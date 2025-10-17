Parte l'A2, in campo fra domenica e lunedì

ROMA- La Serie A2 Credem Banca torna in campo per un’altra stagione avvincente e combattuta. Quattordici le squadre ai nastri di partenza, cinque i match in programma domenica 19 ottobre 2025, due i posticipi di lunedì 20 ottobre. La scaletta domenicale è aperta dalle sfide delle 17.30: la Tinet Prata di Pordenone riceve la neopromossa Rinascita Lagonegro, la Campi Reali Cantù ospita la Virtus Aversa. In simultanea, alle 18.00, sono in programma altre tre sfide: Consar Ravenna – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena ed Essence Hotels Fano – Prisma La Cascina Taranto, con i giganti pugliesi decisi a riscattarsi dopo la retrocessione dalla massima serie. Lunedì, alle 19.30, battesimo della neopromossa Romeo Sorrento in casa con il Gruppo Consoli Sferc Brescia. Giù il sipario alle 20.30 con Sviluppo Sud Catania tra le mura amiche contro Banca Macerata Fisiomed MC.

La grande novità di questa stagione è rappresentata dalla trasmissione in diretta delle gare di Serie A2 Credem Banca, che saranno disponibili gratuitamente su DAZN, come annunciato quest’oggi. Eccezionalmente, le gare del 1° turno saranno fruibili sul canale YouTube di DAZN Italia.

TUTTE LE SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone - Rinascita Lagonegro

Dopo la vittoria della Regular Season, a cui hanno fatto seguito gli stop in Semifinale Play Off e nella Finale della Coppa Italia di categoria, la Tinet Prata di Pordenone ricomincia in casa contro la neopromossa Rinascita Lagonegro, che dopo il quarto posto finale nella prima fase di A3 ha centrato l’exploit agli spareggi guadagnandosi il salto di categoria contro Acqui Terme. Una vittoria per parte nei precedenti; Carlo De Angelis e Andrea Pegoraro sono ex Prata. Gara n. 100 in Regular Season per Alex Francesco Maria Aiello.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Rinascita Lagonegro, 1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24; Andrea Pegoraro a Prata nel 2022/23, 2023/24

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Abbiamo vissuto una preseason ricca di impegni, ma credo l'abbiamo sfruttata al meglio per ritrovare affinità e gioco, inserendo i nuovi arrivi che sono stati bravissimi nel farlo in un gruppo rodato. Saranno un valore aggiunto. Lagonegro è una neopromossa, ma come società hanno già esperienza di A2 e l'organico è veramente buonissimo. L'esordio poi è sempre tosto, sia per motivi tecnici che emotivi. Poi negli ultimi anni l'A2 si è dimostrato un campionato equilibrato: non ci si può rilassare un secondo e ogni partita va interpretata con la massima attenzione ed impegno .

Nicola Fortunato (Rinascita Lagonegro): « Abbiamo lavorato con tanto entusiasmo e intensità per cercare di iniziare il migliore dei modi questo nuovo e difficilissimo campionato di A2. Non ci poteva attendere avversario peggiore per rompere il ghiaccio, poichè Prata è una delle squadre che ha cambiato meno, anzi nulla del sestetto titolare e quindi oltre ad avere individualità importanti sono un collettivo di assoluto spessore. Sarà difficile giocare al PalaPrata, ma sono sereno perché squadra e staff stiamo facendo di tutto per portare a casa un risultato positivo .

Campi Reali Cantù - Virtus Aversa

Forte della salvezza acquisita, la Campi Reali Cantù si ripresenta ai nastri di partenza tra le mura amiche con ambizioni rinnovate. Sul fronte opposto c’è la Virtus Aversa, che è reduce da un buon campionato, con cammino interrotto da Cuneo nei Quarti Play Off della scorsa stagione. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai campani, avanti 4 a 2, mentre tutti gli ex hanno trascorsi a Cantù: Federico Mazza, Matheus Motzo e Nicola Tiozzo. Tra gli ospiti Marco Volpato è a -4 dalla quota dei 2.500 punti in carriera.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Virtus Aversa, 2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Federico Mazza a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Matheus Motzo a Cantù nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Nicola Tiozzo a Cantù nel 2015/16, 2024/25

