Play Off: Gara 1 di semifinale a Tinet e Brescia

LE DUE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Siena

In un San Filippo impreziosito dal pubblico delle occasioni speciali, con oltre 1500 tifosi a segnare il record di stagione – la Consoli parte forte e mette in cascina un tesoretto di cinque punti che Siena rosicchia grazie ad un muro granitico e ai sei errori al servizio dei tucani. La squadra che affronta il prosieguo del match rientra in partita con ancora più determinazione e fa suoi i due parziali successivi. Arriva quasi alla meta, ma di nuovo si fa raggiungere, patendo la battuta di Emma Villas. Sostenuti da un tifo mai domo, Tiberti e compagni non si perdono d’animo e superano l’ostacolo al tie-break, al termine di una lotta di nervi di oltre due ore e un quarto. Gara 2 si gioca domenica prossima in Toscana.

Brescia parte con Tiberti incrociato a Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero. Graziosi schiera Nevot in diagonale con Nelli, Randazzo e Cattaneo a banda, Trillini e Ceban al centro, con Bonami libero.

La Consoli usa il servizio come prima arma d’attacco e le pipe di Cavuto e Cominetti come rifinitura (8-4). I tucani difendono con convinzione, toccano tanto a muro e in ricostruzione offrono buon gioco, ma il block ospite è davvero ben piazzato e porta i toscani da meno cinque a meno due (13-11). Il pareggio a 14 passa dalla battuta di Randazzo e Brescia si trova a rincorrere dopo il quarto muro subito, stavolta per mano di Cattaneo. Arriva qualche errore anche dai nove metri di casa e, sul 17-19, Zambonardi ferma tutto. Cominetti sistema con la solita freddezza per il 22 pari, però al set ball ci arriva Cattaneo per primo, ed è ancora il muro a decidere: 23-25 per Emma Villas.

Tutto da ricostruire: Siena spinge con Nelli, ma Cominace ne mette due consecutivi per il 10-7, poi Bisset si prende la scena e, sul servizio di Cavuto, trascina fino al 15-10. Il monster block di Erati dice 19-13, e il suo primo tempo infiamma il pubblico del San Filippo. Ace di Nelli, ma il cubano di casa risponde a tono e raddoppia per il 23-16 e conquista anche il set ball successivo con una palla intelligente, perfezionata dalla pipe di Cominetti (25-17).

Tiberti può variare il gioco e dà più spazio ai suoi centrali, che lo ripagano a dovere. Il servizio continua a funzionare a pieni giri, Siena sente la pressione e agevola la fuga dei tucani con qualche errore in attacco (18-12). Cominetti è campione del mani-out, Erati stampa Nelli e infuoca di nuovo il palazzetto col primo tempo che vale il set ball. La palla di Ceban si insacca e la Consoli passa sopra nella conta dei set (25-18).

Gli ospiti giocano il tutto per tutto e passano in vantaggio 4-6, ma l’ottimo turno di Tondo stacca la ricezione toscana e consente a Brescia di difendere e ricostruire con Cominetti, autore di un’altra prova da incorniciare. Il parziale di 4-0 rimette avanti il becco dei tucani e l’ace del numero 8 lancia la fuga. Il block di Cavuto su Nelli dice 17-11, ma Cattaneo non ci sta e tira a tutta, trovando il primo punto di un’incredibile rimonta. Tiberti si toglie la soddisfazione di stampare Randazzo per il 18-13, poi la float di Trillini manda in confusione Brescia che interrompe sul 18-17, ma non riesce a ritrovarsi e, anzi, subisce il ritorno degli ospiti. Nelli dai nove metri fa una strage (quattro ace consecutivi) e il match si decide al tie-break (20-25).

Cattaneo firma il primo sorpasso dalla linea di fondo, ma il block di Cavuto rimette ordine (5-4). Si cambia avanti di uno con la botta di Bisset, poi Nelli manda out il 9-6, ma Siena non arretra e anzi sorpassa, rischiando la battuta. Tiberti si supera a muro per l’11 pari e l’ace fortunoso di Tondo ribalta ancora le emozioni (12-11). Altro muro, di Erati stavolta, e super ricezione di Hoffer che consente a Cominetti di arrivare al match ball. Il servizio di Tiberti è fastidioso, ma è il block di casa a chiudere la contesa (15-12).

I protagonisti-

Nicolò Hoffer (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Siamo stati molto bravi a tenere la battuta di Siena nei primi tre set, poi Nelli è cresciuto e ci ha messo in difficoltà: sono una squadra dotata di ottimi battitori, ma lo sapevamo... Gara 2 sarà un’altra battaglia, ci prepariamo a soffrire e a giocare tanta palla alta, ma stasera siamo contentissimi per aver tenuto duro e trovato il guizzo finale ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – EMMA VILLAS SIENA 3-2 (23-25, 25-17, 25-18, 20-25, 15-12) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 3, Cominetti 23, Erati 10, Bisset Astengo 17, Cavuto 14, Tondo 7, Franzoni (L), Hoffer (L), Cargioli 0, Raffaelli 0. N.E. Bonomi, Zambonardi, Bettinzoli, Manessi. All. Zambonardi.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Cattaneo 11, Trillini 6, Nelli 18, Randazzo 16, Ceban 10, Bonami (L), Coser (L), Araujo 1, Alpini 0, Pellegrini 0. N.E. Melato. All. Graziosi.

ARBITRI: Scotti, Armandola.

Durata set: 32′, 28′, 29′, 29′, 18′; tot: 136′.

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Per vincere partite ad alta tensione ci vogliono sicuramente il fisico e la tecnica, ma anche tanta testa e tanto cuore. La Tinet ha dimostrato di essere dotata di tutte queste caratteristiche, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e vincendo gara 1 di Semifinale Play Off al quinto set. Dopo un inizio nel quale i gialloblù hanno pagato a livello di ritmo di gioco la pausa di 2 settimane e la grande prova di Cuneo con Allik e Cavaccini scatenati, la Tinet si è sciolta, aiutata da un PalaPrata pieno come un uovo e festante e ha concluso in tripudio al tie break. Parte meglio Cuneo che approfitta di una serie di errori di Prata: 0-4. Il primo punto dei play off pratesi è un bel mani fuori di Ernastowicz. Rosicchiano un paio di punti i gialloblù grazie a Gamba e Katalan: 6-7. Scappa nuovamente Cuneo sul turno di servizio di Allik: 10-14. La pipe di Terpin interrompe l’emorragia di punti. Ma la Tinet fatica a fare cambio palla grazie anche all’eccellente prova in battuta degli ospiti: 11-18. I piemontesi mantengono costante il vantaggio. Sbaglia in battuta Truocchio, subentrato a Terpin e i piemontesi hanno una bella dose di set point: 15-24. La Tinet recupera ma poi chiude il set Allik con un bell’attacco: 17-25.

Cerca di scuotersi la Tinet e grazie a belle giocate di tutta la squadra va sul 5-2. Si fa sentire il muro gialloblù e Battocchio chiama il suo primo tempo sul 7-3. Si rientra in campo e c’è l’ace di Capitan Katalan, scatenato ad inizio parziale. Cuneo si rifà sotto grazie al braccio armato di Allik dai 9 metri. Il muro di Sette su Gamba porta la situazione sul 12-11. Terpin mura il campione del mondo Pinali e il PalaPrata esplode 14-11. Proprio l’isontino si crea prima l’occasione per un eccellente contrattacco e nell’azione successiva mette un poderoso ace 19-15. Cuneo alza i giri e un Allik efficace porta i suoi sul 19-18. Pinali mura Ernastowicz ed è parità. Il muro di Sette su Gamba da il primo vantaggio agli ospiti: 20-21. Cuneo alza il muro. Quello di Pinali su Ernastowicz da il 21-23 alla MA Acqua S. Bernardo. Errore del polacco in battuta e Cuneo ha 2 set point 24-22. Ricambia Pinali, ma poi Volpato la chiude con lo scarto minimo: 23-25.

