La Tinet vince la Regular Season, Reggio Emilia in A3

ROMA - Con la conclusione della Regular Season di Serie A2 Credem Banca sono definiti gli abbinamenti dei Quarti di Finale Play Off: Tinet Prata di Pordenone, in virtù del successo contro Smartsystem Essence Hotels Fano, chiude la stagione regolare in prima posizione, piazzamento che gli garantisce l’accesso diretto alle Semifinali Play Off. Alle spalle del collettivo friulano Gruppo Consoli Sferc Brescia – vittorioso contro Campi Reali Cantù, che affronterà ai Quarti la settima classificata, Cosedil Acicastello, già certa del piazzamento finale alla vigilia dell’ultimo turno di campionato. Consar Ravenna ed Emma Villas Siena sono invece le protagoniste dell’altro Quarto di Finale: i ravennati hanno chiuso terzi (vittoria al tie-break sul campo di Banca Macerata Fisiomed MC), mentre i senesi hanno concluso la loro stagione regolare in sesta posizione con la vittoria in casa della Conad Reggio Emilia. L’ultimo abbinamento dei Quarti di Finale vedrà invece contrapposte MA Acqua S.Bernardo Cuneo ed Evolution Green Aversa, rivali nell’ultimo turno di stagione regolare: la partita di questa sera ha visto vincere il collettivo piemontese, che quindi godrà del fattore casalingo in Gara 1, grazie al sorpasso in classifica avvenuto all’ultima curva della Regular Season. Oltre ad OmiFer Palmi – già retrocessa – l’altra formazione costretta a salutare la categoria è Conad Reggio Emilia, battuta tra le mura di casa da Siena.

Definito anche un abbinamento degli Ottavi di Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2: Abba Pineto incontrerà Smartsystem Essence Hotels Fano, rispettivamente ottava e nona al termine del campionato.

Sempre a proposito di Coppa Italia dedicata alla Serie A2, attendono di conoscere il proprio avversario Delta Group Porto Viro, Banca Macerata Fisiomed MC e Campi Reali Cantù, che hanno chiuso 10a, 11a e 12a. Il quadro completo degli Ottavi di Finale verrà definito dopo lo svolgimento dei Quarti di Finale Play Off.

TUTTE LE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù

Finale di stagione pieno per la Consoli Sferc Centrale del Latte che prima del fischio d’inizio festeggia le 700 partite giocate in serie A dal suo capitano Simone Tiberti. Bisset Astengo ritrova il campo e i 1.300 del San Filippo si godono un match dall’ottimo ritmo. Prata a Fano però non fa sconti, conquista i tre punti e resta prima per un migliore quoziente set. Reggio Emilia retrocede con Palmi e ‘salva’ Cantù. I Play-off ora propongono Aci Castello come avversaria dei Quarti, in programma già domenica 23. Erati si prende il premio MVP e la Regular Season si chiude tra gli applausi.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Cantù schiera Martinelli al palleggio e Novello opposto, Galliani e Tiozzo schiacciatori, Candeli e Bragatto centrali, Butti libero.

La prima palla capitan Tiberti la affida a Bisset, difeso da Candeli. Tre block di un infuocato Erati e tre suoi attacchi valgono il 12-4; Mattiroli investe anche il suo secondo time out e sul 17-6 deve provare la carta Bacco - dentro per Galliani - per cercare di invertire la rotta, ma i tucani attaccano con un pesantissimo 75% e zero errori per il 25-12.

Nel secondo parziale Cantù si toglie la ruggine e trova un primo vantaggio grazie all’ace di Novello (5-6) e un secondo grazie a quello di Tiozzo (11-14). Sul turno del capitano, agile in difesa come un ventenne, Cominetti riporta la parità e pesca poi il sevizio vincente. Arrivano altri due monster-block di Erati e Bisset per il 19-18 e poi è il punto dalla linea di fondo di Cavuto a spezzare l’inerzia in favore dei biancoblù (21-19). Il block-out di Bisset e la palla sporca di Raffaelli, dentro per l’ultimo scambio, valgono il set ball, capitalizzato al secondo tentativo (25-23).

