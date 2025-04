Play Off: Cuneo-Brescia in campo per Gara 2 della Finale

CUNEO-Il secondo round della Finale Play Off A2 Credem Banca può già essere decisivo. Domani, giovedì 24 aprile, alle 20.00, MA Acqua S.Bernardo Cuneo può coronare il suo sogno nel proprio quartier generale – completamente sold out per la sfida – contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, che all’andata ha sprecato in tre set il vantaggio del fattore campo nonostante l’uscita di scena tra i piemontesi di Maciel De Souza, vittima di un infortunio alla spalla. Decisivo per la vittoria finale il contributo dell’ex del match, Lorenzo Codarin, premiato MVP grazie a una prova illuminata dal 9 su 10 in attacco e tre muri vincenti. I Tucani, secondi al termine della stagione regolare, hanno le carte in regola per rialzare la testa in trasferta, ma per spuntarla in partite del genere serve una maggiore incisività in attacco e dai nove metri. I precedenti sorridono agli uomini di Matteo Battocchio, vittoriosi 8 volte su 12 incroci con il club lombardo. Tra i bresciani spiccano due traguardi ragguardevoli alla portata: Oreste Cavuto è a 25 attacchi vincenti da quota 1.500 in carriera, Roberto Cominetti è a soli 4 sigilli dai 2.500 attacchi vincenti nelle competizioni firmate Lega Pallavolo Serie A.