Coach Di Pietro prova a variare le rotazioni di partenza per cambiare gli accoppiamenti tra attaccanti e muro e i fatti gli danno ragione. Tinet avanti: 4-1. A metà set si rifa sotto Cuneo grazie al solito Allik: 11-11. Prova a suonare la carica Terpin: cambio palla ed ace del 13-11. Sette impatta sul 18-18. Gamba prova a risolvere l’impasse con l’ace del 22-21. Entra Compagnoni in battuta e la sbaglia. Primo set point per Prata. Lo annulla Pinali con la certificazione del video check. Alla successiva occasione Terpin è chirurgico e chiude il set 26-24 facendo esplodere in un boato il PalaPrata.

La Tinet non vuol perdere l’abbrivio e prima Terpin in attacco e poi lui e Scopelliti a muro fanno partire bene Prata: 4-0. Cuneo approfitta di un paio di errori dei padroni di casa e si riporta a contatto: 6-5. La 2 strepitosa di Katalan in contrattacco è seguita dall’ace fortunoso di Ernastowicz: 10-7. Esce Pinali ed entra Brignach che marca subito un punto. Triplo errore cuneese e la Tinet accelera: 14-9. Ace di Ernastowicz: 21-15. Invasione di Cuneo e la Tinet ha sette palloni per il tie break. Errore di Cuneo e si va al quinto: 25-17.

Inizia il quinto è un po’ a sorpresa Volpato commette due ingenuità e la Tinet in un amen è 2-0. Murone di Scopelliti su Allik: 4-1. Il friulano Codarin mette a terra due primi tempi consecutivi: 5-4. I centrali di Cuneo sono on fire: 7-7. L’ace di Pinali fa cambiare campo sul 7-8 per Cuneo. Gamba pareggia con un diagonale stretto da manuale. Ace di Katalan e la Tinet rimette il naso avanti. Ace di Alberini con la palla che si arrampica sul nastro: 11-9. PalaPrata col fiato sospeso sulla battuta di Volpato che esce di millimetri. Quella che è bene in campo è il successivo murone di Scopelliti su Allik: 13-10. Ace di Terpin e la Tinet ha 4 match point. La chiude Gamba 15-10. Gara 1 è della Tinet. Il ritorno a Cuneo domenica alle 18.00.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo )- « C’è chiaramente molto rammarico perché eravamo avanti 2-0, c’è anche la consapevolezza del: non so se ce la siamo fatta sfuggire noi o se la sono venuta a prendere loro. Sono entrati in ritmo dopo e onestamente da quel momento hanno giocato meglio di noi. Peccato per il tie-break perché ci sono stati degli episodi sui quali potevamo fare qualcosina in più. La serie è tutta aperta, i play off sono così, tutto cambia da un set all’altro, da una partita all’altra. Il pubblico ci ha aiutato e seguito finora perché la squadra ha dimostrato di non mollare e dare tutto quello che c’è sempre. Speriamo che ci aiuti e ci accompagni anche domenica».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 25-17, 15-10) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 20, Scopelliti 7, Gamba 22, Ernastowicz 9, Katalan 12, Aiello (L), Benedicenti (L), Guerriero 0, Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Covre, Meneghel. All. Di Pietro.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Allik 14, Codarin 12, Pinali 14, Sette 13, Volpato 6, Oberto (L), Cavaccini (L), Agapitos 2, Mastrangelo 0, Brignach 1, De Souza 0, Compagnoni 0. N.E. Malavasi. All. Battocchio.

ARBITRI: Marconi, Cruccolini.

Durata set: 25′, 32′, 36′, 30′, 17′; tot: 140′.

GARA 2 DELLE SEMIFINALI-DOMENICA 13 APRILE ORE 18-

Ma Acqua S.Bernardo Cuneo- Tinet Prata Di Pordenone

Emma Villas Siena-Gruppo Consoli Sferc Brescia