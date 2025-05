Coppa Italia A2: Tinet-Brescia in campo per alzare il trofeo

PORDENONE -Ultimo atto della Del Monte® Coppa Italia A2 con la Finale da giocare domani, sabato 10 maggio, al PalaPrata. In campo alle 18.00 i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone e il Gruppo Consoli Sferc Brescia, team detentore del trofeo. Si tratta del primo evento della stagione dedicato alla Serie A2 e, oltre alla consueta vetrina internazionale su VBTV, il match sarà trasmesso su DAZN. Alla vigilia della sfida n. 7 tra i due team, il bilancio sorride ai friulani (4-2). I giganti di casa, che hanno vinto la stagione regolare, si sono fermati alla bella contro Cuneo in Semifinale Play Off A2 Credem Banca, ma possono ancora ambire a traguardi importanti. La conquista della Coppa di categoria coronerebbe una stagione molto intensa e spalancherebbe alla Tinet le porte della Del Monte® Supercoppa A2 contro Cuneo, rivale promossa in SuperLega Credem Banca. Nel percorso per raggiungere la Finale di Coppa Italia di A2, Prata ha superato Siena nei Quarti e Aversa, con il brivido, nella Semifinale di una settimana fa. Nell’unica partecipazione alla kermesse di A2 a caccia del trofeo con la coccarda tricolore, i friulani si sono fermati nei Quarti lo scorso anno, mentre vantano la vittoria di una Coppa e di una Supercoppa di A3 nel 2021/22. I Tucani bresciani, che hanno chiuso la Regular Season in vetta con la Tinet, ma si sono classificati secondi per quoziente set, si presentano da campioni uscenti alla Finale dopo il successo della passata stagione nell’ultimo atto con Ravenna, in un match che è servito al Club lombardo per cancellare una volta per tutte la delusione del derby di Finale in Coppa Italia A2/A3 perso al tie-break contro Bergamo nel 2019/20. L’avventura che ha riportato il Gruppo Consoli Sferc Brescia alla partita decisiva è cominciata nella serie dei Quarti contro Acicastello e ha vissuto momenti intensi, in particolare, nella Semifinale contro Cuneo, match con cui Brescia ha staccato il biglietto per la sfida decisiva che potrebbe valere la Coppa di A2.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Alberto Benedicenti (Tinet Prata di Pordenone)- « Giocare in casa una finale è emozionante. Abbiamo già visto l’allestimento col Taraflex tricolore e questa partita rimarrà, al di là del risultato, un ricordo indelebile per tutti noi, sia per i giocatori che per la società, che si sta impegnando al massimo per la riuscita organizzativa. Dal punto di vista tecnico sono partite che vanno affrontate, nonostante l’importanza della posta in palio, anche con una dose di spensieratezza, in modo da non farsi attanagliare dall’ansia e dalla tensione. Affronteremo un avversario forte come è normale che sia in una finale, ma ci giocheremo la partita al meglio delle nostre possibilità, fino all’ultimo pallone ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Non è stato facile tornare in campo per la Coppa Italia, ma arrivare in finale è quello che volevamo. Ci tenevamo, siamo orgogliosi di questo traguardo, oltre che pronti a giocarci tutte le nostre carte a Prata per tenere il Trofeo ancora a Brescia. A fine stagione non è semplice trovare le energie, fisiche e mentali, ma abbiamo lavorato con un buon ritmo in settimana per migliorare alcune cose che non hanno funzionato e per arrivare determinati all’impegno di sabato ».

FINALE COPPA ITALIA A2

Sabato 10 maggio 2025, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Giglio Anthony, Armandola Cesare