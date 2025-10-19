Di Aversa l'unico blitz, Fano e Pineto mandano ko Taranto e Siena

ROMA- Il campionato di A2 Maschile è partito con i fuochi d’artificio. Cinque partite, in attesa dei due posticipi di domani, che hanno già detto che questo torneo regalerà emozioni, con tante squadre a strizzare l’occhio alla promozione. La Virtus Aversa è stata l’unica a vincere fuori casa espugnando il campo della Campi Reali Cantù. Vittoria che fa classifica e morale quella dell’ Essence Hotels Fano su una delle favorite del torneo, la Prisma La Cascina Taranto, appena scesa dalla Superlega, travolta in tre set. Identico punteggio per l’Abba Pineto sulla quotata Emma Villas Codyeco Lupi Siena. La Tinet Prata di Pordenone, dopo aver fallito in finale la promozione nello scorso campionato, parte con il piede giusto battendo davanti al proprio pubblico la neo promossa Rinascita Lagonegro. Vittoria in rimonta per la Consar Ravenna che va 0-2 contro l’ Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ma poi ingrana le marce alte e si impone al tie break dominando i successivi tre parziali,

TUTTE LE SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone – Rinascita Lagonegro

Gli esordi sono per definizione difficili, specie se ti tocca una squadra rodata e con buone individualità. Nonostante questo la Tinet Prata ha messo in campo un bel gioco, al netto di alcune imprecisioni normali ad inizio stagione e con grande personalità e qualità ha messo in carneiere la prima vittoria stagionale contro un’ottima rinascita Lagonegro. La partita è stata emozionante. Di Pietro nello starting six da fiducia al centro al neo arrivato Francesco Fusaro. L’equilibrio è sovrano anche se Lagonegro mantiene un punticino di vantaggio e quando i registi possono cercano di giostrare al centro. Primo vantaggio Tinet sul 13-12 grazie a qualche imprecisione lucana. La partita è godibile perché si procede per bei colpi e non per errori. Ernastowicz mura Mastracci e Kantor spende il suo primo tine out: 17-16. Lungolinea di Terpin e 21-19. Il goriziano è on fire e mette a terra 4 attacchi di fila: 23-21. Lungolinea d’autore di Gamba ben imbeccato da Alberini e Prata vola a set point: 24-21. Indecisioni in ricezione e Lagonegro è lì: 24-23. La chiude Fusaro in contrattacco: 25-23.

Parte forte la Tinet nel secondo parziale (4-1), ma il buon contributo di Mastracci con tre punti di fila riporta in pareggio i lucani. Sperotto innesca in maniera spettacolare Tognoni che marca il 9-12 e consiglia Di Pietro a chiedere il suo primo time out. Un intelligente pallonetto di Terpin segna la riconquista della parità a quota 14. Cantagalli rimanda avanti i suoi a colpi di clava e mani out, facendo contento papà Luca, esponente della Generazione di Fenomeni presente sugli spalti. Cambio al centro per Prata: entra Scopelliti per Fusaro, ma Lagonegro mantiene il +2. Ace di Gamba del 20-20 che fa esplodere il PalaPrata. Si rientra dal time out ma il braccio dell’aostano non trema e mette un’altra battuta punto. Possibilità di contrattacco per Terpin che si spegne fuori di poco: 21-21. Alberini ridà la stessa palla al goriziano che la schianta a terra: 22-21. Gran alzata di Gamba per il 12 che è indemoniato: 23-21. Errore di Cantagalli e Prata ha tre possibilità per il 2-0. Variazione corta di Ernastowicz che dopo una serie di bordate la mette corta sorprendendo Raffaelli e chiudendo con un ace il set: 25-21.