Campi Reali prova a reagire con Novello e Bacco; Tiozzo vola in difesa e avvicina i suoi (11-10), ma è Candeli ad agganciare a 15 con un ace sulla riga. Il finale è punto a punto. Cavuto e Bisset non sbagliano (20-19). È ancora il muro a dare il là ai tucani: Tondo stampa Tiozzo per il 22-20 e poi chiude il match con un primo tempo devastante (25-22).

I protagonisti-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Resta un po’ di amaro in bocca perché arriviamo secondi per differenza set, ma va bene anche iniziare subito i Play-off e mantenere il ritmo. Siamo contenti per la vittoria di stasera, per nulla scontata, e per aver ritrovato il sestetto titolare con Bisset. Partiamo concentrati e puntiamo ad arrivare fino in fondo. Aci Castello era accreditata come la squadra più forte ad inizio stagione e dunque la difficoltà della partita è intuibile: se le persone che oggi erano qui al San Filippo torneranno domenica, magari con un amico, possiamo fare grandi cose! ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-12, 25-23, 25-22) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Cominetti 12, Erati 9, Bisset Astengo 11, Cavuto 12, Tondo 10, Franzoni (L), Hoffer (L), Manessi 0, Raffaelli 1. N.E. Bonomi, Cargioli, Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

CAMPI REALI CANTÙ: Martinelli 1, Tiozzo 7, Bragatto 4, Novello 7, Galliani 1, Candeli 9, Caletti (L), Cottarelli 0, Butti (L), Bacco 7. N.E. Cormio, Quagliozzi, Marzorati. All. Mattiroli.

ARBITRI: Venturi, Mazzarà.

Durata set: 21′, 31′, 29′; tot: 81′.

Abba Pineto – OmiFer Palmi -

Il tabellino-

ABBA PINETO – OMIFER PALMI 3-1 (25-14, 25-17, 23-25, 25-22) –

ABBA PINETO: Catone 0, Baesso 16, Molinari 1, Kaislasalo 17, Favaro 11, Zamagni 1, Iurisci 7, Morazzini (L), Pesare (L), Di Silvestre 0, Presta 7, Bulfon 2, Rampazzo 3. N.E. Calonico. All. Di Tommaso.

OMIFER PALMI: Mariani 0, Benavidez 8, Maccarone 6, Iovieno 17, Carbone 1, Gitto 3, Prosperi Turri (L), Lecat 16, Donati (L), Paris 2, Concolino 0, Guastamacchia 1. N.E. Corrado, Sala. All. Cannestracci.

ARBITRI: Manzoni, Sessolo.

Durata set: 24′, 26′, 29′, 31′; tot: 110′.

Cosedil Acicastello – Delta Group Porto Viro

La Cosedil Saturnia Acicastello si congeda con una vittoria nell’ultima giornata della fase regolare del campionato Serie A2 Credem Banca 2024/2025. Al PalaCatania la formazione biancoblu guadagna il dodicesimo successo stagionale contro Delta Group Porto Viro e programma così il passaggio alla fase successiva, che li vedrà impegnati a partire da domenica contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, seconda forza del torneo, per la prima gara dei Quarti di Finale Play Off. Tutte le serie Play Off sono al meglio delle tre sfide. Gli uomini di Montagnani hanno inoltre staccato il pass per la Del Monte Coppa Italia A2, in virtù della settima posizione nella stagione regolare.

In questo caso per conosce il calendario bisognerà attendere l’esito dei Quarti di Finale Play Off: il tabellone infatti si svilupperà nella fase degli ottavi con le squadre classificate fra l’ottava e la dodicesima posizione della stagione regolare che andranno ad affrontare le tre perdenti dei Quarti di Finale Play Off (a partire dal 6 aprile con la formula delle due partite vinte su tre), mentre le vincenti accederanno direttamente ai quarti da giocarsi giorno 1 maggio in gara unica in casa della migliore classificata al termine della regular season.

Paolo Montagnani rivisita la formazione titolare schierando capitan Davide Saitta in regia opposto ad Andrea Argenta, Manuele Lucconi e Luka Basic sulla diagonale di posto quattro, Nicolò Volpe e Filippo Bartolucci coppia centrale e Simone Orto nel ruolo di libero.

Morato si affida invece al palleggiatore Santambrogio con Arguelles al suo opposto, Pedro e Chiloiro schiacciatori, Innocenzi ed Eccher al centro, Morgese libero.

Argenta rompe il ghiaccio e firma il primo punto. Ritmi lenti e gara equilibrata sin dai primi scambi, Cosedil Saturnia Acicastello e Delta Group Porto Viro si studiano duranta l’avvio del primo parziale camminando a braccetto fino al 9 pari.

Morato prova a fermare lo sprint locale chiamando time out sul 14-11, ma il proposito non viene soddisfatto e nonostante il tentativo ripetuto sul 21-17 i biancoblu riescono a chiudere a proprio favore il primo set.

Ad aprire le danze al secondo set è l’ace di Basic, con i compagni che ispirati dal francese seguitano a far bene. Una rotazione dopo il numero uno biancoblu si ripete, questa volta mettendo a terra ben due servizi consecutivi che fissano il punteggio sul 13-7. Delta Group Porto Viro si avvicina (15-14), Saitta allontana gli avversari e poi Lucconi con un ace riporta il divario sul confortante +3. La distanza fra le due formazioni cresce ancora, con l’errore ospite che decreta la vittoria del parziale per il sestetto di casa.

Sulla scia dei precedenti, il terzo set s’avvia in sostanziale equilibrio, con la Cosedil Saturnia Acicastello che punto su punto costruisce il successo: Montagnani approfitta per concedere minuti ai giovani Bartolini e Bernardis, i quali offrono una buona prestazione, come pure Volpe, capace di firmare 4 punti nella frazione.

I protagonisti-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Oggi abbiamo avuto troppo poco mordente, penso soprattutto al secondo set, che è stato il più combattuto almeno fino a metà: non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto per portarci avanti. In generale, ci è mancata continuità all’interno della partita, una carenza che ci ha penalizzato tante volte in questa regular season. Abbiamo avuto dei picchi di gioco molto alti, ma la mancanza di esperienza si è dimostrata determinante nel nostro percorso. Speriamo di averne fatta abbastanza e che questo campionato sia un punto di partenza e non di arrivo per molti di questi giocatori. Nonostante la sconfitta di oggi, faccio comunque i complimenti alla squadra, allo staff e alla società. Abbiamo raggiunto la salvezza, che era l’obiettivo stagionale, significa che abbiamo lavorato nel modo giusto, per cui dobbiamo essere soddisfatti ».

Il tabellino-

COSEDIL ACICASTELLO – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-21, 25-18, 25-20) –

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 3, Basic 12, Bartolucci 9, Argenta 11, Lucconi 9, Volpe 4, Lombardo (L), Rottman 0, Orto (L), Bartolini 0, Bernardis 0. N.E. Bossi. All. Montagnani.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 4, Chiloiro 5, Eccher 5, Arguelles Sanchez 13, Ferreira Silva 5, Innocenzi 1, Carlesso (L), Ghirardi 0, Lamprecht (L), Bellia 1, Andreopoulos 4. N.E. Ballan, Magliano, Sivula. All. Morato.

ARBITRI: Palumbo, Ciaccio.

Durata set: 28′, 28′, 26′; tot: 82′.

