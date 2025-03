Va in scena la penultima di Regular Season

ROMA -La 12ª giornata di ritorno, ovvero la penultima della Regular Season in Serie A2 Credem Banca , può decretare verdetti definitivi sia per la griglia dei Play Off, sia nelle zone calde, con Palmi già retrocessa aritmeticamente e Cantù (28 punti), Macerata (25) e Reggio Emilia (22) che sgomitano per rimanere nella categoria. Il turno è concentrato nella giornata di domenica 9 marzo e i match, tutti in diretta su VBTV , sono spalmati su cinque fasce orarie. Si comincia alle 16.00 con tre incontri. La Consar Ravenna cerca di colmare i 2 punti che la separano dal secondo posto in casa contro la Cosedil Acicastello, che con una vittoria da 3 blinderebbe la partecipazione ai Play Off lanciando l’assalto al sesto posto, che dista una lunghezza. Campi Reali Cantù è a 1 punto dalla salvezza, ma al PalaFrancescucci arriva l’Evolution Green Aversa, che deve difendere il quarto posto e capitalizzare gli ultimi due turni per un eventuale piazzamento sul podio. L’OmiFer Palmi ha già salutato la categoria, ma non vuole fare sconti alla Conad Reggio Emilia, penultima e obbligata a un blitz corsaro per sperare nella salvezza. In campo alle 17.00 MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Abba Pineto. I piemontesi sono quinti ma ancora in lizza per scalare la classifica e, al tempo stesso, insidiati dalle inseguitrici, gli abruzzesi sono a -4 dal settimo posto, ultimo disponibile per i Play Off, e devono dare il massimo negli ultimi due turni. Alle 17.30 è in scaletta il faccia a faccia tra Emma Villas Siena e Smartsystem Essence Hotels Fano. Il team di casa non vuole accontentarsi di un punto per la qualificazione ai Play Off, ma intende vincere per scalare la classifica o almeno difendere la sesta piazza. I marchigiani sono già salvi, ma andranno in Toscana per giocare una bella pallavolo e per mantenere comunque una buona posizione in classifica, anche in vista della Del Monte® Coppa Italia di Serie A2. Orario tradizionale delle 18.00 per Delta Group Porto Viro – Gruppo Consoli Sferc Brescia. Già salvi e solo con l’intento di chiudere nella miglior posizione possibile, i veneti possono giocare a tutto braccio contro la seconda in classifica, scivolata a tre punti dalla vetta, ma decisa a tentare il tutto per tutto. La giornata si chiude alle 19.00 con la capolista Tinet Prata di Pordenone sotto rete tra le mura amiche contro Banca Macerata Fisiomed MC, dodicesima in classifica e obbligata a all’impresa per scongiurare l’eventuale aggancio (con sorpasso per numero di vittorie) di Reggio Emilia.

Consar Ravenna - Cosedil Acicastello

Seconda sfida tra Consar Ravenna e Cosedil Acicastello dopo il successo corsaro al tie-break dei romagnoli a Catania. Reduce dalla maratona vinta al PalaFrancescucci con Cantù, la Consar vuole vincere e spera nel concomitante stop di Brescia in chiave secondo posto. Gli ospiti, settimi, con un blitz da 3 andrebbero ai Quarti di Finale. Tanti ex tra gli etnei: Andrea Argenta, Filippo Bartolucci, Elia Bossi, Simone Orto e Davide Saitta. Manuele Lucconi è a 3 attacchi vincenti da quota 1.500 in Regular Season. La società Cosedil Acicastello non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Consar Ravenna)

EX: Andrea Argenta a Ravenna nel 2018/19; Filippo Bartolucci a Ravenna nel 2023/24; Elia Bossi a Ravenna nel 2016/17; Simone Orto a Ravenna nel 2022/23; Davide Saitta a Ravenna nel 2018/19, 2019/20

Riccardo Goi (Consar Ravenna)- « Farà effetto a molti vedere così tanti ragazzi che hanno giocato a Ravenna dall'altra parte della rete. Sarà un piacere incontrarli e salutarli prima del match ma poi dovremo pemsare alla partita. Ci sono in palio tre punti importanti sia per noi che per loro. Puntiamo chiaramente a vincere, anche per arrivare nel modo migliore e nella migliore posizione possibile ai Play Off, ma sappiamo che sarà una partita tosta, come fu all'andata. La Cosedil è una squadra costruita per tornare in SuperLega, con un roster di alto livello, e nei Play Off sarà un avversario durissimo per tutti. Sarà una sfida intensa e bella da giocare ».

