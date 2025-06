Volley Mercato: Davide Brignach da Cuneo a Sorrento

SORRENTO (NAPOLI)- L’opposto Davide Brignach approda alla corte di Mister Nicola Esposito. Opposto, nato a Bolzano classe 2004, 201 centimetri, è reduce dalla promozione in Superlega con Cuneo e dalla vittoria in Supercoppa.

Le parole di Davide Brignach

Davide benvenuto nella Famiglia Folgore. Sei reduce da una fantastica stagione con Cuneo (promozione in Superlega e vittoria della Supercoppa), durante la quale ti sei fatto trovare pronto quanto sei stato chiamato in causa (lo ricordano bene soprattutto a Siena, 22 attacchi e 6 muri). Che stagione è stata per te?

« Sì la stagione 24/25 è stata la mia prima esperienza nel campionato di serie A2, e senza ombra di dubbio è stata coronata dal raggiungimento della promozione in Superlega e la vittoria della Supercoppa. Sono stato molto fortunato perché avendo giocato gran parte del girone di andata mi ha dato la possibilità di esprimermi e di acquisire una maggiore consapevolezza ».

Perchè hai scelto Sorrento e che campionato ci aspetta?

« La scelta di Sorrento ammetto che è stata una scelta facile, è una realtà pallavolistica di cui si parla solo che bene e sono sicuro che mi permetterà di aggiungere qualche tassello importante nel mio cammino da atleta e non solo. La forza e l’animo della squadra che hanno contraddistinto la Folgore nel campionato di A3, ritengo che sia fondamentale per approcciare al meglio un campionato come quello che ci aspetta, essendo molto equilibrato servirà entrare in campo con la bava alla bocca in ogni singola occasione ».

Quali sono i tuoi obiettivi quest’anno?

« I miei obiettivi viaggiano sulle stesse frequenze della squadra, ritengo che il progresso collettivo sia più importante di quello individuale anche perché uno è la conseguenza dell’altro. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare gli allenamenti per alimentare un po’ di sana competizione in squadra, penso sia la base per formare dei legami solidi e approcciare ogni allenamento con lo spirito giusto! ».