Smartsystem Essence Hotels Fano – Tinet Prata di Pordenone

La Tinet ha fatto la storia! Tre squilli gialloblù al Palas Allende di Fano. Un risultato non banale in casa della Virtus Volley Fano che ha dimostrato tutto il proprio valore, ma con una prestazione eccezionale la Tinet ha ottenuto il primo posto nella Regular Season di Serie A2 Credem Banca. Risultato che permette ai ragazzi di Mario Di Pietro di qualificarsi direttamente per le semifinali dei Play Off ed inseguire concretamente un sogno chiamato Superlega. Una prestazione di squadra, come tutte quelle di questa stagione, ma con gli squilli di Gamba (22 punti)e di un Terpin solidissimo in battuta, oltre che di un Katalan accesissimo nell’allungo decisivo del terzo set. Non era facile giocare nella Bombonbera ribollente di Fano, ma i gialloblù partono con buon piglio. Primo break Tinet propiziato dallla variazione di servizio corta di Gamba: 3-5. Fano sta a contatto grazie alle buone azioni del giovane ma fisicatissimo ucraino Tonkonoh. Ricaccia indietro i fanesi il doppio ace di Terpin: 8-12. Pareggiano i marchigiani con Merlo scatenato al servizio: 12-12. Il set si snoda sul filo dell’equilibrio. Nuovo allungo marchigiano con le bordate di Tonkonoh: 19-17. Si scatena Gamba e prima pareggia e poi sorpassa: 19-20. Il parziale continua favorito anche dall’eccellente turno di servizio di Terpin. Il muro di Mengozzi su Scopelliti porta tutti in parità 21-21. Gamba continua a martellare e porta i suoi a set ball e poi chiude anche il contrattacco successivo portando il primo set nel carniere Tinet: 22-25.

L’estremo equilibrio si conferma anche nel secondo parziale. Mette la freccia la Tinet grazie al murone di Katalan su Merlo: 10-11. Timbra il cartellino anche Ernastowicz e ci si trova a +2. Ace di Gamba: 11-14. Si rifà sotto Fano grazie ad un paio di buone giocate di Roberti. L’ace del giovane schiacciatore porta al 16-16. Tonkonoh mura Terpin e Di Pietro corre ai ripari. Fano mantiene il vantaggio ed un’invasione di Gamab su palla difficile manda i ragazzi di Mastrangelo avanti: 20-18. Muro di Gamba su Merlo e la Tinet è ancora lì: 20-20. Contrattacco dell’opposto aostano e sorpasso: 20-21. Il turno di Terpin in battuta è solido. Tiraemolla e nuova parita sul 22. Errore di Merlo in battuta e la Tinet ha la possibilità del 2-0. La chiude il solito Gamba: 23-25.

La Smartsystem però non demorde e parte anzi meglio nel terzo set. Poi la Tinet approfitta dell’ennesimo buon turno di battuta di Terpin per riportare tutto in perfetto equilibrio. Allungo Prata sempre col goriziano in battuta. Mastrangelo chiama tempo quando ci si trova 11-13. Sul 13-14 si fa male Roberti alla caviglia ed entra lo sloveno Klobucar. Alberini si affida a Katakan che risponde presente. Il capitano cancella Acuti a muro e la Tinet prova l’allungo: 14-17. Katalan è on fire e blocca anche Klobucar: 14-18. Anche Ernastowicz si iscrive alla festa: ace del 14-20. La Tinet è ormai un treno in corsa e una Fano ammirevole ormai alza bandiera bianca. Jernej Terpin conquista il cambio palla che da ai suoi 7 occasioni per chiudere la Regular Season in testa. Non ci sono discussioni perché il goriziano va in battuta e chiude la gara con un poderoso ace. Si festeggia un risultato storico e si continua a sognare grazie a questo gruppo, staff e squadra di uomini fantastici che stanno facendo sognare una comunità intera, quella del volley regionale e non solo.

Il tabellino-

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO – TINET PRATA DI PORDENONE 0-3 (22-25, 23-25, 17-25) –

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 0, Roberti 10, Acuti 2, Tonkonoh 13, Merlo 12, Mengozzi 6, Sorcinelli (L), Raffa (L), Mandoloni 0, Klobucar 1, Marks 1. N.E. Rizzi, Magnanelli, Compagnoni. All. Mastrangelo.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 15, Scopelliti 4, Gamba 22, Ernastowicz 3, Katalan 6, Aiello (L), Benedicenti (L), Meneghel 0, Guerriero 0, Agrusti 0. N.E. Sist, Truocchio, Bomben. All. Di Pietro.

ARBITRI: Marconi, Clemente.

Durata set: 27′, 31′, 29′; tot: 87′.

