 27, Banca Macerata Fisiomed MC 25, Delta Group Porto Viro 24, Conad Reggio Emilia 19, OmiFer Palmi 15.