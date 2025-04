Coppa Italia di A2: va in scena Gara 2 degli ottavi

ROMA - Il primo turno della Del Monte® Coppa Italia A2 potrebbe già emettere dei verdetti definitivi con Gara 2 degli Ottavi di Finale. Nel primo round il fattore campo è stato rispettato in due match, mentre le due formazioni marchigiane si sono imposte in trasferta spostando l’inerzia delle rispettive serie sul proprio fronte. Due le sfide da giocare domani, sabato 12 aprile. Alle 17.30 proprio Banca Macerata Fisiomed MC se la vede al Banca Macerata Forum con la Consar Ravenna per accedere ai Quarti, forte del 3-2 corsaro dell’andata, mentre i romagnoli, che in settimana hanno lavorato sugli aspetti da migliorare, puntano a impattare la serie cercando di contenere un ex, Niels Klapwijk, top scorer di Gara 1 con 23 punti (4 dai nove metri e 3 a muro). Sempre nella giornata di sabato, alle 20.30, si ritrovano l’una di fronte all’altra Campi Reali Cantù e Cosedil Acicastello, con i padroni di casa costretti a capitalizzare il sostegno dei sostenitori di casa per non ritrovarsi fuori dopo due incontri. Gli etnei, capaci di imporsi al tie-break dopo essersi fatti rimontare due set in Gara 1, devono giocare la partita perfetta per uscire indenni dal PalaFrancescucci. Gli altri due faccia a faccia sono in programma domenica 13 aprile. Alle 18.00, dopo la sconfitta 3-1 contro il Club campano pochi giorni fa, la Delta Group Porto Viro deve rifarsi sul proprio campo contro l’Evolution Green Aversa per rimettere in sesto la serie e giocarsi il tutto per tutto nell’eventuale Gara 3 al PalaJacazzi, ma gli ospiti possono contare sulla mano calda del bomber Matheus Motzo. Il tabellone si completa alle 19.00 con la battaglia sportiva tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Abba Pineto al PalaAllende. Il collettivo di casa ha ribaltato i pronostici in Gara 1 espugnando la tana degli abruzzesi e ora si gioca il passaggio del turno nel proprio palazzetto, mentre gli ospiti inseguono un’impresa esterna che porterebbe le due squadre al PalaVolley S. Maria per la “bella”.

TUTTE LE SFIDE-

Banca Macerata Fisiomed MC - Consar Ravenna

Quarta sfida tra Banca Macerata Fisiomed MC e Consar Ravenna, con gli ospiti che per riaprire il discorso devono imporsi al Banca Macerata Forum e contenere l’ex di turno, Niels Klapwijk, una spina nel fianco per tutto il primo round della serie. In un colpo solo, nella gara n. 200 di Stefano Ferri in carriera, con il secondo successo di fila contro i romagnoli, la squadra marchigiana staccherebbe il pass per i Quarti e impatterebbe il bilancio globale dei faccia a faccia tra le due società.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Niels Klapwijk a Ravenna nel 2013/14, 2021/22

Simone Gabbanelli (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Ravenna è una squadra fisica, giovane, che ha espresso in questo campionato davvero una pallavolo di alto livello. Siamo riusciti ad avere pazienza quando spingevano in Gara 1, soprattutto al servizio e, col nostro attacco, siamo stati cinici nel capitalizzare le occasioni che eravamo riusciti a crearci. L’abbiamo portata a casa, siamo in vantaggio e proveremo a far valere il fattore campo in una gara che comunque avrà completamente una storia a sè. Ce la giocheremo, siamo pronti ».

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna)- « In Gara 1 abbiamo pagato il fatto di essere partiti male nei primi due set e nel tie-break. Questa volta dovremo avere il giusto approccio. Siamo tutti concentrati sul match che ci attende domani: vogliamo riscattarci e tornare nel nostro palazzetto per Gara 3. Stiamo preparando questa sfida nel migliore dei modi, abbiamo rivisto le situazioni in cui non abbiamo fatto bene e siamo pronti per giocarci le nostre possibilità, convinti di poter vincere. Non vogloiamo chiudere qui la nostra stagione ».

Campi Reali Cantù - Cosedil Acicastello

In Gara 2 degli Ottavi di Finale, la Campi Reali Cantù deve lottare anche con i precedenti per risollevarsi dopo la sconfitta patita in Sicilia al tie-break. La formazione lombarda ha il compito di battere la Cosedil Acicastello, rivale mai sconfitta nei tre incontri già disputati, anche se nel passato weekend il testa a testa si è chiuso in favore degli isolani solo al tie-break. Gli ospiti ritrovano ancora Francesco Cottarelli da rivale e si presentano con Luka Basic, uno spauracchio con i suoi 24 punti nel primo incontro.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cosedil Acicastello)

EX: Francesco Cottarelli a Acicastello nel 2021/22

Luca Butti (Campi Reali Cantù)- « Sabato arriverà Acicastello per Gara 2, e sono in vantaggio dopo aver vinto al tie-break Gara 1. Sicuramente vorranno chiudere la serie per evitare Gara 3. Noi abbiamo fatto una buona partita in Gara 1, visto che siamo riusciti a rimontare da sotto 2-0 e a portare il match al tie-break. Questo significa che ci siamo, e che siamo pronti per affrontare questa partita e cercare di fare del nostro meglio. La Cosedil, come sappiamo, è un'ottima squadra e lo ha dimostrato in Gara 1, con individualità importanti come Basic, Argenta, Saitta e Lucconi. Sappiamo che ha un roster molto forte. Noi ce la metteremo tutta, e proveremo a fare del nostro meglio anche sabato sera ».