Campi Reali Cantù - Evolution Green Aversa

I precedenti tra Campi Reali Cantù ed Evolution Green Aversa vedono in vantaggio in campani con 3 vittorie a 2, compreso il 3-1 dell’andata. Il team di casa, dopo la sconfitta al tie-break con Ravenna, è a 1 punto dalla salvezza. Gli ospiti, caduti in casa al fotofinish con la capolista, devono difendere il quarto posto e inseguire il podio negli ultimi turni. In campo due ex con trascorsi in Brianza, Martins Arasomwan e Matheus Motzo. Gordan Lyutskanov è a 7 attacchi vincenti dai 1000 in Italia.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Evolution Green Aversa, 2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Martins Arasomwan a Cantù nel 2019/20; Matheus Motzo a Cantù nel 2019/20, 2020/21, 2021/22

Marco Novello (Campi Reali Cantù)- « La partita di domenica contro Evoultion Green Aversa sarà sicuramente molto complicata per entrambe le squadre, in quanto tutte e due le compagini sono alla ricerca di punti. Loro sono una squadra molto tosta sia a livello fisico che a livello tecnico, con giocatori di alto profilo. Noi cercheremo di mettercela tutta per uscirne a testa alta ».

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa)- « Domenica per me sarà una partita molto sentita. A Cantù ho mosso i primi passi nel mondo dei grandi dopo l'esperienza nelle giovanili del Club Italia. È una città alla quale sono molto legato per motivi personali e tornare in quel palazzetto per me è sempre un'emozione grande. Ho vissuto tante emozioni in due anni di fila. Sarà una sfida difficile sia dal punto di vista emotivo che tecnico, ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Non mi piace parlare di individualità, tantomeno di me stesso. Il merito è di tutta la squadra. Stare nelle prime quattro posizioni è importantissimo, abbiamo dimostrato che conta parecchio e vogliamo riempire il nostro palazzetto ogni domenica, regalando gioie a tutti, oltre che a noi stessi. Il nostro palazzetto è un vero fortino e dobbiamo continuare a sfruttarlo al massimo. Sappiamo che sarà dura. Loro per avere la matematica salvezza hanno bisogno di un punto e faranno di tutto per ottenerlo. Sono sicuro che metteranno in campo il massimo dal primo all'ultimo punto. Per noi, però, questa gara ha un valore enorme in ottica classifica e daremo tutto per conquistare un risultato positivo per provare a restare tra le prime quattro e perché no cercare di chiudere al terzo posto la nostra Regular Season ».

OmiFer Palmi - Conad Reggio Emilia

Il secondo incrocio tra OmiFer Palmi e Conad Reggio Emilia, fanalino di coda e penultima della graduatoria, non conta nulla dal punto di vista della classifica per i calabresi, già retrocessi dopo la sconfitta interna contro Siena, mentre è vitale per i reggiani, che sono caduti tra le mura amiche con Porto Viro, ma possono ancora agganciare Macerata, ora a +3 e con lo stesso numero di vittorie. Tra gli ospiti Andrea Gasparini è a 6 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo OmiFer Palmi)

EX: Nessuno

Paolo Bonola (Conad Reggio Emilia)- « La partita dell'andata contro Palmi è stata una nota molto negativa del nostro percorso. Rappresenta quello che è stato fin qui, perché alla fine le partite che dovevamo proprio vincere non siamo mai riusciti a portarle a casa. Domenica sarà probabilmente l'ultima opportunità che abbiamo per salvarci, noi siamo ben consapevoli di quello che dobbiamo andare a fare e quindi vincere da tre punti e poi sperare anche negli altri risultati. Sicuramente per loro può essere un vantaggio, perché giocando senza dover pensare alla pressione del risultato è molto più facile, poi giocando in casa, in una palestra molto piccola avranno sicuramente dei punti a favore. Noi avremo la pressione di dover fare risultato, ma anche quella di dover contrastare il loro gioco perché Palmi proverà sicuramente a vincere quindi noi affrontiamo un match doppiamente difficile in un momento molto delicato ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Abba Pineto

