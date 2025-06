Volley Mercato: Matteo Iurisci da Pineto a Sorrento

Gli appassionati della penisola sorrentina lo ricorderanno come già visto a Sorrento, è stato infatti presente ad una tappa estiva di beach volley. Matteo infatti è molto bravo anche sulla sabbia, in coppia con Laurin Zöeschg, ha conquistato per la prima volta nella storia dell’Italia, il 14 luglio 2024 a Kachreti (Georgia), la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 18.

Le parole di Matteo Iurisci

Matteo, benvenuto nella Famiglia Folgore. Arrivi a Sorrento dopo la tua prima esperienza in A2 a Pineto, che stagione è stata per te?

« La stagione a Pineto è stata tanto bella quanto impegnativa, mi ha dato moltissimo, sono riuscito a trovare spazio e mi sono divertito molto ».

Gli appassionati della penisola sorrentina ti conoscono già avendoti visto in una tappa di beach volley lo scorso anno. Beach volley che ti sta dando tante soddisfazioni, con Laurin Zöeschg il 14 Luglio 2024 hai conquistato in Georgia la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 18.

« Si il beach volley è molto importante per me, il torneo a Sorrento è stato davvero bellissimo, mi è piaciuto molto sia il calore delle persone a vedere le partite, sia la località ».

Quali sono i tuoi obiettivi quest’anno a Sorrento?

« I miei obiettivi a Sorrento saranno molteplici, trovare spazio ed aiutare la squadra più possibile in serie A; quando è possibile andare in serie b per giocare e creare gruppo con i miei compagni con cui condividerò il campionato U19 e la Junior League che sono molto importanti per me ».