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa

Sesta sfida tra Delta Group Porto Viro ed Evolution Green Aversa, con i campani avanti 3-2 nei precedenti globali grazie al successo interno per 3-1 nel primo match della serie. Contro l’ex Fernando Gabriel Garnica, che nell’ultima partita ha mandato in doppia cifra ben cinque compagni, su tutti Matheus Motzo (21 punti), il gruppo veneto intende rispondere con una prova solida. L’imperativo è crescere in ricezione, mostrare una maggior vivacità nei contrattacchi e portare il confronto tra i due team a Gara 3.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Evolution Green Aversa, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24

Matteo Sperandio (Delta Group Porto Viro)- « Noi ci crediamo, se c'è una partita che possiamo vincere è proprio questa. Comunque vada, con ogni probabilità per noi sarà l'ultima in casa e anche una delle ultime che giochiamo insieme. L'obiettivo è quello di divertirci, di goderci questo momento, con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Con Aversa ci ha sempre detto male quest'anno, probabilmente la sconfitta che ci ha lasciato più amaro in bocca è quella dell'andata in campionato, in casa nostra. Domenica dobbiamo aggredirli con il servizio, anche sfruttando il fatto di giocare nel nostro palazzetto. Se Garnica ha la palla in mano diventa molto difficile da leggere e sappiamo che può scegliere tra diverse soluzioni: Aversa ha tutti attaccanti fortissimi ».

Fernando Garnica (Evolution Green Aversa)- « Questa partita deve rappresentare una motivazione per tutti noi, per il gruppo, per la società, per la città. È sempre bello aggiungere una medaglia, un trofeo alla bacheca. Abbiamo le carte in regola per farcela, le percentuali ci danno una possibilità concreta, ma poi tutto dipenderà da quanta testa, gambe e cuore ci mettiamo in campo. Il palazzetto di Porto Viro è una vera fortezza. È piccolo, raccolto, con un pubblico caldo e coinvolgente. Ma io sono positivo, penso davvero che possiamo fare bene. E superare il turno ci permetterebbe anche di rifiatare un attimo, recuperare energie e sistemare alcune situazioni fisiche di squadra che ci trasciniamo da un po’. Sarebbe un vantaggio anche a livello mentale. A Porto Viro ho vissuto anni stupendi, con la mia famiglia sono stato molto bene ed è sempre bellissimo tornare in quella che è una casa, dove ci sono tanti amici che sarò felice di riabbracciare. Non è facile passare subito dal clima dei Play Off a quello della Coppa, soprattutto per chi esce da una serie intensa. Rischia di perdere valore, si sente dire in giro che 'ormai è finita', e questo è un peccato. Quando si giocava durante la regular season, chi se lo meritava se la conquistava sul campo, e poi c’era una Final Four. Vorrei davvero che questa squadra potesse andare il più avanti possibile. I ragazzi hanno dato tutto, tutto l’anno, tra difficoltà, infortuni, acciacchi. Meritiamo di vivere emozioni forti. Lo merita anche la società, che non ci ha mai fatto mancare nulla, e lo merita la città di Aversa che ci sostiene sempre con passione. Arrivare ai quarti sarebbe bellissimo… e poi chissà, perché no, provare a sognare qualcosa in più ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Abba Pineto

A due giorni dalla nona battaglia sportiva tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Abba Pineto, il team marchigiano è consapevole di avere un match ball pesantissimo nella serie. Il secondo successo dei fanesi su otto confronti complessivi è arrivato in Abruzzo, nella tana degli avversari, grazie anche a una prova da applausi di Vitor Baesso, autore di 20 punti come il rivale Cristoph Marks, e grazie alla lucidità mentale mostrata nel quarto e decisivo parziale. Un ex per parte: Petro Merlo e Andrea Bulfon.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 6 successi Abba Pineto)

EX: Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23; Andrea Bulfon a Fano nel 2019/20

Jan Klobucar (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Gara importante, siamo sicuri che sarà difficile. Da loro abbiamo compiuto un piccolo miracolo, soprattutto perché avevamo perso le due gare di campionato ed il loro palazzetto è veramente un fortino. Pineto vorrà riscattarsi e farà di tutto per ribaltare la situazione. Servirà pazienza e lucidità nei momenti chiave, massima attenzione a muro e in difesa perché loro hanno attaccanti esperti e capaci di cambiare ritmo e colpi in fase offensiva. Dovremo dimostrare cattiveria agonistica e grande solidità, ricordiamoci che Pineto verrà da noi senza aver nulla da perdere. Quello di cui sono sicuro è che verrà fuori una gara emozionante e intensa ».

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Sarà una partita da dentro o fuori, da giocare in trasferta e densa di insidie tecniche, mentali ed emozionali. Questo però non dev’essere un limite e anzi dovrà rappresentare uno stimolo ulteriore a giocarci le nostre carte per riportare la serie a Pineto in Gara 3. Dovremo cercare di esprimere con continuità una buona pallavolo: questo servirà se vorremo vincere, ovvero esprimerci in maniera continua, più costante, in maniera efficiente e migliorando la gestione dell’errore rispetto a Gara 1, impattando da subito con grande agonismo e non solo quando, com’è avvenuto invece in casa, la partita ci ha già presentato delle difficoltà e visti finire in svantaggio 2-0 ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA-

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna Arbitri: Cecconato Luca, Mazzarà Antonio Serie 1-0Campi Reali Cantù – Cosedil Acicastello Arbitri: Stellato Giuseppina, Angelucci Claudia Serie 0-1Delta Group Porto Viro – Evolution Green Aversa Arbitri: Manzoni Barbara, Pernpruner Marco Serie 0-1Smartsystem Essence Hotels Fano – Abba Pineto Arbitri: Russo Roberto, Lentini Gianmarco Serie 1-0