Coppa Italia di A2: in campo per gli 8i di finale

ROMA - Le otto formazioni ormai fuori dalla corsa per la promozione in Superlega iniziano nel weekend la corsa per conquistare la Coppa Italia di A2 Maschile.

In calendario gli Ottavi di Finale al meglio delle tre partite. In campo domani, sabato 5 aprile, quattro squadre. Si comincia alle 18.00 sul taraflex del PalaCatania con la Cosedil Acicastello, eliminata da Brescia nei Play Off, pronta a ospitare la Campi Reali Cantù, dodicesima forza della Regular Season. Sempre sabato, alle 20.00, dopo l’uscita di scena dai Play Off con Siena, la Consar Ravenna incrocia in Coppa Banca Macerata Fisiomed MC, undicesima in Regular Season. Domenica 6 aprile in calendario gli altri due match, entrambi con prima battuta alle 18.00. L’Abba Pineto, ottava al tramonto della prima fase, riceve la visita della Smartsystem Essence Hotels Fano, rivale che ha chiuso la Regular Season con una sola posizione di ritardo dagli abruzzesi. Simultaneamente, l’Evolution Green Aversa, che nei Play Off contro Cuneo non è riuscita a giocare con l’intraprendenza mostrata in stagione, cerca il riscatto con Delta Group Porto Viro, reduce dal decimo posto nella classifica generale. Le quattro squadre che riusciranno a vincere due match nella serie degli Ottavi si confronteranno in gara unica nei Quarti di Finale contro le semifinaliste degli spareggi promozione.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Campi Reali Cantù

Terza sfida tra Cosedil Acicastello e Campi Reali Cantù, con gli etnei che finora hanno vinto gli unici due precedenti e che ritrovano da rivale un ex, Francesco Cottarelli. La formazione siciliana ha partecipato a due edizioni della Coppa di A3, raggiungendo anche le Semifinali, mentre è all’esordio nel trofeo di A2. I canturini, invece, si affacciano per la sesta volta nella manifestazione dopo quattro stop nei Quarti, intervallati dalla Semifinale persa nel 2022/23 con Castellana Grotte.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cosedil Acicastello)

EX: Francesco Cottarelli a Acicastello nel 2021/22

Andrea Bacco (Campi Reali Cantù)- « Contro Acicastello si apre per noi una nuova sfida, quella di cercare di onorare al meglio la Coppa Italia. Sappiamo che giocare a Catania non è facile, essendo loro un'ottima squadra con a favore anche il calore del pubblico, che in campionato si era fatto sentire. Noi dovremo cercare di esprimere la miglior pallavolo possibile, anche se arriveremo da 2 settimane di stop dopo la fine del campionato. Cercheremo di riprendere subito il ritmo partita e provare a dire la nostra, per poi avere magari un vantaggio nella sfida casalinga della prossima settimana ».

Consar Ravenna - Banca Macerata Fisiomed MC

Terzo faccia a faccia tra Consar Ravenna e Banca Macerata Fisiomed MC, con i romagnoli avanti nei precedenti grazie all’en plein di due successi e pronti ad affrontare un ex, Niels Klapwijk. La squadra di casa vanta in bacheca una Coppa di A1 e numerose partecipazioni sia al torneo di SuperLega che al misto A1/A2, mentre nelle tre partecipazioni alla Coppa esclusiva di A2, oltre alla Finale persa con Brescia lo scorso anno, Ravenna ha registrato lo stop in Finale del 2010/11 con Santa Croce e l’uscita di scena nei Quarti del 2009/10. I marchigiani arrivano da esordienti dopo le tre partecipazioni alla Coppa di A3, con Finale persa in casa con Pineto nel 2022/23.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Consar Ravenna)

EX: Niels Klapwijk a Ravenna nel 2013/14, 2021/22

Giacomo Selleri (Consar Ravenna)- « Avvertiamo ancora l'amarezza e il rammarico per esserci fermati ai Quarti di Finale Play Off, ma in settimana abbiamo cercato di smaltirli prendendo il buono che ci ha dato questa stagione, dove siamo stati comuqnue protagonisti. Adesso c'è da giocare la Coppa Italia: un torneo importante da onorare e da interpretare al meglio, visto che abbiamo voglia di riscatto e cercheremo di gettare in campo questa voglia fin da Gara 1 di domenica. Non so che Macerata troveremo: sicuramente avrà l'entusiasmo di chi ha raggiunto l'obiettivo della salvezza, ma noi guardiamo al nostro percorso. Vediamo dove ci porterà ».

Samuil Valchinov (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Questi giorni di riposo associati poi a degli allenamenti stimolanti sono un vero piacere per noi giocatori. Ora, abbiamo raggiunto l'obiettivo principale dell'anno ed è per questo che ci sentiamo sollevati. Penso che entreremo in queste partite completamente liberi e saremo in grado di mostrare un ottimo livello. Mi aspetto che Ravenna cerchi di invertire il trend della loro sconfitta nei Play Off, sarà una battaglia interessante. Non vedo l’ora ».

