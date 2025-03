In Gara 1 dei Quarti vincono Siena, Cuneo e Brescia

ROMA- In Gara 1 dei Quarti Play Off di A2 Maschile il proscenio se lo prende la Emma Villas Siena, unica formazione vittoriosa in trasferta sul campo della Consar Ravenna che in regular season aveva preceduto i toscani di sette punti. Vittorie casalinghe per la Gruppo Consoli Sferc Brescia, che ha travolto la Cosedil Acicastello, e per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che ha superato la Evolution Green Aversa nettamente per 3-0.

LE TRE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Cosedil Acicastello

Parte in salita il match della Gruppo Consoli Sferc Brescia contro la Cosedil Acicastello ma poi si trasforma in un trionfo. Shock in avvio per l’infortunio di capitan Tiberti, fuori per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata scendendo da muro. A Matteo Bonomi spetta il compito più duro, ma lo affronta con poca tensione e tantissimo coraggio. La Consoli si compatta attorno al suo giovane regista e ai suoi punti di forza: il servizio e il gruppo, sostenuto dal primo all’ultimo minuto dal tifo di casa. Il 3-0 finale non è solo meritato, ma voluto con grande determinazione. Capitan Cominetti è MVP con 18 punti e 4 ace. Gara 2 si gioca domenica alle 18 al PalaCatania.

Brescia parte con Tiberti e Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Coach Montagnani incrocia Saitta e Lucconi con Rottman e Basic a banda, Volpe e Bartolucci al centro mentre il libero è Orto.

Tiberti crolla a terra sul 4-5 e deve lasciare il campo con una smorfia di dolore che non lascia presagire nulla di buono. Bonomi entra al suo posto e la squadra si compatta, macinando punti grazie alla furia di capitan Cominetti (8 punti e 75% nel parziale), che in battuta stacca gli ospiti (13-7). Lucconi risponde a tono e il muro di Bartolucci avvicina i suoi; Bisset trova un paio di block-out che danno respiro, ma il turno di Basic al servizio fa male. Zambonardi interrompe sul 19-16 per togliere la tensione dalle mani dei tucani e per fortuna Rottman regala qualcosa nel finale (23-20). Bisset pesca l’ace che porta al set ball, chiuso da Cavuto che trova il block-out vincente (25-21).

Azione pazzesca e convulsa chiusa ancora da Cominetti (5-3); ricezione e difesa di Brescia sono in leggera difficoltà, ma il cambio-palla e il servizio continuano a garantire ai tucani il minimo vantaggio (13-11). Aci Castello difende bene e aggancia stoppando a muro la no-look di Erati, poi Cominetti si supera in difesa rendendo giocabile il 19-16 per Cavuto che trapassa il muro siculo. L’efficacia della battuta dei tucani è l’arma in più e Bisset la sfrutta al meglio, tenendo sotto costante pressione la ricezione sicula. La Consoli spinge e riesce a portare a casa anche il secondo parziale (25-20)

Nel terzo set è Catania ad avere un break di vantaggio, con Lucconi che guida i suoi dai nove e dai tre metri (7-10). Cavuto avvicina con un ace (12-13) e Zambonardi ferma tutto dopo uno dei rari errori in attacco dei suoi (12-15). Cominetti trova la palla del pareggio a 17 dalla linea di fondo e raddoppia dopo l’interruzione di Montagnani. Non pago, difende per la ricostruzione di Cavuto che riporta sopra i suoi (19-17). Raffaelli aiuta a muro e Bonomi spinge al centro per Tondo (22-20), ma non è finita. La tensione fa sciupare un pallone e Aci Castello rimette il naso avanti 22-23. Invasione aerea di Lucconi e primo match ball nelle mani di Tondo, che manda in rete. Serve ancora tutta la grinta del capitano in campo, MVP di serata, per chiudere un match epico e far esplodere il San Filippo (26-24).

I protagonisti-

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Sono molto orgoglioso della nostra reazione. Le strade quando succedono cose come queste sono due: o ti abbatti e pensi a come avresti potuto giocare, oppure scegli di accogliere da squadra un ragazzo giovane che lavora comunque tanto in palestra come noi e che si merita di essere aiutato. Abbiamo scelto la seconda via e sono contento per il gioco espresso in campo: non è affatto facile trovare il cambio palla con un cambio di palleggiatore. Come siamo cresciuti noi in stagione, è cresciuto anche il nostro pubblico e questa cornice è qualcosa di cui abbiamo bisogno ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – COSEDIL ACICASTELLO 3-0 (25-21, 25-20, 26-24) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Cominetti 18, Erati 3, Bisset Astengo 11, Cavuto 10, Tondo 5, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 2, Cargioli 0, Bettinzoli 0, Raffaelli 0. N.E. Zambonardi, Manessi. All. Zambonardi.

