Coppa Italia A2: Acicastello e Macerata vincono Gara 1 degli ottavi

ROMA -Divertimento allo stato puro nei due incontri di questa sera validi per gli ottavi di Coppa Italia di A2 Maschile , entrambi conclusisi al quinto set. La Cosedil Acicastello, dopo essersi fatta rimontare due set dalla Campi Reali Cantù l’ha chiusa al tie break. Nella seconda sfida di serata la Consar Ravenna si è fatta battere in casa da una Banca Macerata Fisiomed capace di andare avanti di due set, rintuzzare la doppia rimonta dei padroni di casa, e tornare in sella al match nel tie break decisivo.

LE DUE PARTITE-

Cosedil Acicastello – Campi Reali Cantù

Risultato utile per la Cosedil Saturnia Acicastello che conquista Gara 1 degli Ottavi di Finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 2024/2025 battendo Campi Reali Cantù al tie-break.

Dopo la vittoria dei primi due parziali ed un intenso terzo set sfuggito sul finale, i ragazzi di Montagnani sono riusciti a non perdere la concentrazione spuntandola al quinto set.

La gara di ritorno si giocherà a Casnate con Bernate sabato 12 aprile alle ore 20:30. In caso di parità nella serie, l’eventuale Gara 3 è in programma al PalaCatania lunedì 21 aprile.

Coach Paolo Montagnani risponde con il giovane Francesco Bernardis al palleggio in diagonale con Andrea Argenta, Diego Bartolini e Nicolò Volpe al centro, Will Rottman e Luka Basic in banda.

Coach Mattiroli risponde con Cottarelli in cabina di regia in diagonale con Novello, al centro Bragatto e Candeli, mentre Tiozzo e Galliani sono gli schiacciatori.

Equilibrio iniziale con le due squadre che si inseguono punto a punto fino al 15 pari. Poi è la Cosedil Saturnia Acicastello a rompere l’equilibrio, grazie ai colpi precisi di Basic: sul 19-15 Mattiroli è costretto a fermare il gioco. Al rientro, i padroni di casa aumentano il distacco (22-15) e chiudono 25-18.

Anche l’inizio del secondo parziale è combattuto. Sul punteggio di 8-8, Cantù trova un mini-break con Galliani, Novello e Tiozzo (8-11). Ma la Saturnia non si lascia intimidire: Argenta spezza il ritmo, Rottman piazza un ace, Volpe firma un monster block, e ancora Argenta completa il sorpasso. Il set si decide su un errore al servizio di Novello: 25-22 per la Saturnia.

Cantù parte decisa nel terzo periodo (1-3), ma la reazione biancoblu è immediata: si passa rapidamente al 7-5. Gli ospiti non mollano, restano a ruota e rendono il finale infuocato. Sul 21-20 è ancora Basic a dare sicurezza ai suoi, ma Campi Reali trova l’aggancio (22-22) e il sorpasso decisivo: 23-25 e si va al quarto set.

Ancora Cantù sugli scudi in avvio di quarto set (6-8), i castellesi rincorrono. Sul 9-12 Montagnani chiama time-out. La squadra reagisce e torna sotto (12-13), gli ospiti tuttavia centrano il nuovo allungo. Montagnani nel frattempo inserisce Argenta per Lucconi. I padroni di casa si riportano così’ sotto (18-19), ma Cantù resiste, vince il set 21-25 e porta la sfida al tie-break.

È Argenta a firmare il primo punto del set decisivo. Basic si prende la scena con giocate di grande qualità e trascina i suoi sul 4-1. Bartolini è solido a muro, Volpe efficace in attacco. Sul 12-7 la Cosedil Saturnia Acicastello ha ormai in mano la partita. Argenta mette giù il 14-10, e l’errore al servizio di Quagliozzi regala la vittoria finale ai padroni di casa.

Il tabellino-

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO-CAMPI REALI CANTÙ 3-2 (25-18; 25-12; 23-25; 19-25; 15-12).

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Basic 24, Rottman 13, Argenta 16, Volpe 10, Bartolini 10, Bernardis 5, Lucconi 1, Orto (L), Lombardo (L2). Ne: Saitta, Bossi, Bartolucci. All. Montagnani.

CAMPI REALI CANTÙ: Cottarelli 3, Tiozzo 10, Bragatto 7, Galliani 18, Candeli 3, Novello 11, Caletti (L), Cormio 10, Quagliozzi 11, Marzorati 3. Ne: Butti (L2), Martinelli, Bacco. All. Mattiroli,.

Arbitri: Autuori,Pecoraro

Durata Set: 22’; 28’; 29’; 24’; 16’.

Consar Ravenna – Banca Macerata Fisiomed MC

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – BANCA MACERATA FISIOMED MC 2-3 (20-25, 21-25, 25-21, 25-22, 8-15) – CONSAR RAVENNA: Russo 0, Zlatanov 18, Grottoli 9, Guzzo 22, Vukasinovic 2, Canella 7, Pascucci (L), Selleri 1, Tallone 0, Goi (L), Bertoncello 13. N.E. Copelli. All. Valentini.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 1, Ottaviani 8, Berger 4, Klapwijk 23, Valchinov 18, Fall 14, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 3, Ferri 3, Sanfilippo 4, Gabbanelli (L). N.E. Dimitrov. All. Castellano.

ARBITRI: Clemente, Marigliano.

Durata set: 27′, 29′, 26′, 29′, 17′; tot: 128′.