La capolista Tinet fa visita ad Aversa

ROMA -Nel fine settimana è in programma l’11° turno di ritorno della stagione regolare in Serie A2 Credem Banca , distribuito tra sabato 1 e domenica 2 marzo. A tre giornate dal termine della Regular Season, classifica alla mano, la vittoria della prima fase sembra ormai una questione tra la capolista Prata e la prima inseguitrice Brescia, mentre Ravenna è in posizione più arretrata, ma non si dà per vinta. Aperta a più soluzioni la lotta per la salvezza, con Palmi già retrocessa e con Reggio Emilia, penultima, in cerca della rimonta su una rivale tra Macerata (+3), Porto Viro (+5) e Cantù (+5). In una botte di ferro Fano, a 1 punto dalla salvezza aritmetica e ancora in corsa per acciuffare i Play Off Promozione. La due giorni si apre sabato 1° marzo, alle 16.00, con la sfida tra OmiFer Palmi, ultima della classe, ed Emma Villas Siena, sesta. In campo alle 18.00 Cosedil Acicastello, settima a -1 dai toscani, e Smartsystem Essence Hotels Fano, che cerca il punto della tranquillità sognando l’accesso agli spareggi per la SuperLega. Domenica il calendario propone gli altri cinque incontri. L’Abba Pineto ha bisogno di punti per limare le quattro lunghezze che la separano dal settimo posto, il primo utile per i Play Off, ma alle 16.00 si presenta in Abruzzo un team ostico come il Gruppo Consoli Sferc Brescia, a 1 punto della vetta e determinato a lottare fino alla fine. Pallone rovente alle 17.00 tra Campi Reali Cantù, che vuole allungare sul penultimo posto per evitare sorprese, e Consar Ravenna, terza a -5 dalla capolista e intenzionata a chiudere la Regular Season capitalizzando gli ultimi turni. Orario delle 18.00 per due confronti delicati in chiave salvezza: la Conad Reggio Emilia vuole tenere aperto il discorso in casa con Delta Group Porto Viro, che non intende sprecare il gap positivo di cinque lunghezze sui reggiani. Diretta interessata la Banca Macerata Fisiomed MC, terzultima e +2 dalla Conad e pronta a battersi contro la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, squadra che deve difendere la quinta piazza e giocarsi le chance di migliorare la posizione. Chiusura in bellezza, alle 19.00, con il big match di giornata tra l’Evolution Green Aversa, quarta forza della classifica, e la leader Tinet Prata di Pordenone.

TUTTE LE SFIDE-

OmiFer Palmi - Emma Villas Siena

PRECEDENTI: 1 (1 successo Emma Villas Siena)

EX: Carmelo Gitto a Siena nel 2019/20

Victorio Ceban (Emma Villas Siena)-« Speriamo di continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Abbiamo vinto cinque partite consecutive e vogliamo proseguire in questo trend. Ci servono ancora punti per poter conquistare i Play Off, non dobbiamo concedere nulla. Ora stiamo giocando in maniera più lineare, senza troppi alti e bassi, siamo bravi a prepararci al meglio nel corso degli allenamenti quotidiani al PalaEstra e i risultati si stanno vedendo in campo nelle gare ufficiali. Siamo felici per questo percorso, vogliamo continuare così ».

Cosedil Acicastello - Smartsystem Essence Hotels Fano

PRECEDENTI: 1 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano)

EX: Filippo Bartolucci a Fano nel 2020/21, 2021/22; Manuele Lucconi a Fano nel 2020/21

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Fano è una squadra che ha raggiunto il proprio obiettivo, si è salvata con un campionato costante e ha ancora la possibilità di raggiungere i Play Off. Per noi è una partita importante che, in base agli altri risultati della giornata, ci potrebbe dare l'accesso matematico ai Play Off. Vogliamo dare tutto in questa partita ».

Jacopo Rizzi (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Acicastello ha cinque punti più di noi e arriva a questo appuntamento dopo aver perso a Prata. Gara importante per noi, dovremo essere bravi a stare al loro ritmo cercando di essere incisivi in battuta e a muro. Siamo comunque in buon momento e stiamo giocando bene in tutti i fondamentali. Personalmente ogni domenica cerco di dare il massimo nei fondamentali richiesti dal mister, ritengo che ancora possiamo sperare di agganciare la zona Play Off ».