Ernastowicz riparte da dove aveva finito: due punti di fila, uno in attacco e uno a muro. Prata mantiene il +3 ma la partita non è banale. Doppio Ernastowicz e massimo vantaggio: 10-6. Parziale di 0-3 e i lucani si rifanno sotto. Muro su Gamba che si infortuna alla mano e deve essere sostituito da Umek, che fa così il suo esordio ufficiale in gialloblù. Entra in campo per Lagonegro l’ex De Angelis e si fa subito sentire con due grandi interventi difensivi. Katalan marca il primo tempo del nuovo +2: 17-15. Ottimo giro di Umek in prima linea, che si riaccomoda poi in panca per il giro in battuta e seconda linea di un ristabilito Gamba. Errore di Mastracci e la Tinet ha 3 match point: 24-21. La chiude Katalan con una bordata in primo tempo: 25-22 e un convincente 3-0.

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE – RINASCITA LAGONEGRO 3-0 (25-23, 25-21, 25-22) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 14, Fusaro 3, Gamba 11, Ernastowicz 11, Katalan 6, Benedicenti (L), Scopelliti 3, Aiello (L), Umek 2. N.E. Sist, Pillon, Meneghel, Bruno. All. Di Pietro. RINASCITA LAGONEGRO: Sperotto 0, Raffaelli 4, Tognoni 7, Cantagalli 17, Mastracci 9, Arasomwan 7, Fortunato (L), De Angelis (L). N.E. Esposito, Pegoraro, Armenante, Sanchi. All. Kantor.

ARBITRI: Pernpruner, Cecconato.

Durata set: 27′, 29′, 32′; tot: 88′.

Campi Reali Cantù – Virtus Aversa

Virtus Aversa corsara a Cantù. Prima vittoria della stagione 2025/26 di Serie A2, primi tre punti in trasferta e successo che regala gioia a Garnica e compagni che possono ora tornare a casa col sorriso e indirizzarsi subito al big match di domenica contro la Tinet Prata di Pordenone, che ‘apre’ il campionato al PalaJacazzi. Vittoria importante in considerazione anche del fatto che l’opposto titolare Motzo è stato costretto ad uscire nel secondo set, sostituito in maniera eccezionale da Vattovaz che non ha fatto rimpiangere il compagno. Mvp premiato Tallone mentre best scorer del match Tiozzo con la bellezza di 20 punti.

Il primo punto della stagione 2025/26 è del bomber normanno Motzo, poi arriva il punto di Tiozzo ed è 2-2. Punto a punto fino al mini break dei canturini (8-5), quindi controbreak della Virtus fino all’8-9. Il muro di Volpato poi a metà parziale regala il massimo vantaggio (12-16), la Campi Reali però non molla mai e ritrova il pareggio a 19. Tallone però regala 2 set point, il primo è annullato ma non il secondo: è 0-1 Aversa con l’errore al servizio di Bacco.

Nel secondo parziale dopo il primo equilibrio qualche errore di troppo dei normanni di Tomasello, poi il muro di Martinelli su Tiozzo, quindi anche il monster block su Motzo di Maletto e sul 14-8 l’allenatore di Aversa richiama in panchina i suoi ragazzi. Sul 16-9, errore dell’opposto Motzo e dentro il ‘secondo’ Vattovaz. Aversa rientra, ace di Tallone (aiutato dal nastro) ed è 19-16. Time out chiesto da Cantù. Ma il pareggio non arriva, Penna regala ai suoi 5 set point. Chiude Bacco, è 1-1 (25-20).

Nel terzo parziale Aversa scappa subito (3-6), ma il gruppo di coach Zingoni riesce a trovare il pareggio a 11. L’allenatore normanno le prova tutte, dentro Minelli per il servizio e la mossa produce subito frutto (13-17) con l’errore in attacco di Cantù. I punti di vantaggio dei normanni diventano 6 (15-21). Mattei a muro sigla il 18-24, poi chiude Vattovaz per il primo punto conquistato (18-25, è 1-2).

