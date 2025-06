Volley Mercato: Stefano Bisotto secondo regista di Fano

LA CARRIERA-

Nato nel 2005 e proveniente da Boves, paese di diecimila abitanti in provincia di Cuneo, Bisotto affiancherà Coscione nel ruolo di regista, dopo aver giocato da titolare a Vibo Valentia in serie B.

Le parole di Stefano Bisotto

« A Vibo è stata la mia prima esperienza fuori casa l’ho cercata e voluta. Ho giocato in una squadra molto giovane e devo dire che mi sono trovato molto bene. L’obiettivo era la salvezza, peraltro raggiunta senza problemi ».

Ora a Fano, con un doppio salto di categoria:

« Vero ho parlato con mio fratello (Francesco, libero Lube Civitanova di Superlega) e poi con l’ex di Fano Luca Chiapello, il quale ha parlato bene di questa piazza. L’obiettivo mio è quello di crescere, spero che Manuel (Coscione) sarà disponibile a darmi preziosi consigli ».

Diplomato come geometra ed iscritto alla facoltà di Scienze Motorie, Stefano Bisotto è appassionato in generale di tutti gli sport e sul neo gruppo Virtus dice:

« Conosco Federico Roberti, poi alcuni per fama come Coscione, Ricci e Mengozzi. Per quanto riguarda le mie caratteristiche tecniche mi piace giocare veloce per sfruttare al meglio i giocatori di banda e l’opposto ».

Fondamentale per Bisotto è stato cominciare a fare esperienza fuori casa:

« Decisamente sono cresciuto, impari ad autogestirti e soprattutto ti concentri bene sul tuo lavoro. Giocare in serie A2 sarà una grande opportunità ».