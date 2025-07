Volley Mercato: Lorenzo Esposito in regia a Lagonegro

LA CARRIERA-

Cresciuto sportivamente in una terra, le Marche, dove si respira da sempre grande pallavolo, Esposito ha mosso i primi passi in uno dei vivai più importanti a livello nazionale e internazionale, quello della Lube Macerata, dove ha dimostrato fin da subito grande determinazione e notevoli qualità tecniche, portandolo a perfezionare esperienza e personalità sul campo e in allenamento. 182 centimetri di altezza, tocco di palla sopraffino, estro, inventiva e totale visione di gioco: le classiche caratteristiche del regista in erba. Con queste credenziali, Lorenzo chiude il percorso alla Lube nel 2019 e si presenta alla sua prima esperienza assoluta in serie A3 alla Golden Plast Civitanova Marche. Due stagioni in serie B, tra il 2020 e il 2022, a Gioia del Colle per continuare a farsi le ossa, una medaglia di bronzo nel prestigioso torneo giovanile della Junior League e poi, un anno più tardi, l’esordio in A2 con la casacca della Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, con 26 presenze e 13 vittorie a referto. Nell’annata 2023/24 torna in serie B per difendere i colori dell’Italchimici Foligno prima del passaggio, nella stagione appena conclusa, alla Domotek Reggio Calabria, dove ha compiuto un deciso salto di qualità giocando da titolare per gran parte del campionato e guidando i compagni a uno straordinario secondo posto in regular season da neopromossi, nello stesso girone della Rinascita.

Le parole di Lorenzo Esposito

« L’interesse e la successiva chiamata di un club importante come Lagonegro, che gioca stabilmente in serie A da tanti anni, mi hanno reso veramente orgoglioso. Non posso che essere grato per questa opportunità. Arrivo in Basilicata con tanta voglia di mettermi in gioco e crescere, sia come giocatore che come persona. Ci aspetta un campionato difficile, l’A2 è un campionato di altissimo livello, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e mantenere la categoria. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e dare il massimo per la squadra e tutti i tifosi ».

Le parole dei dirigenti biancorossi

« Siamo felici di accogliere Lorenzo nella nostra famiglia. È un innesto che porta entusiasmo e ulteriore voglia di crescere. Siamo certi che, sotto la guida di coach Waldo Kantor e del nostro staff tecnico, potrà fare un ulteriore scatto di qualità ».