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena

Nonostante la prestazione di cuore e spirito della Conad Reggio Emilia, che ha addirittura portato nel primo set Siena ai vantaggi e ha vinto il secondo, arriva purtroppo una sconfitta. Gli ospiti hanno lottato alla morte per una vittoria e infatti si sono portati a casa un 3-1 sul tarflex reggiano, segnando quindi la retrocessione della Conad. La storia di Volley Tricolore ci insegna che una retrocessione non rappresenta la fine di un percorso, ma solo una nuova sfida da affrontare. Ora la società valuterà il futuro e le prossime mosse da intraprendere.

Primo set che parte con il vantaggio dei padroni di casa, che vengono però presto ripresi dai senesi. Le due formazioni si alternano al comando, con scambi intensi. Nel finale, la squadra ospite sembra prendere il controllo, ma i padroni di casa reagiscono con carattere, annullando un set point e portandosi avanti. Tuttavia, dopo un acceso punto a punto, sono gli ospiti a spuntarla, chiudendo il set a proprio favore.

Secondo set che vede partire bene fin dai primi punti Reggio Emilia, che guadagna un piccolo vantaggio. Con un servizio efficace e un attacco incisivo, riesce ad aumentare il divario, mettendo in difficoltà gli avversari. Gli ospiti provano a reagire, ma alcuni errori li frenano nel tentativo di rientrare in partita. La Conad mantiene il controllo del parziale, gestendo bene il vantaggio fino ai punti finali, quando chiude il set con un attacco vincente.

Terzo set che si apre con la squadra ospite che trova il vantaggio. I padroni di casa provano a restare in scia, sfruttando combinazioni efficaci in attacco e a muro, ma gli avversari mantengono il controllo del punteggio. Nel finale, Siena allunga ulteriormente e conquista il set point, approfittando poi di un errore in attacco dei reggiani per chiudere il parziale a proprio favore.

Quarto set che inizia con il vantaggio di Reggio, che allunga subito sugli ospiti di quattro lunghezze. Gli ospiti, però, non si lasciano intimidire e con un’ottima fase a muro riescono a ristabilire l’equilibrio. Nella parte centrale del parziale, i senesi prendono il controllo della gara, approfittando di alcuni errori avversari per allungare nel punteggio. I granata provano a reagire nel finale, ma un errore al servizio consegna all’Emma Villas Siena il set e la vittoria dell’incontro per 1-3.

I protagonisti-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Penso che lottare dall’inizio alla fine sia stato quello che ci ha caratterizzato quest’anno. Purtroppo oggi non è bastato. C’è tanta delusione e tanta amarezza per questo risultato. Non posso recriminare nulla ai ragazzi per l’impegno e la volontà che ci hanno messo. È andata così, ci dispiace e mi dispiace molto ».

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA - EMMA VILLAS SIENA 1-3 (27-29, 25-22, 20-25, 23-25) –

CONAD REGGIO EMILIA: Porro 2, Gottardo 6, Barone 8, Gasparini 15, Suraci 13, Sighinolfi 8, Zecca (L), Signorini 1, Partenio 0, Guerrini 1, De Angelis (L), Alberghini 2. N.E. Bonola. All. Fanuli.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 5, Cattaneo 15, Trillini 11, Nelli 16, Randazzo 10, Ceban 7, Coser (L), Bonami (L), Melato 0, Araujo 5, Alpini 1, Pellegrini 0. N.E. All. Graziosi.

ARBITRI: Scotti, Jacobacci.

Durata set: 34', 31', 30', 30'; tot: 125'.

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna

Alla fine è festa per tutt e due le squadre. Il 3-2 con cui la Consar espugna il Banca Macerata Forum permette a entrambe le squadre di ottenere il trafuardo prefissato. La squadra di Valentini conquista l’ennesimo successo al tie-break (l’ottavo su nove giocati) ma soprattutto chiude con la ventesima vittoria stagionale, meglio di qualunque altra squadra, che sancisce il terzo posto finale, il miglior piazzamento di questo triennio di A2. La Banca Macerata Fisiomed festeggia la salvezza raggiunta: ai padroni di casa servivano due set per ottenerla senza aspettare i risultati degli altri campi e li hanno ottenuti subito, appoggiandosi soprattutto a Klapwijk, alla fine top scorer insieme a Guzzo con 26 punti. Poi la Consar ha preso campo, ha aggiustato il muro e ha tessuto la sua tela fino a prendersi il successo. Da domenica sarà playoff e per Goi e compagni è alle porte la sfida con l’Emma Villa Siena.