Abba Pineto - Gruppo Consoli Sferc Brescia

PRECEDENTI: 3 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 1 successo Abba Pineto)

EX: Nessuno

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ci aspetta un match difficilissimo perché andiamo su un campo complicato contro una squadra che vuole restare agganciata alla settima posizione. Noi abbiamo qualche acciacco ancora da gestire e Tondo dovrà nuovamente superarsi giocando una gran partita, come siamo tutti chiamati a fare. Andiamo a Pineto per vincere: non guardiamo agli altri campi, vediamo di fare il nostro prima. È importante conservare almeno il secondo posto, che è nelle nostre possibilità, mentre arrivare primi non dipende solo da noi… Vedremo al termine della giornata se arriva qualche buona notizia ».

Campi Reali Cantù - Consar Ravenna

Faccia a faccia n. 6 tra Campi Reali Cantù e Consar Ravenna, con i romagnoli vittoriosi per 3-0 all’andata e avanti 3-2 nel bilancio dei precedenti. Caduta a Siena in maniera netta, la squadra di casa è decima a 27 punti in coabitazione con Porto Viro e deve muovere la classifica per evitare il riavvicinamento di Macerata e Reggio Emilia, mentre gli ospiti, crollati 3-1 a Cuneo, sono terzi a -5 dalla vetta e prima di tutto devono difendere la posizione. Un ex per parte: Nicola Candeli e Riccardo Copelli. Ravenna ha ingaggiato nelle ultime ore Marko Vukasinovic, ritornato in Romagna diversi anni dopo la prima volta.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Campi Reali Cantù, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Nicola Candeli a Ravenna nel 2021/22; Riccardo Copelli a Cantù nel 2021/22

Manuel Marzorati (Campi Reali Cantù)- « La partita di domenica penso che sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una squadra forte, con delle individualità importanti, e che non a caso lotta per i primi posti della classifica. Noi, come loro, siamo alla ricerca di punti per l’obiettivo salvezza, quindi mi aspetto che da entrambe le parti si darà tutto ».

Riccardo Copelli (Consar Ravenna)- « Abbiamo accolto nel gruppo Vukasinovic, un giocatore che porta freschezza e nuovo entusiasmo, oltre che forza ed esperienza: ci darà un grande aiuto in questa parte finale della stagione, che per noi prosegue domenica con il match contro Cantù. Mancano tre gare prima dei Play Off, che sono il momento più importante della stagione e dobbiamo continuare a guardare in casa nostra, a maggior ragione in questo periodo in cui non siamo nel nostro momento migliore. Ci attende una gara difficile, contro un avversario che vede la salvezza e che mi aspetto molto aggressivo: dovremo limitare gli errori e sviluppare un buon cambio palla. Ritrovare la vittoria è molto importante per noi, adesso ».

Conad Reggio Emilia - Delta Group Porto Viro

Punti d’oro in palio tra Conad Reggio Emilia e Delta Group Porto Viro. Spettacolo all’andata nella maratona vinta dagli emiliani, che però sono sotto 6-2 nei precedenti. Reduci da vittorie nette le squadre si giocano punti salvezza: la Conad, è penultima a -5 da Delta, ma può contare anche sul francese Danny Poda, ingaggiato venerdì scorso. Quattro ex: da una parte Rocco Barone e Andrea Gasparini, dall’altra Filippo Santambrogio e Ursu Sivula. Tra i reggiani Mattia Gottardo è alla gara n. 100 in Regular Season, Antonino Suraci vuole i 1000 punti in carriera, ora a -12.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Delta Group Porto Viro, 2 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Rocco Barone a Porto Viro nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Andrea Gasparini a Porto Viro nel 2021/22; Davide Morgese a Reggio Emilia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Filippo Santambrogio a Reggio Emilia nel 2022/23; Urpo Sivula a Reggio Emilia nel 2010/11

Davide Signorini (Conad Reggio Emilia)- « Di sicuro un'altra partita in casa ci fa bene. Ovviamente, giocando al Bigi riusciremo a sfruttare meglio il fattore campo e grazie al pubblico riusciremo anche a caricarci. L'ultima partita è andata bene, quindi speriamo anche questa volta nel sostegno della tifoseria per provare a portare a casa un risultato per noi importantissimo. Stiamo cercando di fare un buon lavoro a livello di cambio palla, dovremo cercare di mantenere la tensione della partita alta, perché sappiamo che anche se abbiamo vinto all'andata contro Porto Viro, il ritorno è sempre tutt'altra partita e l'abbiamo visto anche a Cantù. Dovremo entrare fin da subito in partita con la mentalità giusta ».