Luca Butti (Campi Reali Cantù)- « Domenica finalmente inizia il campionato! Giocheremo in casa contro la Virtus Aversa, una squadra ben attrezzata e con un roster di altissimo livello. Sicuramente sarà una delle protagoniste di questa stagione. Noi ce la metteremo tutta: in palestra stiamo lavorando bene e siamo molto carichi, e questo è importante. Sappiamo che giocheremo contro un team molto forte, ma questo deve interessarci relativamente: noi dovremo essere concentrati sul nostro gioco e su quello che sappiamo fare. Dovremo fare del nostro meglio in ogni fondamentale. Dall'altra parte della rete, poi, ci sono tre nostri ex, e questo rende il match ancora più sentito. Sarà divertente, noi venderemo cara la pelle, e spero che ci sia molto pubblico a fare il tifo per noi! ».

Essence Hotels Fano - Prisma La Cascina Taranto

Reduce dal nono posto come matricola, la Essence Hotels Fano ora muove i primi passi nel campionato 2025/26 davanti ai propri tifosi, seppur contro clienti scomodi. Dall’altra parte della rete c’è Prisma La Cascina Taranto, scesa dalla SuperLega all’ultima giornata vendendo cara la pelle. I precedenti, a fine anni ‘90, vedono i fanesi avanti 3-2. Taranto ritrova da ex Manuel Coscione e coach Vincenzo Mastrangelo. In Regular Season Matteo Lusetti è alla gara n. 100, Marco Pierotti a -9 dai 2.000 punti.



PRECEDENTI: 5 (3 successi Essence Hotels Fano, 2 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Manuel Coscione a Taranto nel 2008/09, 2020/21 - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Taranto nel 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2023/24

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Passo dopo passo stiamo facendo importanti miglioramenti, a forza di allenarci e stare insieme alcuni meccanismi vengono in automatico. Ancora facciamo degli errori evitabili ma i ragazzi non si stanno risparmiando e stanno lavorando per superare certe difficoltà. Stiamo lavorando per curare i dettagli e trovare delle vie di fuga quando l’avversario ci mette alle strette ».

Gianluca Graziosi (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « A Fano sarà una partita tosta tosta, anche perché sarà la prima giornata di campionato. Fano è un ambiente abbastanza caldo, nella prima giornata sarà caldissimo, ci aspetterà tanto tifo contro. Ci stiamo preparando per questo, quindi ci siamo ripromessi di fare fin dai primi palloni una partita aggressiva, proprio perché sappiamo che loro comunque in casa ci aggrediranno e quindi dobbiamo essere subito pronti alla battaglia. Il gruppo Taranto ha tanta voglia di iniziare, vogliamo calarci subito in questa avventura, perché ormai sono quasi due mesi che ci alleniamo e quindi logicamente ci manca l’adrenalina da gioco ».

Abba Pineto - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Ottava nella passata stagione, l’Abba Pineto riparte dal PalaVolley S. Maria nel terzo campionato di fila in A2. Contro c’è l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, unione di due realtà storiche della pallavolo toscana che ha appena ufficializzato il regista danese classe 2001 Mikkel Hoff. A senso unico i 4 precedenti, con l’Abba sempre battuta. Cinque ex: da una parte Matheus Krauchuk, Stefano Trillini (1 gara alle 200 in carriera) e Matteo Zamagni, dall’altra Felipe Benavidez e Marco Bragatto. Giancarlo Pesare è alla gara n. 200 in Regular Season. Tra gli ospiti Luigi Randazzo è a -17 da quota 2.500 punti in Regular Season e a -7 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Matheus Krauchuk Esquivel a Siena nel 2023/24; Stefano Trillini a Siena nel 2023/24, 2024/25; Matteo Zamagni a Siena nel 2019/20, 2020/21; Felipe Benavidez a Pineto nel 2023/24; Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23