I sestetti Formazioni confermate da parte dei due coach. Valentini si affida alla diagonale Russo-Guzzo, ai centrali Grottoli e Canella e agli schiacciatori Vukasinovc-Tallone, con Goi a presidiare la seconda linea. Castellano risponde con il sestetto che ha vinto a Prata, con Marsili in regia, Klapwijk opposto, Berger e Fall al centro e in attacco Valchinov e Ottaviani. Il libero è Gabbianelli.

La cronaca della partita La Banca Macerata si appoggia subito a Klapwijk che segna i primi tre punti della sua squadra in risposta alla Consar in un inizio di primo set caratterizzato da un lungo cambio palla, che arriva fino al 12 pari. Qui un attacco di Valchinov e un ace di Ottaviani determinano il primo scatto a favore dei padroni di casa (14-12). La squadra di Castellano tiene il vantaggio e costringe Valentini al time out. Klapwijk (sesto punto per lui, otto nel set) segna il +3 Macerata (18-15). Ancora i marchigiani più incisivi e precisi: Berger chiude a terra il +4 (20-16). La Consar riesce a riaprire un set che sembrava chiuso con due attacchi di Guzzo e due ace di Canella per il 22-21. Finale di set avvincente, risolto da una conclusione vincente di Fall.

Cambio palla anche all’inizio del secondo set, fino al 4 pari poi Guzzo e due ace di Vukasinovic mandano Ravenna a +3 (4.-7). Berger e Fall guidano la riscossa biancorossa (8-9) perfezionata poi da Ichino per l’11 pari. Buon momento della Banca Macerata che a sua volta allunga con Marsili e con un ace di Fall (14-12) e poi strappa con Klapwijk per il 18-15. Ci crede la squadra di Castellano che dilaga ancora con l’opposto ex Ravenna e con Dimitrov dai 9 metri, entrato per il turno al servizio (22-17). Macerata si prende anche il secondo set e fa esplodere la sua gioia per la salvezza che a questo punto è certa.

Non molla l’osso la formazione marchigiana e tiene il cambio palla anche nel terzo set, che si sviluppa punto a punto fino all’11-11: qui un errore in battuta di Macerata e un ace di Guzzo mandano la Consar avanti di due (11-13), margine subito neutralizzato con un break di tre punti. Goi e compagni non ci stanno: la reazione è immediata e frutta un break di quattro punti (16-19), propiziato da Guzzo e da un ace di Canella (tre per lui sui sette di squadra). Macerata si riporta in parità a quota 22 con due ace e poi annulla quattro set ball romagnoli, prima di cedere. La Consar riapre il match.

Macerata cerca di allungare all’alba del quarto set (2-0) ma poi subisce la reazione ravennate, che produce a sua volta il +2 (5-7) con un muro di Guzzo. Grottoli alza il muro del +3 (11-14), ma la Banca Macerata Fisiomed non cede di un millimetro: resiste, riparte, si rifà sotto (15-16) e pareggia con un gran muro di Fall (17-17). Ravenna non vuole cedere e prende nuovamente due punti di vantaggio, ancora annullati da un poderoso servizio di Marsili (22-22). Ma qui Grottoli, Tallone (dai 9 metri) e un errore danno il 2 pari e mandano le squadre al tie-break.