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si è aggiudicata 3 delle 5 sfide con l’Abba Pineto, ma all’andata è scivolata al tie-break con gli abruzzesi. Rigenerati dai 6 punti presi in due gare, con Ravenna e a Macerata, i piemontesi difendono il quinto posto e puntano la quarta piazza, obiettivo difficile, ma non impossibile. Con il 3-0 su Brescia, l’Abba ha tenuto viva la speranza di accedere ai Play Off, ma il settimo posto dista 4 punti e mancano due turni. Marco Volpato è a 10 attacchi efficaci dai 1.500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 2 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Emma Villas Siena - Smartsystem Essence Hotels Fano

L’Emma Villas Siena affronta per la seconda volta la Smartsystem Essence Hotels Fano dopo il 3-0 per i marchigiani al PalaAllende. Il team di casa, a 1 punto dal pass per i Play Off dopo il blitz a Palmi, difende il sesto posto e cerca una scalata. Gli ospiti, noni e già salvi, si presentano con un ex senese, Alessandro Acuti, e vogliono giocare una bella pallavolo. Da una parte Gabriele Nelli è a 17 punti dai 1.500 in Regular Season, dall’altra Stefano Mengozzi è a 7 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano)

EX: Alessandro Acuti a Siena nel 2023/24

Stefano Trillini (Emma Villas Siena)- « Stiamo vivendo un momento molto positivo. Arriviamo a questa gara dopo avere vinto ben sei partite di fila. Dobbiamo però mantenere alta l’attenzione e proseguire nella nostra crescita. Ci restano da giocare due gare di Regular Season che non dobbiamo assolutamente prendere sotto gamba, anche perché i punti sono pesantissimi. Stiamo spingendo molto negli allenamenti perché si avvicina quello che sarà il momento più caldo, il frangente decisivo, dell’annata sportiva ».

Vincenzo Mastrangelo, allenatore (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « La salvezza? Le imprese di novembre e dicembre sono state decisive, ora però vogliamo fare bene in Coppa Italia. Siena è una squadra in salute e molto migliorata. Alla vigilia di questo campionato era una delle favorite e adesso lo sta dimostrando. I toscani hanno nel proprio roster giocatori di categoria superiore che hanno vinto anche in A2, noi cercheremo di fare la nostra partita ma dovremo rischiare in tutti i fondamentali ».

Delta Group Porto Viro - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Già salva per il successo in quattro set a Reggio Emilia, la Delta Group Porto Viro accoglie la bestia nera Gruppo Consoli Sferc Brescia, che negli scontri diretti si è imposta 7 volte su 8 e viene da 5 vittorie di fila su veneti. Gli ospiti, terzi e a -3 dalla capolista dopo la giornata storta a Pineto, hanno solo due match per migliorarsi e, al tempo stesso, restare sul podio scongiurando una rimonta di Aversa. Un ex per parte nei roster, Pietro Ghirardi e Alex Erati. Gara n. 300 in carriera per Antonio Gargioli.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Pietro Ghirardi a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24; Alex Erati a Porto Viro nel 2022/23

Matteo Bellia (Delta Group Porto Viro)- « Siamo molto motivati, è l’ultima partita casalinga della Regular Season, vogliamo salutare il nostro pubblico con una bella prestazione, cercando di migliorare la nostra posizione in classifica. Di fronte avremo una delle squadre più forti del campionato e faremo di tutto per metterla in difficoltà. Brescia ha la pressione di dover fare risultato e vorrà riscattarsi dopo il ko di Pineto, ma dovremmo essere noi quelli con il dente avvelenato, vista l’umiliazione dell’andata. Dall’altra parte della rete, troveremo avversari di grande valore in ogni ruolo, sarà sicuramente una gara tosta, ma, ora che abbiamo ottenuto la salvezza, possiamo giocare con serenità, non abbiamo nulla da perdere. La chiave della sfida per noi sarà proprio questa: braccio e testa liberi, pronti a dare il massimo ».

