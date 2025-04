Play Off: Brescia e Cuneo, nel giorno di Pasqua, iniziano la sfida per la Superlega

ROMA - L'esaltante sfida, al meglio delle tre partite, fra Gruppo Consoli Sferc Brescia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo , che decreterà la formazione che il prossimo anno giocherà in Superlega, parte la domenica di Pasqua alle 17.30 in terra lombarda. I tucani, secondi in classifica al termine della Regular Season, e la formazione di Battocchi che ha affrontato i Play Off A2 Credem Banca dopo essersi piazzata al quarto posto nella prima fase sono pronti a dare spettacolo in una serie che si preannuncia incerta e dal pronostico impossibile.

La formazione di Zambonardi non mai centrato nella sua storia il salto in SuperLega, ma ci sono andati molto vicino nel 2020/21, quando hanno perso la Finale contro Taranto. Discorso analogo per il collettivo piemontese, che non è mai andato oltre la Serie A2, ma ha partecipato alla Finale per la promozione nella massima serie nel 2021/22 cedendo contro la Conad Reggio Emilia. I padroni di casa, che giocherebbero al Centro Sportivo San Filippo anche l’eventuale Gara 3, nel percorso degli scontri diretti hanno eliminato Acicastello in due gare e Siena in tre match. Gli ospiti, invece, hanno avuto la meglio su Aversa in due sfide e su Prata di Pordenone girando la serie al terzo round.

Le due squadre si ritrovano sotto rete per la sfida n. 12 in Serie A. Il bilancio globale vede avanti Cuneo nei precedenti con 7 vittorie a 4. Nei due incroci stagionali in Regular Season è sempre saltato il fattore campo: all’andata MA Acqua S.Bernardo è passata al tie-break in Lombardia, al ritorno Gruppo Consoli Sferc ha sbancato il palazzetto rivale con il massimo scarto. L’unico ex nei roster è il centrale Lorenzo Codarin, alla sua presenza n. 300 in carriera. A caccia di record da una parte Roberto Cominetti, a -10 attacchi vincenti dal traguardo dei 2.500, dall’altra Giulio Pinali, a 2 attacchi vincenti da quota 1.000.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 7 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Lorenzo Codarin a Brescia Atlantide nel 2017/18

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Noi abbiamo dimostrato di saper soffrire e di saper gestire svantaggi importanti, restando coesi grazie ad un palazzetto che ci ha aiutato tanto e sempre. Nella fase finale di questa stagione le squadre più in forma sono proprio Siena e Cuneo, che da outsider ha superato Aversa e soprattutto Prata. Vincere 3-0 in casa loro garantisco che non è facile: vuol dire che stanno giocando una gran pallavolo. Loro verranno agguerriti al San Filippo per portare a casa Gara 1 e provare a chiuderla subito. Noi siamo pronti a lottare su ogni pallone sostenuti dai nostri instancabili tifosi, che siamo sicuri saranno presentissimi anche a Pasqua ».

PROGRMMA E ARBITRI DI GARA 1 DI FINALE -

Domenica 20 aprile 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo