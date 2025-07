Volley Mercato: Siena ingaggia l'opposto Leonardo Rocca

Rocca avrà un doppio impiego: sarà il secondo opposto nella prima squadra che prenderà parte al campionato di serie A2 e giocherà anche nella seconda squadra che militerà nel torneo di serie B. Per lui sarà la prima stagione in A2.

Le parole di Leonardo Rocca

« Sono contentissimo di questa ottima opportunità che potrà essere sicuramente molto interessante per la mia carriera. Ho provato orgoglio quando sono stato contattato dalla società toscana, si tratta di un’occasione veramente interessante a livello personale. Sapere che farò parte di questo club mi riempie il cuore di felicità. Potrò imparare da grandi giocatori che saranno miei compagni di squadra in serie A2 e al contempo potrò giocare nella formazione di serie B: si tratta quindi di una doppia opportunità per me. Il mio obiettivo personale sarà quello di migliorarmi, non potrà che essere così dato che avrò modo di allenarmi ogni giorno con pallavolisti del calibro di Gabriele Nelli e di Luigi Randazzo che hanno militato per tanti anni nel campionato di Superlega e hanno anche vestito la maglia della Nazionale italiana. Voglio migliorare da un punto di vista sia tecnico che tattico e anche nella gestione delle situazioni ».

Le parole del tecnico Francesco Petrella

« Ho parlato con coach Francesco Petrella e ho avuto buonissime impressioni e sensazioni. Questo è un progetto solido, due importanti realtà del volley italiano uniscono le loro forze. Stiamo parlando di due club che da tanti anni conoscono e vivono la serie A del volley italiano. Questo è un ottimo luogo nel quale ritrovarsi: avere qualcuno che mi dirà come fare per migliorarmi sarà fondamentale per la mia crescita ».