Andrea Innocenzi (Delta Group Porto Viro)- « Nello spogliatoio, qualche settimana fa, ci siamo promessi di affrontare ogni gara come una finale, e quella di domenica lo sarà davvero. Per vincerla, sarà fondamentale entrare in campo con aggressività ed energia fin dai primi punti. Nel girone di ritorno, Reggio ha dimostrato di essere una squadra solida, capace di vincere partite importanti, soprattutto al PalaBigi. Ci aspetta una sfida dura, probabilmente combattuta punto a punto. Giocando in casa, loro avranno il vantaggio di poter sfruttare al meglio il servizio, che credo sarà l’ago della bilancia del match. Per questo, dovremo essere ancora più precisi in ricezione e spingere forte in battuta, con l’obiettivo di metterli in difficoltà ».

Banca Macerata Fisiomed MC - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Agonismo e voglia di vincere nelle Marche per Banca Macerata Fisiomed MC e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, seconda sfida tra i due team dopo il successo casalingo dei piemontesi per 3-1 all’andata. I maceratesi, terzultimi dopo il giro a vuoto sul campo di Brescia, hanno visto dimezzarsi il vantaggio sulla zona retrocessione e devono dare il massimo in casa, con Niels Klapwijk a caccia dell’attacco vincente n. 2000. I rivali, quinti e a punti da quattro gare consecutive, non regaleranno nulla.

PRECEDENTI: 1 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Sebastiano Marsili (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Siamo nella parte più complicata del campionato dove ogni punto é importantissimo. Dobbiamo affrontare le migliori squadre del campionato e faremo di tutto per far finire quest anno nel modo in cui ci siamo prefissati. Gli unici rimpianti che abbiamo sono quelli di non aver ottenuto più punti nelle partite passate contro le squadre con il quale stiamo combattendo per la salvezza. Per quanto riguarda domenica, dobbiamo rimanere uniti e spingere in battuta: quando riusciamo a essere incisivi in questo fondamentale riusciamo a vincere i set contro tutti, come si é visto anche a Brescia nel set vinto ».

Evolution Green Aversa - Tinet Prata di Pordenone

Tabù da sfatare per l’Evolution Green Aversa, che con i friulani ha perso da 3 punti nei cinque precedenti, un tesoretto da incamerare per la capolista Tinet Prata di Pordenone, che all’andata ha vinto 3-1. I due team vengono da un turno positivo: la Tinet ha piegato 3-1 Acicastello, l’Evolution Green ha sconfitto Fano al tie-break consolidando il quarto posto e dimezzando il ritardo nei confronti di Ravenna. L’unico ex è Marinfranco Agrusti, nel 2023/24 ad Aversa. Aria di record sia da una parte per Matheus Motzo (15 punti ai 2500 in Regular Season) e Gordan Lyutskanov (10 attacchi vincenti ai 1000 in Italia), sia dall’altra per Jernej Terpin (11 punti ai 2500 in Italia).

PRECEDENTI: 5 (5 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Marinfranco Agrusti a Aversa nel 2023/24

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « Dovremo fare sicuramente una gran partita. Di fronte ci saranno le due squadre che nel girone di ritorno hanno portato a casa più punti di tutti e loro in questo periodo stanno giocando veramente bene e in casa sono veramente tosti. Dovremo cercare di essere aggressivi al servizio e, allo stesso tempo evitare troppi errori. Da li dare sviluppo al nostro gioco. In casa ha sempre funzionato e vedremo di fare lo stesso anche in terra campana. Peraltro terra d'origine della mia famiglia e per questa ragione attendo molti parenti e amici che daranno un ulteriore sapore particolare a questa sfida ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11ª GIORNATA RITORNO-

Sabato 1 marzo 2025, ore 16.00

OmiFer Palmi – Emma Villas Siena Arbitri: Ciaccio Giovanni, Spinnicchia Giorgia

Sabato 1 marzo 2025, ore 18.00

Cosedil Acicastello – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Colucci Marco, Gaetano Antonio

Domenica 2 marzo 2025, ore 16.00

Abba Pineto – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Angelucci Claudia, Cruccolini Beatrice

Domenica 2 marzo 2025, ore 17.00

Campi Reali Cantù – Consar Ravenna Arbitri: Pristerà Rachela, Nava Stefano

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Delta Group Porto Viro Arbitri: Giglio Anthony, Merli Maurizio

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Chiriatti Stefano, Cecconato Luca

Domenica 2 marzo 2025, ore 19.00

Evolution Green Aversa – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Scotti Paolo, Grossi Dario

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 51, Gruppo Consoli Sferc Brescia 50, Consar Ravenna 46, Evolution Green Aversa 44, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 40, Emma Villas Siena 37, Cosedil Acicastello 36, Abba Pineto 32, Smartsystem Essence Hotels Fano 31, Campi Reali Cantù 27, Delta Group Porto Viro 27, Banca Macerata Fisiomed MC 25, Conad Reggio Emilia 22, OmiFer Palmi 15.