La Consar scatta meglio dai blocchi del quinto set (1-3) ma la reazione della squadra di casa, nel cui sestetto ci sono Ichino e Dimitrov al posto di Valchinov e Ottaviani, è immediata con tre punti di fila per il sorpasso (4-3). Controbreak romagnolo con il cambio di campo sul +3 Consar (5-8). Klapwijk si fa male alla caviglia sinistra nel ricadere sul 10-13: qui Macerata ha una reazione d’orgoglio e annulla il divario (13 pari). Ci pensano Canella e Guzzo a chiudere il match e a far toccare quota 20 a Ravenna.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Chiudiamo la regular season con 20 vittorie e questo è un dato che ci fa piacere. Abbiamo fatto una buonissima prima fase. I ragazzi hanno lavorato tutto l’anno con l’idea di crescere e di consolidare un percorso. Ora però si azzera tutto e con i playoff comincia un altro campionato e dovremo essere pronti ad affrontare al meglio questa ulteriore fase. La partita di oggi? Sapevamo che loro cercavano almeno i due set che valevano la salvezza. Nei primi due set, abbiamo perso con percentuali buone in attacco e in ricezione ma con numeri a muro non sufficienti, poi siamo migliorati e siamo riusciti a fare cose belle e a esprimere il gioco che ci è più congeniale ».

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED MC - CONSAR RAVENNA 2-3 (25-23, 25-22, 26-28, 22-25, 13-15)

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 3, Ottaviani 10, Berger 12, Klapwijk 26, Valchinov 10, Fall 10, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 7, Ferri 1, Dimitrov 3, Gabbanelli (L). N.E. Sanfilippo. All. Castellano.

CONSAR RAVENNA: Russo 4, Tallone 12, Grottoli 8, Guzzo 26, Vukasinovic 14, Canella 11, Pascucci (L), Copelli 0, Selleri 0, Goi (L), Zlatanov 3, Bertoncello 0, Feri 0. N.E. All. Valentini.

ARBITRI: Marotta, Grossi.

Durata set: 29', 29', 31', 26', 16'; tot: 131'.

Evolution Green Aversa – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Splendida prestazione della MA Acqua S.Bernardo Cuneo che vale il quarto posto in classifica. Una partita iniziata male per i piemontesi, in un campo difficile e contro un avversario molto forte, soprattutto tra le mura di casa. La rimonta di squadra, senza esclusione di colpi e con tutti complici.

E’ tempo di Play Off, dove quanto fatto finora non conta, ci concede il vantaggio di giocare Gara 1 e l’eventuale bella in casa, ma per tutto il resto si riparte dal via. Lo scontro diretto di stasera ha confermato il primo avversario, che sarà proprio la compagine campana. Domenica prossima si parte con i Quarti Play Off, da martedì l’apertura della prevendita su Liveticket.it per il primo atto contro l’Evolution Green Aversa.

Coach Tomasello ha schierato: Garnica palleggio, Motszo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Lyutskanov e Canuto schiacciatori; Rossini (L). Cuneo ha risposto Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Cuneo parte meglio ma Frumuselu con un super muro porta avanti la Evolution Green Aversa (6-5). Nuovo monster block del centrale romeno sull’8-5, primo time-out del match per i piemontesi. Sull’attacco a rete di Allik la MA Acqua San Bernardo Cuneo deve recuperare 4 lunghezze (12-8). Primo tempo clamoroso di Arasomwan e secondo ‘stop’ richiesto da coach Battocchio sul 19-15. Al rientro in campo l’ace di Motzo e il muro di Arasomwan e Aversa vola (21-15). Gli ospiti si arrendono (23-15, secondo servizio vincente di Motzo). Si cambia campo 1-0 (25-17).

Nel secondo set sull’attacco out di Canuto in diagonale la formazione di Cuneo prova a scappare (5-8). Motzo riporta subito sotto i suoi con l’ace dell’8-9. Pinali non vuole essere da meno, bomba dai 9 metri ed è 10-14. Time-out, il primo della gara, richiesto da Tomasello. Gli ospiti sono più in palla, dentro Mentasti e Saar per cercare di rompere gli ‘schemi’ degli avversari ma si arriva in pochi minuti sul 13-20. Due punti di fila di Allik ed è 14-24. E’ 1-1 (14-25, attacco out di Aversa).