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 1, Basic 15, Bartolucci 4, Lucconi 16, Rottman 8, Volpe 5, Argenta 0, Orto (L), Bernardis 0. N.E. Lombardo, Bossi, Bartolini. All. Montagnani.

ARBITRI: Jacobacci, Cecconato.

Durata set: 31′, 27′, 35′; tot: 93′

MVP: Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)

Consar Ravenna - Emma Villas Siena

L’Emma Villas Siena sbanca Ravenna nella prima sfida dei quarti di finale dei playoff. I senesi giocano un grande match al PalaCosta, subiscono la partenza dei padroni di casa che si aggiudicano il primo set, ma reagiscono con una forza e un carattere incredibili. È un successo di squadra, che testimonia la crescita del collettivo partita dopo partita. Domenica 30 marzo si giocherà gara2 a Siena, al PalaEstra, a partire dalle ore 18.

Inizia il match. Ravenna parte con Russo-Guzzo, Tallone-Vukasinovic, Copelli-Canella, Goi. Siena risponde con Nevot e Nelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Cattaneo e Randazzo in banda, Tallone e Ceban al centro, Bonami libero.

Il primo punto della serie è di Guzzo, pareggia subito Randazzo. Il 2-2 è firmato da Cattaneo con una bella pipe. Siena mette la testa avanti con un servizio vincente di Nelli. Poi break ravennate con il punto di Guzzo che gioca sulle mani del muro senese e con il servizio vincente di Copelli. Il +3 arriva con la veloce di Canella, a cui segue la murata vincente di Guzzo per l’8-4.

Nelli mette giù due palloni, ma Siena non trova per il momento continuità al servizio. Il turno in battuta di Tallone produce un altro punto break, messo a segno da Vukasinovic: 13-8. Ravenna difende assai bene, ci pensa Nevot a buttare giù il pallone al termine di uno scambio molto lungo. Da posto 4 Vukasinovic realizza punti pesanti, la murata di Canella vale il +7: 18-11. Siena si riavvicina con l’ace di Thomas Nevot: 18-14. Con Randazzo Siena torna sul -3. Grande murata di Ceban, rivista al video check: 21-19. Copelli ace per il 23-19. Il set si chiude con l’ace di Tommaso Guzzo: 25-20.

Secondo set Si riparte con un break senese, con Nelli protagonista: 1-5, con l’opposto a segno in attacco con una bella schiacciata sulla parallela e anche dai nove metri. C’è una grande giocata di Thomas Nevot che beffa muro e difesa ravennate. Nelli e Cattaneo realizzano punti importanti, Siena rimane avanti: 6-10. Grande murata di Nelli, ma il turno in battuta di Tallone produce un altro punto break. Ravenna rientra con il turno in battuta di Tommaso Guzzo: 13-13.

Coach Graziosi chiama time out, al rientro in campo Guzzo realizza un ace con l’aiuto del nastro prolungando il break: 14-13. Il cambio palla arriva con punto da posto 4 di Claudio Cattaneo: 14-14. Ma Siena riallunga con Nelli: 15-18.

Siena ora mostra una buona pallavolo: punto di grande classe di Cattaneo, a cui segue una fantastica murata di Trillini su Tallone. Ravenna commette ora qualche errore in attacco. Il secondo set si chiude sul 20-25 con l’errore in battuta da parte di Copelli.

Terzo set Cattaneo realizza subito un servizio vincente, e Nelli mura Tallone. Emma Villas di nuovo in vantaggio: 1-3. C’è una grande ricezione di Federico Bonami che propizia un punto senese, anche Nelli è assolutamente “on fire” e mette giù palloni pesanti. Nevot compie una magia e indirizza il pallone proprio sulla riga di fondo campo per il 6-8. Altra murata vincente per Siena, questa volta è firmata da Thomas Nevot. Grande pipe di Cattaneo. Per Ravenna è buono il turno in battuta di Zlatanov, il punteggio torna in parità: 13-13.