Quarto periodo che fino al 12 pari non fa registrare nessuno ‘strappo’, poi Aversa conquista un break di 3 punti (12-15), che costringe l’allenatore dei Campi Reali a chiamare time-out. Tiozzo si carica la squadra sulle spalle e insieme all’esperienza di tutto il sestetto riesce ad allungare definitivamente (18-22). Garnica regala magie, Raffa difende tutto e nonostante l’assenza del ‘titolare’ Motzo la Virtus Aversa porta a casa i 3 punti in palio. Finisce 1-3, set chiuso 20-25 (errore al servizio di Taiwo).

I protagonisti

Alessio Zingoni (Allenatore Campi Reali Cantù) - « Sicuramente il rammarico per il tie-break sfumato ce lo prendiamo caro. I ragazzi sono stati bravissimi, tutti, dal primo all’ultimo. Complimenti a loro. Contenti non possiamo esserlo, e non mi passa neanche per l’anticamera del cervello, perché non abbiamo fatto punti, e noi dobbiamo cercare, come oggi, di farne con tutti. Quindi prendiamo il positivo, che ce n’è tanto, sia a livello di gioco che di carattere, e ora ci aspetta una partita diversa dal punto di vista tecnico, quindi da assemblare e da interpretare ».

Il tabellino

CAMPI REALI CANTÙ – VIRTUS AVERSA 1-3 (23-25, 25-20, 18-25, 20-25) –

CAMPI REALI CANTÙ: Martinelli 2, Ivanov 11, Maletto 7, Penna 17, Bacco 14, Candeli 5, Bianchi (L), Meschiari 1, Butti (L), Pertoldi 0, Quagliozzi 0, Taiwo 2, Bonacchi 0. N.E. All. Zingoni.

VIRTUS AVERSA: Garnica 2, Tiozzo 20, Mattei 7, Motzo 7, Tallone 15, Volpato 9, Minelli 0, Vattovaz 8, Raffa (L), Mazza 0, Guerrini 0. N.E. Iorio, Agouzoul, Mentasti. All. Tomasello.

ARBITRI: Russo, Pasin.

Durata set: 30′, 33′, 28′, 30′; tot: 121′.

Essence Hotels Fano – Prisma La Cascina Taranto

Esordio da sogno per l’Essence Hotels Fano che supera con un netto 3 a 0 la Prisma La Cascina Taranto ed incamera i primi tre punti della stagione.

Match ai limiti della perfezione per la formazione di Mastrangelo che fin dalle prime battute dimostra di esserci, trascinata e sostenuta peraltro da un grande pubblico.

Pronti e via con Fano che parte a razzo (6-1) grazie alla battuta in gran spolvero e Roberti infermabile in attacco. Verso metà della prima frazione i pugliesi reagiscono avvicinandosi a meno tre grazie agli attacchi del fanese Pierotti. Però è un fuoco di paglia perchè prima Rizzi in battuta e poi la coppia Tonkonoh-Roberti creano un divario incolmabile.

C’è piu’ partita nel secondo set, con Prisma La Cascina che parte bene (0-3) con Bossi al servizio, la reazione di Fano non si fa attendere (15-15). Mastrangelo gioca ancora la carta Rizzi (per lui un ace e un servizio ficcante), ancora reazione Taranto (20-20) ma nel finale l’MVP Pietro Merlo e Roberti regalano il 2 a 0 a Fano.

L’Essence Hotels parte bene nel terzo set (14-9), i pugliesi con Cianciotta non demordono e tornano sotto ma ancora un a volta la premiata ditta Merlo-Roberti mette a posto le cose regalando ai marchigiani un incredibile successo.

I protagonisti

Gianluca Graziosi (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « Sapevamo che l’ambiente sarebbe stato questo, sapevamo che ci avrebbero aggrediti da subito, e purtroppo all’inizio non siamo stati bravi a tenere botta. Gli abbiamo fatto capire che oggi potevano osare, e l’hanno fatto. L’A2 è questa: fuori casa sarà sempre così, campi caldi e avversari che spingono fin dal primo pallone. Ci manca ancora qualcosa in attacco: facciamo fatica a sviluppare il gioco e abbiamo giocato troppo poco al centro. Pochi primi tempi, poche pipe, troppe palle in banda, così si fa fatica, anche perché oggi eravamo senza un opposto di ruolo ».