Nel terzo parziale l’equilibrio si spezza sul muro da impazzire di Arasomwan (8-6), PalaJacazzi che spinge i giocatori in campo. Si ritorna in parità a 10. L’ace di Codarin e il vincente di Volpato lanciano Cuneo (12-14). Sempre Volpato a muro trova il 13-16, time-out di Tomasello. Al rientro in campo ace di Pinali (13-17), dentro Saar. Con Pinali dai 9 metri la ricezione di Aversa soffre maledettamente (13-20). In campo anche Mentasti. Ma non cambia nulla: 1-2, 16-25.

Punto a punto nel quarto periodo con tanta tensione in campo. Fino al 9-11 che porta coach Tomasello a fermare il gioco per 30 secondi. Al rientro in campo Allik trova l’ace del +3 (9-12). Frumuselu a muro e poi Garnica con l’ace riportano la sfida in parità (12-12). Due punti di fila di Saar e Aversa ritrova l’energia del pubblico (16-15, time-out Cuneo). Motzo sfrutta le mani del muro per il 18-15. Due muri di fila dei piemontesi e si ritorna in parità a 19. L’ace di Pinali regala alla MA Acqua San Bernardo il primo match point (23-24). Si va ai vantaggi. Muro di Saar e Ambrose, 25-24. Vince Cuneo (1-3) con un muro che vale il 28-30.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « E’ stata una battaglia molto bella, non siamo entrati molto bene in partita, abbiamo faticato un po’, dopo penso che ci siamo riusciti bene. Vincere qui è molto difficile, vincere qui perdendo un set in quel modo è ancora più difficile, vincere qui il quarto set in quella maniera è estremamente difficile; complimenti davvero ai ragazzi!».

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA - MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 1-3 (25-17, 14-25, 16-25, 28-30) –

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 2, Lyutskanov 10, Frumuselu 11, Motzo 22, Canuto 2, Arasomwan 7, Agouzoul (L), Saar 8, Rossini (L), Ambrose 1, Minelli 0, Mentasti 1. N.E. Barbon. All. Tomasello.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 1, Allik 12, Codarin 17, Pinali 17, Sette 11, Volpato 7, Oberto (L), Cavaccini (L), Agapitos 0, Malavasi 0, Mastrangelo 0, Brignach 0. N.E. De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

ARBITRI: Gaetano, Vecchione.

Durata set: 27', 24', 24', 39'; tot: 114'.

I RISULTATI-

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù 3-0 (25-12, 25-23, 25-22)

Abba Pineto – OmiFer Palmi 3-1 (25-14, 25-17, 23-25, 25-22)

Cosedil Acicastello – Delta Group Porto Viro 3-0 (25-21, 25-18, 25-20)

Smartsystem Essence Hotels Fano – Tinet Prata di Pordenone 0-3 (22-25, 23-25, 17-25)

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena 1-3 (27-29, 25-22, 20-25, 23-25)

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna 2-3 (25-23, 25-22, 26-28, 22-25, 13-15)

Evolution Green Aversa – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3 (25-17, 14-25, 16-25, 28-30)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA REGULAR SEASON-

Tinet Prata di Pordenone 56, Gruppo Consoli Sferc Brescia 56, Consar Ravenna 53, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 49, Evolution Green Aversa 48, Emma Villas Siena 46, Cosedil Acicastello 42

Abba Pineto 38, Smartsystem Essence Hotels Fano 31, Delta Group Porto Viro 30, Banca Macerata Fisiomed MC 29, Campi Reali Cantù 28, Conad Reggio Emilia 25, OmiFer Palmi 15

LA GRIGLIA E IL CALENDARIO DEI QUARTI PLAY OFF-

Domenica 23 marzo 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia (2a) – Cosedil Acicastello (7a)

Domenica 23 marzo 2025, ore 18.00

Consar Ravenna (3a) – Emma Villas Siena (6a)

Domenica 23 marzo 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo (4a) – Evolution Green Aversa (5a)

LE DATE-

Quarti di Finale: 23 e 30 marzo 2025 e 2 aprile 2025

Semifinali: 6, 13 e 16 aprile 2025

Finale: 20, 24, 27 aprile 2025