Cambio palla di Randazzo, poi Nelli prova a spaccare il set con due ace: 13-16. Altro ace di Nelli, l’Emma Villas adesso tenta l’allungo.

Il punto del 16-21 è fantastico: Cattaneo riesce a salvare su una battuta potentissima di Guzzo e contrattacca, Ravenna difende e attacca a sua volta, Bonami salva in tuffo, il pallone arriva nella metà campo di Ravenna e finisce sulla riga. È punto per Siena. L’Emma Villas realizza un altro ace con Nevot, e ancora dai nove metri chiude il parziale Cattaneo: 18-25.

È stato un set fantastico per la formazione allenata da coach Gianluca Graziosi che ha attaccato con il 63% e che ha 6 punti a testa da Nelli e Cattaneo.

Quarto set Murata di Ceban, poi c’è l’ace di Gabriele Nelli: 3-4. Veloce realizzata da Ceban mentre Trillini poco dopo stampa una grande murata: 9-9. Ravenna allunga e si prende tre punti di vantaggio, uno dei quali viene mangiato con la murata di Ceban: 14-12. Poi c’è il punto break di Randazzo: 14-13. Ace di Nelli: 14-14.

Ceban mura Tallone. Punto anche per Cattaneo, assoluto protagonista in questo frangente della sfida. Randazzo chiude il set sul 23-25. Siena vince a Ravenna.

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – EMMA VILLAS SIENA 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 23-25) –

CONSAR RAVENNA: Russo 1, Tallone 5, Copelli 6, Guzzo 14, Vukasinovic 7, Canella 6, Pascucci (L), Selleri 0, Goi (L), Zlatanov 1, Feri 1. N.E. Bertoncello, Grottoli. All. Valentini.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 6, Cattaneo 13, Trillini 5, Nelli 15, Randazzo 7, Ceban 1, Bonami (L), Melato 0, Coser (L). N.E. Araujo, Alpini, Pellegrini. All. Graziosi.

ARBITRI: Colucci, Di Bari.

Durata set: 29′, 28′, 29′, 32′; tot: 118′.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Evolution Green Aversa

I Play Off sono decisamente iniziati bene per MA Acqua S.Bernardo Cuneo che in Gara 1 dei quarti ha travolto la Green Evolution Aversa! Il Palazzetto di Cuneo ha accolto 1.650 spettatori che hanno sostenuto e scaldato i biancoblù in campo dal primo all’ultimo secondo. La squadra di Battocchio conquista la prima delle due gare su tre previste con Pinali sugli scudi che mette a segno 24 punti personali (di cui 5 ace) e viene eletto MVP dai giornalisti presenti.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello schiera: Garnica palleggio, Motszo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Lyutskanov e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

Mvp di serata l’opposto cuneese, Giulio Pinali, top scorer di serata con 24 punti personali e premiato da Andrea Massarenti di Sames Antincendio.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Un palazzetto così è emozionante, ti da quella spinta in più se la sai gestire. Nel primo set sicuramente l’emozione si è fatta sentire, ma i ragazzi sono stati bravi a gestirla e portarla a nostro favore. Durante la stagione abbiamo incontrato più volte “Caronte” che ci ha traghettati da una parte e dall’altra, questo sicuramente è servito a temprarci».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – EVOLUTION GREEN AVERSA 3-0 (25-22, 25-17, 25-18) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Allik 0, Codarin 1, Pinali 0, Sette 0, Volpato 0, Oberto (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Agapitos, Malavasi, Mastrangelo, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 1, Lyutskanov 0, Frumuselu 1, Motzo 2, Canuto 0, Arasomwan 0, Saar 0, Rossini (L), Ambrose 0, Barbon 0, Minelli 0, Mentasti 0. N.E. All. Tomasello.

ARBITRI: Marotta, Mesiano.

Durata set: 29′, 27′, 26′; tot: 82′.

I RISULTATI-

Gruppo Consoli Sferc Brescia-Cosedil Acicastello 3-0 (25-21, 25-20, 26-24);

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Evolution Green Aversa 3-0 (25-22, 25-17, 25-18);

Consar Ravenna-Emma Villas Siena 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 23-25)

Il PROSSIMO TURNO (Gara 2 dei quarti) 30/3/2025 Ore 18.00-

Cosedil Acicastello-Gruppo Consoli Sferc Brescia Ore 17,30;

Evolution Green Aversa-MA Acqua S.Bernardo Cuneo;

Emma Villas Siena-Consar Ravenna.