Supercoppa di A2: l'ultimo trofeo della stagione se lo prende ancora Cuneo

La formazione cuneese ha saputo ripetersi nella gara che ha chiuso la stagione di Serie A2 in una sorta di remake della Finale Play Off. Top scorer Giulio Pinali (15 punti), in doppia cifra anche Karli Allik (11 sigilli, con 4 ace); lato Brescia, hanno superato i 10 punti Roberto Cominetti (13 in totale) e Yordan Bisset Astengo, che ha chiuso con 10.

Festa grande per Cuneo e per il suo Capitano, Daniele Sottile, arrivato all’ultima gara della sua carriera; ultimo giro di giostra anche per Simone Tiberti, trascinatore di Brescia, che chiude la sua avventura dopo due Coppa Italia e una Supercoppa conquistate in due stagioni. Ai due giocatori è stato tributato un lungo giro di applausi al momento della premiazione.

A vincere il premio di Del Monte® MVP della partita è stato Giulio Pinali, opposto di Cuneo, autore di 15 punti nel corso del set: a premiare il classe 1997 la Vicedirettrice Lega Pallavolo Serie A Yvonne Schlesinger, mentre le medaglie al collo di MA Acqua S.Bernardo Cuneo sono state messe da Patrizia Manassero, Sindaca del Comune di Cuneo, e Fabio Mechini, Consigliere Lega Pallavolo Serie A.

Ha inoltre partecipato alla premiazione, che ha visto coinvolti gli arbitri dell’incontro, oltre a Simone Tiberti e alla Gruppo Consoli Sferc Brescia, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Piemonte Paolo Marangon.

In coda al comunicato l’albo d’oro, gli allenatori vincenti e i giocatori che hanno alzato al cielo la Supercoppa Serie A2. Per Domenico Cavaccini si tratta del secondo successo nella competizione, tutti gli altri giocatori della MA Acqua S.Bernardo Cuneo sono alla prima vittoria.

I padroni di casa di Cuneo si presentano con Tiberti-Pinali sulla diagonale principale, Volpato e Codarin al centro, Allik e Sette in banda con Cavaccini libero. Brescia risponde con Tiberti al palleggio, Bisset Astengo opposto, al centro ci sono Erati e Tondo, mentre gli schiacciatori rispondono al nome di Cominetti e Cavuto. Hoffer è il libero. Il primo strappo alla partita lo prova a dare Allik, con l’estone che dai 9 metri trova l’ace che vale il 10-7; un vantaggio incrementato grazie al muro di Sette sull’attacco bresciano (14-10), e ritoccato ulteriormente grazie ai punti di Codarin e Allik, che fanno volare Cuneo sul 19-13. Zambonardi corre ai ripari inserendo Raffaelli per Cavuto (subito il 19-14 firmato dallo schiacciatore), ma ancora una volta Codarin si esalta murando l’attacco bresciano per il 21-15. Pinali porta Cuneo al match-point, e lo stesso opposto chiude il primo set (25-18) con l’attacco che supera il muro bresciano e che vale il suo settimo punto nel parziale.

Cuneo parte col piglio giusto anche nel secondo set: l’ace di Allik (5-1) costringe Zambonardi al time-out; Brescia ne esce con le idee più chiare accorciando fino al 5-7 con il mani-out di Cominetti. Lo stesso Cominetti che porta i Tucani sul -2, con Cuneo che si fa forza e allunga nuovamente sfruttando il muro vincente firmato da Volpato per il 18-14. È ancora una volta Allik, nel finale di set, a prendersi la scena: l’ace del 22-18 porta la sua firma, ma l’immediato break di Brescia con Bisset Astengo al servizio rimette in discussione l’esito del parziale: 22-21 prima del time-out chiamato da Battocchio. Il gioco riprende con l’ace del cubano per il servizio che vale la parità. Il set si decide ai vantaggi: prima Sette trova il mani-out, poi Pinali chiude con il block-out per il 30-28 Cuneo.

