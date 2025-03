Acicastello batte Fano e si avvicina ai play off

CATANIA- Una vittoria, nell'anticipo dell'11a di ritorno, dopo dura lotta contro la Smartsystem Essence Hotels Fano, riporta la Cosedil Saturnia Acicastello vicina alla conquista dei Play Off promozione. Già domani infatti il risultato di Abba Pineto-Consoli Sferc Brescia potrebbe assegnare ai castellesi il pass per accedere alla griglia che porta alla Superlega. Gli uomini di Montagnani, dopo tre ko di fila, stasera hanno ritrovato le giocate migliori che gli hanno consentito di imporsi 3-0 (28-26; 25-23, 26-24) contro la formazione marchigiana che comunque siè battuta con grande vigore e in tutti e tre i parziali è andata vicina a ribaltare il punteggio. In evidenza l’opposto Manuele Lucconi, MVP della gara con 25 punti a referto.

Paolo Montagnani dispone in campo Davide Saitta in regia opposto a Manuele Lucconi, Will Rottman e Javad Manavi sulla diagonale di posto 4, Nicolò Volpe e Filippo Bartolucci coppia centrale e Simone Orto nel ruolo di libero.

Vincenzo Mastrangelo risponde con Coscione al palleggio in linea con l’opposto Tonkonoh, Roberti e Merlo schiacciatori, Mengozzi e Compagnoni al centro, Raffa libero.

Lucconi rompe il ghiaccio, Manavì in attacco e dai nove metri con un ace rincara la dose e porta la squadra di casa al primo break (4-2). L’opposto biancoblu prosegue bene in attacco, Bartolucci piazza il monster block, il tabellone scorre (7-3) e Mastrangelo ferma il gioco per rivede i suoi schemi. Si torna in campo e gli ospiti ritrovano ritmo (8-7), salvo poi subire nuovamente il buon momento dei castellesi (11-7). La gara prosegue palla su palla, fino a quando il break ospite porta il risultato in pari (20-20). A quel punto Montagnani chiama time out ed al rientro l’equilibrio prosegue, con il parziale che va ai vantaggi. Dopo aver annullato tre set poi la Cosedil Saturnia affonda il colpo, portando a casa il successo,

È la Smartsystem Essence Hotel Fano a partire meglio nella seconda frazione di gioco, con Roberti e Tonkonoh sugli scudi. Nella metà campo locale in evidenza il solito Lucconi che non basta a fermare la corsa ospite, tanto che sul 9-12 Montagnani sceglie di interrompere il gioco per parlare con i suoi. La squadra di casa si riporta a ruota (11-12), ma il vero fulcro del parziale è il 20-21 quando, trascinati da un Lucconi in stato di grazia (11 punti nella seconda frazione, ndr) i ragazzi di Montagnani mettono la freccia e sorpassano gli avversari aggiudicandosi la vittoria anche del secondo set.

Sulla scia dell’entusiasmo la squadra di casa va subito sul 4-1 nel terzo set, costringendo gli avversari all’inseguimento. Gli ospiti tuttavia sono abili a capovolgere il tabellone, che in una manciata di minuti va sul 5-6 e poi scorre sul 7-9 che costringe Montagnani al time out. Il centro di Manavi e l’ace di Lucconi riportano la situazione in pari (10-10), mentre il mani-fuori di Rottman segna il nuovo vantaggio locale. Il parziale si accende: se nella metà campo ospite non crolla la voglia di riaprire la gara, in quella biancoblu è tanta la voglia di tornare a gioire sotto gli occhi del pubblico amico. Sul 15 pari Montagnani gioca la carta Basic su Rottman, e i suoi guadagnano due lunghezze salvo poi subire il contro break (17-18). È sempre Lucconi a dettare i tempi per i castellesi, tenendo i compagni vivi. L’ace di Manavi segna il nuovo pari (21-21), Mastrangelo ferma il gioco. Il punto del sorpasso lo firma Basic (23-22), ma Fano non molla e si va ai vantaggi. Bartolucci mette a terra il pallone del 25-24, l’errore degli ospiti segna il ritorno al successo della Cosedil Saturnia Acicastello.

I protagonisti-

Manuele Lucconi (Cosedil Saturnia Acicastello)- « Sono contento di aver avuto la possibilità di giocare e di fare una buona partita, sono contento del risultato e della probabile entrata ai play off che però saranno un altro campionato. Per questo è importante arrivare nel miglior modo possibile sia fisicamente che mentalmente. Vincere 3-0 contro una squadra che gioca bene come Fano ci aiuta a ritrovare lucidità, fondamentale poi per riuscire bene ai play off ».

Il tabellino-

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO-SMARTSYSTEM ESSENCE HOTEL FANO 3-0 (28-26; 25-23, 26-24)

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Rottman 2, Lucconi 25, Bartolucci 10, Saitta 2, Manavi 11, Orto (L), Volpe 3, Basic 2, Argenta 0. Ne: Lombardo (L), Bartolini, Bernardis, Bossi, Sabbi. All. Montagnani.

SMARTSYSTEM ESSENCE FANO: Coscione 2, Merlo 10, Roberti 12, Raffa (L), Compagnoni 1, Tonkonoh 12, Mengozzi 7, Rizzi 1, Mandoloni 0, Klobucar 4. Ne: Magnanelli, Coccia, Sorcinelli (L), Acuti. All. Mastrangelo.

Arbitri: Colucci, Gaetano

Durata Set: 35’, 29’, 34’. tot: 98′.