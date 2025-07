Volley Mercato: Aleksandar Andonović nuovo schiacciatore di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA) - Per rinforzare il reparto offensivo, la Rinascita Volley Lagonegro ha rivolto lo sguardo alla Serbia scovando il talento di Aleksandar Andonović, 28enne schiacciatore che andrà ad arricchire il pacchetto delle bande di posto quattro in vista della prossima stagione in serie A2 Credem Banca. Per lui si tratterà dell’esordio assoluto nella serie A italiana.

Nato il 31 gennaio 1997 a Sremska Mitrovica, città di circa 85mila abitanti nei pressi di Vojvodina, Andonović è un atleta completo, dotato di grande prestanza fisica e ottime doti tecniche. Con i suoi 198 centimetri di altezza, un’elevazione in attacco di 355 cm e un muro a 330 cm, rappresenta un innesto di notevole qualità e potenza nel roster a disposizione di coach Waldo Kantor.

L’arrivo di Andonović si inserisce in una campagna acquisti mirata e coerente, orientata principalmente al consolidamento tecnico della squadra. La società sta scegliendo profili in grado di garantire solidità immediata, ma anche crescita nel medio termine. In quest’ottica, Andonović rappresenta un innesto ideale: giovane ma allo stesso tempo maturo, motivato e con una buona esperienza europea sulle spalle.

LA CARRIERA-

Cresciuto nei settori giovanili serbi (Srem Eaton, Stella Rossa e Novi Sad tra il 2006 e il 2017), Andonović ha maturato esperienze significative sia in patria che all’estero. Ha infatti indossato le maglie di club professionistici in Turchia, Finlandia e Grecia, prendendo parte anche a competizioni europee sotto l’egida della CEV (Champions League, Coppa CEV e Challenge Cup).

Tra il 2017 e il 2022, con la casacca della Stella Rossa di Belgrado, vince la Coppa nazionale e ottiene il secondo posto nel massimo campionato durante la stagione 2018/2019. Dopo una breve parentesi ancora in patria nel Mladi Radnik, nell’estate 2022 si trasferisce nel massimo campionato turco all’Istanbul BBSK, dove conquista la palma di miglior schiacciatore laterale del torneo. L’anno successivo il passaggio al VaLePa, club finlandese della città di Sastamala, condito dall’esordio in Champions e Coppa CEV, poi il trasferimento – nella stagione appena conclusa – in Grecia all’AOP Kifisias, squadra della serie A ellenica che ha partecipato alla Challenge Cup.

Nel corso della sua carriera, ha dimostrato notevole affidabilità sia in fase offensiva che in ricezione, mantenendo elevate percentuali di rendimento (oltre il 40% di efficienza). In ambito europeo, considerando le statistiche nelle coppe CEV, ha accumulato 65 attacchi vincenti, 9 muri, 5 ace e 79 punti a referto. L’esperienza internazionale e la mentalità costruita nei settori giovanili balcanici saranno senza alcun dubbio componenti essenziali per affrontare la prima avventura italiana in A2, uno dei campionati più belli ma difficili d’Europa.

Le parole di Aleksandar Andonović

« Quando ho saputo dell’interesse della Rinascita, mi sono subito entusiasmato e non ho avuto alcun dubbio nella scelta. Ho visto che la comunità di Lagonegro ha dei tifosi fantastici ed ha maturato un grande interesse attorno al club. Considero l’Italia una terra sacra per il nostro sport, ho sempre desiderato giocare qui e sono molto felice di farlo con la maglia del Lagonegro. Per me sarà un piacere dare il massimo e giocare per i tifosi e la società. Con il duro lavoro in allenamento e una buona alchimia tra compagni, giorno dopo giorno costruiremo un gruppo forte, pronto a raggiungere gli obiettivi e a regalare una bella pallavolo ai tifosi. Tutti i giocatori hanno delle mire personali ma prima di ogni cosa sarà fondamentale dare il mio contributo per aiutare la squadra il più possibile. Non vedo l’ora di incontrare tutta la famiglia Rinascita! ».

Le parole del direttore sportivo Nicola Tortorella

« Aleksandar è un giocatore moderno, completo e con la giusta mentalità direttore sportivo del sodalizio lucano – Il suo profilo internazionale e la sua versatilità lo rendono una pedina fondamentale per le nostre ambizioni. Siamo certi che saprà integrarsi rapidamente e portare un contributo importante al gruppo ».