Simone Di Tommaso (Abba Pineto)- « Sicuramente Siena è una delle squadre storicamente migliori della Serie A2. Anche quest'anno ha allestito un roster con giocatori importanti, l'anno scorso ha disputato un ottimo campionato, ha tenuto dei punti fermi in giocatori importanti come Randazzo, Nelli e ha raggiunto a giocatori di assoluto valore come Piccinelli. Domenica dovremmo essere bravi a impattare bene la partita sia da un punto di vista tecnico che emozionale, in quanto la prima di campionato è sempre un po' particolare. Abbiamo una squadra comunque matura che deve essere in grado di sopportare questo peso e trasformarlo in una spinta in più per potere cominciare bene la nostra avventura. Abbiamo lavorato tanto e secondo me stiamo bene anche sotto il profilo fisico. È inevitabile in un periodo di preparazione avere qualche giocatore che magari è un po’ più affaticato, ma abbiamo ancora diversi giorni della settimana per arrivare nel miglior modo possibile. In ogni caso non sarà mai un alibi perché la squadra è buona in tutti quanti i reparti e sono sicuro che ci presenteremo tutti al meglio e pronti ».

Roberto Mastrangelo (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « L’inizio non è mai facile, soprattutto in trasferta, sarà importante l’approccio consapevoli che ci possono essere dei momenti di difficoltà. Pineto non sarà facile perché il loro palazzetto li spinge molto, mi aspetto una partita molto agguerrita. Sulla preparazione estiva appena conclusa abbiamo disputato un buon gioco, anche contro squadre di SuperLega come Cuneo. Partire prima con la preparazione è stato importante soprattutto per fare gruppo e legare sia dentro che fuori dal campo. La squadra è ben equilibrata con giocatori di altissimo livello e giovani provenienti dalla serie B che hanno tanto da dimostrare ».

Consar Ravenna - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Messi in archivio il terzo posto in Regular Season e l’eliminazione nei Quarti Play Off, la Consar Ravenna apre sul proprio campo la nuova stagione contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che è in vantaggio 4 a 2 nel computo dei precedenti in Serie A e viene dal decimo posto finale in classifica nella categoria. Tutti con trascorsi a Ravenna gli ex di giornata: Alex Erati, Giulio Pinali e il secondo allenatore Matteo Bologna. Nel team di casa Filippo Bartolucci cerca l’attacco vincente n. 700 in carriera.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Alex Erati a Ravenna nel 2021/22; Giulio Pinali a Ravenna nel 2020/21 - Allenatori: Matteo Bologna a Ravenna nel 2020/21, 2022/23

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Ci presentiamo alla prima di campionato in buone condizioni fisiche e tecniche, dopo una preparazione molto intensa. Abbiamo fatto amichevoli in crescendo, sviluppando un buon gioco. Arriviamo preparati a questo esordio e con la voglia di cominciare subito al meglio, come avvenne nella scorsa annata. La prima partita sarà emozionante. Non giochiamo da cinque mesi e sarà bello tornare ad assaggiare il clima agonistico. Non dobbiamo pensare all'allenamento congiunto di due settimane fa. Il Porto Viro che verrà da noi sarà ben diverso da quel test. Loro saranno cresciuti, noi abbiamo cambiato qualcosa. Sarà importante l'approccio e affrontare subito con grande carica e intensità il match ».

Davide Morgese (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- «Sappiamo di essere in un percorso di crescita importante, le potenzialità ci sono: ora dobbiamo metterle in campo e dimostrare quanto valiamo. Da domenica si comincia a fare sul serio e daremo tutto quello che abbiamo. Sicuramente, rispetto alle amichevoli, sarà una partita diversa: ci sono tre punti in palio e tutti vogliono iniziare bene la stagione. Ravenna ha un roster consolidato, con giocatori che da anni condividono ambiente e gruppo. Il servizio è una delle loro armi principali: battono forte e sbagliano poco. Noi dobbiamo migliorare sia in ricezione che al servizio per restare in partita e giocarci le nostre chance punto a punto. In queste settimane abbiamo lavorato molto proprio per limitare gli errori commessi nei test precedenti ».