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Mastichiamo amaro dopo Pineto perché credevamo tutti nella possibilità di arrivare primi al termine della stagione regolare. Ora quel traguardo è molto più lontano, ma ci proveremo ancora, cercando di raccogliere tutti i punti disponibili già a Porto Viro. Loro sono una squadra con tanti giovani che ha avuto alti e bassi in quest'annata, ma che è in grado di giocare un’ottima pallavolo. Con la salvezza in tasca e davanti al loro pubblico, avranno il braccio sciolto e voglia di ben figurare e divertirsi. Noi stiamo lavorando su cosa è funzionato meno nelle ultime due trasferte: sappiamo che dovremo rimanere lucidi e cercare di essere più concreti e determinati nei momenti fondamentali del match ».

Tinet Prata di Pordenone - Banca Macerata Fisiomed MC

A dispetto dei precedenti, che vedono avanti i marchigiani per 4 vittorie a 1, compreso il 3-1 dell’andata, la classifica sorride alla Tinet Prata di Pordenone, leader a +3 dalla prima inseguitrice dopo la prova di forza al tie-break sul campo di Aversa. In casa con la Banca Macerata Fisiomed MC, i friulani cercano punti per tenere a distanza Brescia. Gli ospiti, reduci dallo stop con Cuneo, hanno 3 punti di vantaggio sul penultimo posto e cercano l’impresa. Gara n. 100 per Bara Fall in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Luca Vallortigara (Vice Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Siamo reduci da una gara nella quale abbiamo avuto un eccellente approccio. Poi gli avversari sono cresciuti, ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere concentrati nei momenti difficili e ad essere cinici in cambiopalla e in alcune fasi break. L'erroe più grande, nell'affrontare Macerata, sarebbe quello di guardare la distanza in classifica. Abbiamo ancora bene in mente il 3-1 che ci hanno rifilato all'andata. Sappiamo che per entrambe le squadre il match è importante e mette in palio punti pesanti, per i diversi obiettivi delle due squadre. Noi dovremo mettere in campo tutta la nostra determinazione per vendicare il ko dell'andata che è una ferita ancora aperta ».

Italo Vullo, Direttore Generale (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Dobbiamo vedere entrambe le gare da giocarci, quasi come se fossero un'unica cosa, un minitorneo. Non ci possiamo limitare a pensare di vincere a Prata, per poi subire magari un contraccolpo psicologico ulteriore in caso di sconfitta. Dobbiamo fare sempre il massimo, sapendo di avere due partite a disposizione per fare probabilmente i punti che ci serviranno. Prata è una squadra con un gioco che si adatta un po’ al nostro, ci potrebbe valorizzare. All'andata l'abbiamo dimostrato, abbiamo giocato molto bene, abbiamo murato e fatto quello dovevamo fare: possiamo rifarlo anche lì. Se dovessimo vincere quella partita - o comunque fare punti - sarebbe veramente “grasso che cola”; se dovessimo perdere, non dovremmo fare drammi. Stiamo comunque giocando una buona pallavolo, sappiamo di poter muovere la classifica contro tutti. Il pallone peserà molto per noi, ma anche Reggio Emilia non sarà serena: è ancora tutto aperto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 9 marzo 2025, ore 16.00

Consar Ravenna – Cosedil Acicastello Arbitri: Merli Maurizio, Marconi Michele

Domenica 9 marzo 2025, ore 16.00

Campi Reali Cantù – Evolution Green Aversa Arbitri: Clemente Andrea, Pasin Marco

Domenica 9 marzo 2025, ore 16.00

OmiFer Palmi – Conad Reggio Emilia Arbitri: Vecchione Rosario, Colucci Marco

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Abba Pineto Arbitri: Selmi Matteo, Armandola Cesare

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.30

Emma Villas Siena – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Grossi Dario, Russo Roberto

Domenica 9 marzo 2025, ore 18.00

Delta Group Porto Viro – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Scotti Paolo

Domenica 9 marzo 2025, ore 19.00

Tinet Prata di Pordenone – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Gasparro Mariano, Pernpruner Marco

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 53, Gruppo Consoli Sferc Brescia 50, Consar Ravenna 48, Evolution Green Aversa 45, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 43, Emma Villas Siena 40, Cosedil Acicastello 39, Abba Pineto 35, Smartsystem Essence Hotels Fano 31, Delta Group Porto Viro 30, Campi Reali Cantù 28, Banca Macerata Fisiomed MC 25, Conad Reggio Emilia 22, OmiFer Palmi 15.