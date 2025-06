Volley Mercato: Berger e Solazzi completano il centro di Brescia

BRESCIA– La Gruppo Consoli Sferc Brescia ha archiviato la stagione 2024/2025 prima della pausa estiva con un ultimo aperitivo dedicato a sponsor e partner presenti martedì sera al PalaMolinari di Caionvico assieme alle istituzioni rappresentate dal consigliere Luca Pomarici e alla stampa locale per tributare sia un’annata coronata da tre finali giocate, sia l’arrivo dei due nuovi atleti che completano il reparto centrale dei tucani: uno incontrato lo scorso anno con la casacca maceratese, Martin Berger, e l’altro invece una bella novità per la categoria in arrivo dalla serie B di Sommacampagna, Andrea Solazzi.

Martin Berger

Ventidue anni, 205 cm, è già una promessa nazionale: passato nel 2022 dalla serie C del Sudtirolo all’ITAS Trentino, dove ha respirato Superlega per due annate con Cavuto e i coach Lorenzetti e Soli - mettendosi in bacheca un campionato e una Champions League che lo ha visto esordire -, si è reso determinante nell’ultima corsa che ha portato la neo-promossa Macerata alla salvezza in A2. Con Mengozzi, Erati e Sperandio è nel poker dei migliori muratori della Regular Season con 62 block a segno ed è stato il settimo miglior realizzatore della stagione appena conclusa con 211 punti a referto.

Le parole di Martin Berger

« Ho scelto di venire a Brescia perché ci sono giocatori con esperienza e giovani carichi di energia e poi perché averla incrociata in campionato mi ha ben impressionato sulle ambizioni dei tucani. Non prometto nulla rispetto ai risultati, ma posso promettere tutto il mio impegno per chiudere al meglio i palloni che mi arriveranno ».

Le parole di Roberto Zambonardi

« Lo seguivamo da tempo. Martin è un atleta giovane, molto forte fisicamente: è dotato di una battuta salto float insidiosa e di un attacco in primo tempo anticipato notevole, oltre ad essere decisivo a muro. Sono sicuro sarà una pedina strategica per il nostro sestetto ».

Andrea Solazzi

Ventitré anni, 200 cm, è nato a Castiglione delle Stiviere, dove ha mosso i primi passi in palestra strutturandosi nelle giovanili e in serie D sotto la guida di Enzo Valdo - come gli ex tucani Sarzi Sartori, Braghini, Bonomi e Pellegri -, poi ha speso tre anni in serie C ad Asola e ha partecipato al primo campionato nazionale in serie B quattro anni fa con Dual Volley Sommacampagna (VR), dove è rimasto sino alla scorsa stagione, chiusa con una quinta piazza sudata al termine di un campionato in salita che ha contribuito alla sua formazione sportiva. Studente al terzo anno di bio-informatica a Verona.

Le parole di Andrea Solazzi

« Dall’esperienza con Enzo Valdo mi porto l’etica del lavoro...So che il salto di categoria si sentirà e la palla viaggerà ad altre velocità, ma per me si tratta di una occasione che cercherò di sfruttare al meglio. Punto ad imparare il più possibile e, anche se so che è un obiettivo ambizioso, proverò a ritagliarmi un minimo di spazio, dando una mano quando dovesse servire. Ci sono dei punti di riferimento assoluti come Cavuto, Rossini, Tondo e Cominetti in squadra: con loro il mio approccio positivo ai match non potrà che essere rafforzato ».

Le parole del tecnico Roberto Zambonardi

« Abbiamo scelto di puntare su un giovane da far crescere e Andrea ha le caratteristiche giuste: vuole migliorare per emergere e sono sicuro che troverà l’ambiente giusto qui a Brescia”, conferma il tecnico biancoblù ».

Le parole di Stefano Consoli main sponsor dei tucani

« Sono soddisfatto dei risultati raggiunti e gli obiettivi sono stati centrati: siamo arrivati in fondo con tre finali, decise da episodi. Ripartiamo vicini alla squadra perché crediamo che il lavoro fatto sin qui meriti il sostegno adeguato per provare a portare la nostra città ancora più in alto! ».