Romeo Sorrento - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Inebriata dal triplete messo in bacheca in Serie A3, con vittoria dei Play Off e di entrambe le coppe di categoria, la Romeo Sorrento inaugura l’avventura in Serie A2 carica di aspettative e lo fa debuttando al PalaJacazzi contro un Club d’esperienza che il triplete lo ha sfiorato in A2. Nella passata stagione il Gruppo Consoli Sferc Brescia ha vinto la Coppa Italia di categoria, ma ha perso le Finali Play Off e di Supercoppa. L’unico ex della gara è Stefano Patriarca, centrale dei Tucani nel 2021/22 (1 block ai 700 in carriera).

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Stefano Patriarca a Brescia Atlantide nel 2021/22

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Siamo molto emozionati per questo esordio in campionato e soprattutto siamo molto contenti di poter esordire davanti ai nostri tifosi al PalAtigliana, Brescia è una squadra importante che si è ulteriormente rinforzata col mercato estivo; noi dal canto nostro siamo contenti di come ci siamo allenati e preparati e non vediamo l’ora di scendere in campo ».

Sviluppo Sud Catania - Banca Macerata Fisiomed MC

Dopo aver interrotto il percorso nei Quarti Play Off e nei Quarti di Coppa di A2, la Sviluppo Sud Catania sogna un avvio sprint in casa contro la Banca Macerata Fisiomed MC, battuta tre volte su quattro incroci. Il sodalizio marchigiano viene dalla salvezza con l’undicesimo posto finale. Tra i padroni di casa Carmelo Gitto è a -11 dal traguardo dei 2500 punti in Regular Season, mentre Leonel Marshall cerca l’ace n.200 in carriera. Tra gli ospiti Marco Novello è a -3 da quota 1500 punti in Regular Season.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Sviluppo Sud Catania, 1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Macerata è un avversario difficile da affrontare: hanno buoni giocatori e sono una squadra molto ben attrezzata, con fondamentali importanti come la battuta e l’attacco. Sarà una partita impegnativa per noi, ma è la prima in casa e c’è grande curiosità, anche da parte nostra, per capire a che punto siamo. L’approccio dovrà essere positivo e costante durante tutto l’incontro, perché ci saranno momenti difficili e situazioni di pressione, soprattutto sulla loro battuta. All’inizio del campionato nessuna squadra è ancora al 100%: tutti sono alla ricerca della propria identità e della miglior economia di gioco per arrivare ai fatidici 25 punti. C’è molta curiosità anche per vedere la risposta del pubblico: sono sicuro che ci sarà una bella cornice di tifosi. Giochiamo in un ambiente nuovo, siamo in casa e questo deve essere un vantaggio da sfruttare. Catania è casa nostra e prima di batterci le squadre dovranno faticare ».

Romano Giannini (Allenatore Banca Macerata Fisiomed MC)- «Sarà sicuramente una partita suggestiva, perché la prima giornata è sempre diversa da tutte le altre. In qualunque campionato o categoria, l’esordio è sempre complicato, indipendentemente dall’avversario e dal fatto che si giochi in casa o in trasferta. Ci sarà la solita "tensione iniziale" ma sono convinto che dopo i primi dieci minuti tutto si normalizzerà. Affrontiamo Catania, una squadra molto forte e costruita per stare ai vertici. È un gruppo con tanti giocatori esperti della categoria, in una piazza importante e con grande tradizione nella pallavolo italiana. Inoltre è guidata da un allenatore internazionale come Montagnani, che conosce benissimo la Serie A. Noi dovremo cercare di esprimerci come abbiamo fatto in questo precampionato, soprattutto mantenendo un buon livello di gioco in fase di breakpoint e migliorando quegli aspetti su cui stiamo lavorando giorno dopo giorno. L’obiettivo è crescere settimana dopo settimana per diventare la squadra che vogliamo essere, con continuità e solidità per tutto il campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI ANDATA –

Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Rinascita Lagonegro Arbitri: Pernpruner Marco, Cecconato Luca

Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Virtus Aversa Arbitri: Russo Roberto, Pasin Marco

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Selmi Matteo, Mesiano Marta

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Chiriatti Stefano, Colucci Marco

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Angelucci Claudia, Cruccolini Beatrice

Lunedì 20 ottobre 2025, ore 19.30

Romeo Sorrento – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Sumeraro Fabio, Pazzaglini Marco

Sviluppo Sud Catania – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Grossi Dario, Adamo Giorgia