Il parziale di 4-0 per Cuneo ricorda l’inizio del secondo set: il doppio errore di Cominetti, l’attacco di Pinali e l’ace di Sottile portano Brescia al time-out, con l’obiettivo di ricompattarsi. Obiettivo che Tiberti e compagni sembrano recepire (6-4 con l’errore di Codarin) ma i piemontesi, spinti dagli oltre 2.400 spettatori presenti al Palasport, sente avvicinarsi il traguardo e continua a macinare punti: il block di Volpato significa 9-4, l’attacco di Allik mantiene il vantaggio (13-9). L’estone trova l’ace del 15-9, Zambonardi inserisce nuovamente Raffaelli (gli fa spazio Cavuto), Tondo accorcia con il servizio vincente per il 15-11 Cuneo. Nella parte finale di set sale in cattedra anche Volpato: il 19-13 è firmato dal centrale, così come il 21-14 che avvicina Cuneo al traguardo.

Il punto che fa esplodere di gioia il Palasport di Cuneo arriva grazie all’errore al servizio di Cominetti: vittoria in 3-0 per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che si congeda dalla Serie A2 Credem Banca con la vittoria in Del Monte® Supercoppa Serie A2. Dopo la promozione in SuperLega, un altro traguardo per il collettivo piemontese, che a fine gara fa scattare la festa.

I protagonisti-

Daniele Sottile (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Posso solo dire un grande grazie a tutti per questi 30 anni. Anni volati e splendidi: ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte del mondo della pallavolo, da allenatori a dirigenti fino ai tifosi. Per me oggi si chiude un cerchio, iniziato nel 1995 qui a Cuneo e qui chiuso. Neanche nel migliore dei sogni poteva andare così. C’è ancora un po’ di incredulità, realizzeremo meglio tra qualche mese. Non ho rimpianti: credo di avere dato tutto, sempre. Non posso rimproverarmi nulla: sono sinceramente contento e tranquillo per quanto fatto. Ai giovani dico di sognare e di divertirsi: ancora oggi mi diverto ad andare in palestra tutti i giorni ».

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ho passato gli ultimi tre punti a guardare per terra, a pensare a quando ho iniziato questo viaggio e a dove sono arrivato. Ora siamo stanchi, pensiamo a riposarci. Il problema sarà ad agosto, quando ci tornerà la voglia di tornare al palazzetto. Magari lo faremo in maniera diversa. Vediamo quando realizzeremo cosa succederà. Io ho fatto il massimo con i mezzi che ho avuto: l’unica cosa che forse mi è mancata è stata una promozione con Brescia, la squadra della mia città. Stasera mi viene da sorridere guardandomi alle spalle. Ai più giovani dico di non sprecare tempo: fare questo lavoro è un enorme privilegio ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3-0 (25-18, 30-28, 25-18) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Allik 11, Codarin 8, Pinali 15, Sette 8, Volpato 4, Oberto (L), Cavaccini (L), Brignach 0, Compagnoni 0, Chiaramello 0. N.E. Agapitos, Malavasi, Mastrangelo. All. Battocchio.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Cominetti 13, Tondo 8, Bisset Astengo 10, Cavuto 4, Erati 4, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Manessi 0, Raffaelli 2. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ARBITRI: Gaetano, Scotti, Russo.

Durata set: 23′, 37′, 24′; tot: 84′.

MVP: Giulio Pinali (MA Acqua S.Bernardo Cuneo).

Spettatori: 2.420

L’ALBO D’ORO

Stagione Vincitrice Sede

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo Taranto

2021/22 Agnelli Tipiesse Bergamo Bergamo

2022/23 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Vibo Valentia

2023/24 Consoli Sferc Brescia Grottazzolina (FM)

2024/25 MA Acqua S.Bernardo Cuneo Cuneo