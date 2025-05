Volley Mercato: Pineto pesca in Brasile, arriva Matheus Krauchuk

PINETO (TERAMO) -L’ABBA Pineto pesca in Brasile. È Matheus Krauchuk, classe 1997 e 28 anni da compiere a novembre, il nuovo opposto biancoazzurro. Colpo di prim’ordine, quello portato a compimento dal DS Massimo Forese e dal sodalizio adriatico, grazie al quale giungerà a Pineto un giocatore dalle eccellenti doti offensive, fisiche (201 centimetri) e al servizio. Impegnato nell’ultimo anno sportivo tra Qatar e Corea del Sud – l’ultimo club in cui ha militato è il Suwon KEPCO Vixtorm – Matheus Krauchuk è alla sua terza esperienza nel campionato italiano dopo quelle vissute a Santa Croce (2019/20) e due anni fa nelle fila dell’Emma Villas Siena; in particolare coi toscani aveva collezionato 488 punti (di cui 47 ace e con un’efficienza offensiva del 44%). Matheus Krauchuk, che formerà la diagonale con il palleggiatore pinetese Mattia Catone, una delle conferme del roster guidato da Simone Di Tommaso, parla correttamente tre lingue: il portoghese, l’inglese e l’italiano.

LA CARRIERA-

La carriera dell’opposto brasiliano inizia in patria con l’Unilife / Maringá nel 2012. Prima esperienza all’estero sei anni dopo, nel 2018, con il Najma in Bahrain. Turchia, la già citata Corea del Sud e Germania lungo il suo percorso. A proposito: con la maglia di Berlino, con cui ha anche preso parte a una edizione della Champions League, ha messo in bacheca una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca nella stagione 2022/23. La sua stagione con Siena, eccellente per numeri e qualità evidenziate, ha fatto il paio anche con il secondo posto del club nel campionato di Serie A2 Credem Banca.

Le parole di Matheus Krauchuk

«Prima di tutto sono contentissimo di tornare in Italia, un paese dove mi sono sempre trovato benissimo. Passare all’ABBA Pineto è stata una opportunità interessante. È una società molto organizzata, con una dirigenza seria e questa è la cosa più importante. Quest’anno partiremo con obiettivi importanti. Le ambizioni non mancano, come pure i giocatori di qualità. Nel primo meeting che ho avuto con il coach Simone Di Tommaso ho già visto che c’è sintonia sugli obiettivi professionali e personali. Per questo sono molto fiducioso rispetto a questa nuova avventura in Serie A2. Oltre ad una stagione positiva sotto il profilo del risultato, spero davvero di trovare da subito una affinità umana con il gruppo e con l’ambiente. Non vedo l’ora di cominciare».