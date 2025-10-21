Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
 Ibrahim Lawani torna a vestire la maglia di Taranto

L'opposto francese rinforza il roster di Grazioni. Nella stagione 2022/2023 fu tra i protagonisti della salvezza conquistata dal club ionico
2 min
TagsLawaniGioiella Prisma

TARANTO-Classe 2001 per 198 cm, originario di Vitry-sur-Seine, Ibrahim Lawani è da oggi un giocatore della Prisma La Cascina Taranto Volley. L’opposto francese torna a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza nella stagione 2022/2023, in cui fu tra i protagonisti della salvezza conquistata dal club ionico.

Dopo una parentesi a Monza, Lawani ha scelto di tornare in riva allo Ionio per dare nuova linfa all’attacco tarantino e mettersi ancora una volta al servizio della squadra. Il suo ritorno rappresenta un importante rinforzo nel reparto degli schiacciatori di posto 2. Lawani sarà a disposizione dello staff tecnico nelle prossime settimane pronto a dare il suo apporto alla squadra della Prisma La Cascina Taranto Volley per il prosieguo della stagione.

LA CARRIERA-

Giocatore potente, esplosivo e con un servizio incisivo, Lawani è considerato una delle giovani promesse più interessanti del volley francese. Col Paris Volley, una delle squadre storiche della Ligue A, aveva già conquistato la Coupe de France 2019-2020 e un argento agli Europei Under 22 del 2022, dove venne premiato come miglior opposto del torneo con 115 punti e 13 ace.

Il suo ritorno a Taranto segna un nuovo capitolo di una storia già intensa, fatta di crescita, fiducia e affetto reciproco tra atleta e società.

Le parole del Presidente Tonio Bongiovanni 

«Siamo molto felici di riabbracciare Ibrahim, un ragazzo che qui ha lasciato un segno importante. Conosciamo bene le sue qualità e il suo spirito combattivo, elementi che si sposano perfettamente con la nostra filosofia. È un atleta che sa trascinare e che può darci un contributo determinante per affrontare al meglio questo campionato di Serie A2 ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