Il tabellino

ESSENCE HOTELS FANO – PRISMA LA CASCINA TARANTO 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) –

ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 4, Roberti 15, Mengozzi 4, Tonkonoh 18, Merlo 11, Ricci 6, Iannelli (L), Rizzi 1, Falcioni 0, Arguelles Sanchez 0. N.E. Bisotto, Sorcinelli, Galdenzi, Fornal. All. Mastrangelo. PRISMA LA CASCINA TARANTO: Antonov 8, Bossi 4, Yamamoto 0, Pierotti 14, Sanfilippo 3, Hopt 2, Luzzi (L), Lusetti 0, Cianciotta 9, Lorusso 0, Gollini (L), Zanotti 1. N.E. Galiano. All. Graziosi.

ARBITRI: Selmi, Mesiano.

Durata set: 25′, 31′, 34′; tot: 90′.

Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Capolavoro dell’Abba Pineto. Al debutto nel campionato 2025/26 di Serie A2 Credem Banca, davanti al pubblico del Pala Santa Maria, gli abruzzesi hanno superato con un perentorio 3-0 (25-23; 25-21; 27-17) l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Primi tre punti in cascina e notevole iniezione di fiducia per i ragazzi allenati da Simone Di Tommaso, attesi ora dalla prima trasferta stagionale, il prossimo 26 ottobre sul campo dell’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro.

ABBA Pineto in formazione-tipo: diagonale composta dal palleggiatore Mattia Catone e dall’opposto Matheus Krauchuk, coppia di centrali formata da Matteo Zamagni e Stefano Trillini, il capitano Paolo Di Silvestre e Karli Allik in banda; il libero è Flavio Morazzini. Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo con Compagnoni e Ceban centrali, Nelli opposto, in banda Randazzo e Benavidez, il palleggiatore è Mikkel Hoff, libero Alessandro Piccinelli.

Il primo set è quasi tutto in salita per l’ABBA. Siena parte meglio, trova il 3-0 e poi ancora il 5-2; i toscani, al netto di due situazioni in cui Pineto troverà il pari (9-9 e 16-16), resteranno sempre avanti e anche con divari interessanti. Tra questi il 21-16 che rende faticosa la rimonta degli adriatici. Quando i palloni pesano, però, Pineto sale in cattedra. Pallonetto prodigioso firmato Di Silvestre per il 23-22 che infiamma il Pala Santa Maria. Turno di servizio targato Krauchuk che fa malissimo all’Emma Villas: suo l’ace del sorpasso (24-23). Il brasiliano mette in campo anche il servizio da cui scaturisce la difesa biancoazzurra e poi, sul contrattacco, il punto decisivo del capitano Paolo Di Silvestre. È 1-0 nella bolgia del Palavolley.

Col morale a mille per la rimonta del primo set, Pineto prova da subito a prendere in mano il secondo set. Parziale di 8-7 nella parte iniziale, ma Siena, con Randazzo e Nelli protagonisti (cinque punti ciascuno), gira il trend in proprio favore fino al 16-13. Ancora una volta la risposta dell’ABBA è veemente: break complessivo di 5-2 per rovesciare il set ancora una volta e passare, con Allik da posto quattro, il 21-18. Siena si spegne, Pineto si galvanizza. Krauchuk mette a terra il 25-21 del 2-0.

Il terzo set serve per chiudere i giochi e scacciare via i cattivi ricordi dell’anno scorso, nel quale proprio Siena, sotto 2-0, piazzò una clamorosa rimonta al Pala Santa Maria. Non oggi, però. Pineto passa a condurre sul 9-6, poi mette il turbo e scappa fino al 17-12 con ace di Mattia Catone. Dal servizio arriveranno sette ace complessivi da quattro diversi giocatori (Catone, Allik, Di Silvestre e Krauchuk). Il match point è un servizio out di Randazzo. Pineto perfetta, 3-0 senza margini di manovra per Siena e primi tre punti in tasca.

