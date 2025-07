Serie A2, formule e date della stagione

Tra le novità della Serie A2 per la stagione 2025/26 la decisione di disputare la Del Monte® Coppa Italia A2 non più a fine stagione, come accaduto nelle scorse stagioni, bensì al termine del girone di andata, qualificando le prime 8 squadre in classifica al giro di boa e tornando alla formula con Quarti di Finale, Semifinali e Finale in gara secca.

Uno slot in più anche per quello che riguarda i Play Off Serie A2: saranno infatti 8 le squadre a parteciparvi, al termine della stagione regolare, con un pass per la promozione in palio. Si torna dunque al tabellone “classico”, senza qualificare la prima al termine della Regular Season direttamente in Semifinale.

A sfidarsi nella Del Monte Supercoppa di categoria, invece, saranno la formazione vincente la Regular Season (che avrà il diritto di disputare la partita in casa) e la formazione che vincerà la Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Nel caso in cui entrambi i diritti fossero in capo alla medesima squadra, accederà la seconda formazione meglio classificata al termine del girone di ritorno della Regular Season.

REGULAR SEASON SERIE A2 CREDEM BANCA -

Sono 14 le formazioni al via del Campionato di Serie A2 Credem Banca. Le prime otto classificate al termine della Regular Season Serie A2 Credem Banca partecipano ai Play Off. Tutte le serie dei Play Off sono con la formula “due vittorie su tre” sfide ad eccezione della Finale, che si disputa con la formula delle tre vittorie su cinque. Retrocedono le formazioni classificate 13a e 14a al termine della Regular Season. Non ci saranno Play Out.

Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 3 dicembre (8a giornata di andata), mercoledì 4 marzo (8a giornata di ritorno) e mercoledì 18 marzo (11a giornata di ritorno).

Inizio Regular Season: 19 ottobre 2025



Termine: 29 marzo 2026

PLAY OFF SERIE A2 CREDEM BANCA-

Le prime otto formazioni al termine della Regular Season accedono ai Play Off Serie A2 Credem Banca. Quarti di Finale e Semifinali al meglio delle due vittorie su tre incontri, Finale al meglio delle 5 gare (Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5 in casa della meglio piazzata).

Quarti di Finale: 12, 15 e 19 aprile 2026

Semifinali: 22, 26 e 29 aprile 2026

Finale: 3, 6, 10, 13 e 16 maggio 2026

DEL MONTE COPPA ITALIA A2-

La Coppa Italia A2 vedrà partecipare le formazioni classificatesi dal 1° all’8° posto al termine del girone di andata.

Quarti di Finale, Semifinali e Finale si disputano in gara unica in casa delle squadre con la migliore classifica al termine del girone di andata.

Quarti di Finale: 21 gennaio 2026

Semifinali: 4 febbraio 2026

Finale: 22 febbraio 2026