Evolution Green Aversa - Delta Group Porto Viro

Due successi a testa per Evolution Green Aversa e Delta Group Porto Viro, che si incrociano per la quinta volta. Ex di turno il palleggiatore Fernando Gabriel Garnica, nelle due stagioni passate metronomo del team veneto. Ormai datate le partecipazioni alla Coppa Italia a Gironi e mista negli anni ’80 per il team campano, due e più recenti le battaglie sportive in Coppa di A2 con uscita di scena nei Quarti (2016/17) e negli Ottavi (2023/24). Gli ospiti portano la macchia di una Finale persa con Bergamo in uno dei due blitz nella Coppa di A2/A3, mentre nella kermesse riservata alla A2 sono arrivate due eliminazioni in Semifinale, intervallate dall’uscita di scena nei Quarti.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Evolution Green Aversa, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24

Edwin Arguelles Sanchez (Delta Group Porto Viro)- « La Coppa Italia è importante per noi, sia per il prestigio che per la crescita del gruppo. Sappiamo che sarà un percorso difficile, ma vogliamo affrontarlo con il massimo impegno. Siamo un gruppo solido e competitivo, con il potenziale per fare bene. Se riusciamo a esprimere il nostro miglior livello e a mantenere la giusta mentalità, possiamo toglierci grandi soddisfazioni e arrivare lontano. Aversa ci ha battuto in entrambe le gare di campionato, quindi parte con un piccolo vantaggio psicologico, ma in Coppa si riparte da zero. Sarà una sfida a sé, dove conteranno determinazione e gestione dei momenti chiave. Motzo è uno dei loro punti di riferimento in attacco e per limitarlo dovremo essere aggressivi al servizio e compatti a muro. Domenica servirà una prestazione di grande intensità e lucidità. Dovremo imporre il nostro ritmo e restare concentrati fino alla fine per giocarcela al meglio ».

Abba Pineto - Smartsystem Essence Hotels Fano

Ottava gara tra Abba Pineto e Smartsystem Essence Hotels Fano. I marchigiani hanno perso 6 dei 7 precedenti con gli abruzzesi, tra cui la Finale di Supercoppa di A3. I padroni di casa vantano due Finali nel trofeo di A2 senza ciliegina con Taviano nel 2005/06 e Milano nel 2006/07. Più roseo il bilancio del 2022/23 con vittoria in A3 di Coppa e Supercoppa con Macerata e Fano. Nello scorso anno, la terza partecipazione alla Coppa riservata alla A2 si è chiusa con lo stop agli Ottavi. Nella storia fanese sono molte le presenze, tra gioie e dolori nelle varie coppe. Su tre partecipazioni alla Coppa riservata alla A2 svetta la conquista del trofeo 1999/00 contro Taranto. Arrivò invece un ko nella Finale di Coppa A3 con Palmi (2023/24). Un ex per parte nei roster: Andrea Bulfon e Pietro Merlo. Stefano Mengozzi è a caccia dell’attacco vincente n. 2.000 in Serie A.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 6 successi Abba Pineto)

EX: Andrea Bulfon a Fano nel 2019/20; Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Nell’allenamento con Macerata abbiamo ritrovato gradualmente l’agonismo, con più di qualche difficoltà. Dovremo essere bravi a rigettarci subito in quell'agonismo, impattare bene il match e mettere a frutto comunque queste due settimane che ci hanno permesso di riposare per alcuni aspetti e di lavorare su altri aspetti che comunque erano delle nostre aree di miglioramento. Non dobbiamo dimenticare che le due partite del campionato, che ci hanno visti entrambe vittoriosi, sono state partite molto sofferte; in casa nostra addirittura abbiamo ribaltato una partita che in più di qualche set ci stava vedendo vicini alla sconfitta. Quindi tutto sommato penso che dovremmo essere bravi a far valere il fattore campo, che è l'unico vero vantaggio su cui possiamo contare. E poi è un turno ad eliminazione, è vero che si gioca due gare su tre però comunque in un turno in eliminazione può succedere di tutto ».

Manuel Coscione (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Pineto limita molto gli errori e sono bravi in difesa, noi dovremo essere spavaldi e sciolti e proveremo a ribaltare i due risultati negativi in campionato. Abbiamo recuperato Marks, Roberti prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio alla caviglia ma a banda abbiamo Merlo e Klobucar che danno ampie garanzie. Sappiamo che giocare da loro è tosta, ma se riusciamo a riprendere il nostro ritmo gara potremo fare bene. Dovremo calarci quanto prima in questa nuova competizione, penso che la battuta sarà fondamentale nel corso della serie ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA-

Sabato 5 aprile 2025, ore 18.00

Cosedil Acicastello – Campi Reali Cantù Arbitri: Autuori Enrico, Pecoraro Sergio

Sabato 5 aprile 2025, ore 20.00

Consar Ravenna – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Clemente Andrea, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 6 aprile 2025, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Delta Group Porto Viro Arbitri: Chiriatti Stefano, Gasparro Mariano

Abba Pineto – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Nava Stefano, Merli Maurizio