I protagonisti

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Questa è una squadra strutturata, che non cede alle prime difficoltà ma che trova il modo per rimanere attaccata al match. Poi ovviamente alcune individualità, nel primo set Krauchuk e nel terzo Allik, sanno e devono essere determinanti per spostare un po’ gli equilibri. Però il fatto di rimanere in partita è qualcosa su cui lavoriamo ogni settimana. Oggi i ragazzi hanno fatto davvero molto bene e vanno a loro i complimenti».

Il tabellino

ABBA PINETO – EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA 3-0 (25-23, 25-21, 25-17) –

ABBA PINETO: Catone 2, Allik 9, Trillini 6, Krauchuk Esquivel 16, Di Silvestre 11, Zamagni 5, Pesare (L), Morazzini (L), Castagneri 0, Suraci 0. N.E. Schianchi, Larizza, Rascato, Calonico. All. Di Tommaso. EMMA VILLAS CODYECO LUPI Siena: Hoff 3, Benavidez 6, Ceban 2, Nelli 14, Randazzo 9, Compagnoni 4, Piccinelli (L), Rocca 0, Mastrangelo 0, Matteini 0, Bini 0. N.E. Bragatto, Manavinezhad, Baldini. All. Petrella.

ARBITRI: Chiriatti, Colucci.

Durata set: 33′, 35′, 34′; tot: 102′.

Consar Ravenna – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Sotto 2-0 la Consar Ravenna ribalta il match e vince all’esordio stagionale davanti pubblico amico del Pala de Andrè contro Porto Viro al termine di una grande battaglia

Il tabellino

CONSAR RAVENNA – ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 3-2 (23-25, 24-26, 25-11, 25-17, 15-6)–

CONSAR RAVENNA: Russo 13, Valchinov 5, Canella 9, Dimitrov 13, Zlatanov 18, Bartolucci 15, Gottardo 5, Ciccolella 0, Goi (L), Bertoncello 0, Asoli (L). N.E. Iurlaro, Giacomini, Gabellini. All. Valentini.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 0, Ferreira Silva 8, Sperandio 9, Pinali 18, Magliano 12, Erati 6, Brondolo 0, Lamprecht (L), Mazzon 0, Morgese (L), Eccher 1, Chiloiro 1. N.E. Maghenzani, Milan. All. Moretti.

ARBITRI: Angelucci, Cruccolini.

Durata set: 27′, 31′, 23′, 30′, 15′; tot: 126′.

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone – Rinascita Lagonegro 3-0 (25-23, 25-21, 25-22)

Campi Reali Cantù – Virtus Aversa 1-3 (23-25, 25-20, 18-25, 20-25)

Essence Hotels Fano – Prisma La Cascina Taranto 3-0 (25-17, 25-23, 25-23)

Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena 3-0 (25-23, 25-21, 25-17)

Consar Ravenna – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 3-2 (23-25, 24-26, 25-11, 25-17, 15-6)

Romeo Sorrento – Gruppo Consoli Sferc Brescia Si gioca domani Ore 19.30

Sviluppo Sud Catania – Banca Macerata Fisiomed MC Si gioca domani Ore 20.30

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 3, Essence Hotels Fano 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Virtus Aversa 3, Consar Ravenna 2, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 1, Banca Macerata Fisiomed MC 0, Gruppo Consoli Sferc Brescia 0, Romeo Sorrento 0, Sviluppo Sud Catania 0, Campi Reali Cantù 0, Rinascita Lagonegro 0, Prisma La Cascina Taranto 0, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Rinascita Lagonegro – Campi Reali Cantù

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Sviluppo Sud Catania (Variazione Impianto)

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Essence Hotels Fano

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Abba Pineto

Virtus Aversa – Tinet Prata di Pordenone

Domenica 26 ottobre 2025, ore 19.00

Prisma La Cascina Taranto – Romeo Sorrento