Si torna in campo per la 2a di andata

ROMA -Dopo un esordio vivace, caratterizzato da tre vittorie esterne su sette gare complessive e due epiloghi al tie-break, la Serie A2 Credem Banca si appresta a vivere un altro emozionante fine settimana di grande pallavolo. In campo e sugli spalti. Le sfide, in live streaming sul canale YouTube di DAZN Italia, sono fissate nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. Su il sipario alle 16.00 con Rinascita Lagonegro – Campi Reali Cantù. In rapida successione il calendario propone Emma Villas Codyeco Lupi – Sviluppo Sud Catania, in campo a Santa Croce, alle 17.00, e Gruppo Consoli Sferc Brescia – Essence Hotels Fano alle 17.30. Alle 18.00 si gioca in simultanea su tre campi: Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Abba Pineto, Virtus Aversa – Tinet Prata di Pordenone. Quest’ultimo è un primo scontro al vertice, tra squadre reduci da vittorie piene. Suggestivo il confronto delle 19.00 tra due realtà che, solo pochi mesi fa, erano distanti anni luce: Prisma La Cascina Taranto veniva dai confronti con le big di SuperLega, la Romeo Sorrento, invece, festeggiava la promozione dalla Serie A3 al culmine di una stagione molto positiva.

Alla vigilia della sfida n. 12 tra Rinascita Lagonegro e Campi Reali Cantù, i precedenti parlano di una rivalità accesa e un equilibrio di fondo, visto che i lucani hanno vinto 6 match e i lombardi 5. Le due squadre cercano i primi punti stagionali dopo due stop al debutto. Un ex per parte: Martins Arasomwan e Federico Bonacchi. Gara n. 200 in Regular Season per Giacomo Raffaelli.

Dopo la falsa partenza a Pineto, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ospita la Sviluppo Sud Catania, caduta nei due precedenti e reduce dal tie-break interno perso con Macerata. Quattro ex nei team: Mohammad Manavinezhad e Luigi Randazzo (8 punti ai 2.500 in Regular Season) da una parte, Carmelo Gitto (9 punti ai 2.500 in Regular Season) e Riccardo Pinelli dall’altra. Coach Paolo Montagnani torna a Siena da rivale. Gara n. 200 in carriera per Luka Basic.

I 2 punti in rimonta a Sorrento sono un bel biglietto da visita per il Gruppo Consoli Sferc Brescia che festeggia i tifosi per il premio del pubblico più corretto in A2 e mira alla terza vittoria in altrettanti incroci con l’Essence Hotels Fano. I marchigiani, vittoriosi 3-0 su Taranto all’esordio, sfidano un ex, Manuele Lucconi (2 muri ai 200 personali), autore lunedì scorso di 28 sigilli.

Bilancio in parità con due vittorie a testa tra Banca Macerata Fisiomed MC e Consar Ravenna. Trasferta lampo per i romagnoli, che si presentano al Banca Macerata Forum con l’ex Samuil Ivanov Valchinov, lo scorso anno nel roster marchigiano. I padroni di casa vengono dalla maratona vincente in Sicilia, gli ospiti dalla rimonta interna al tie-break contro Porto Viro.

In campo per spezzare lo stallo di 2-2 nei precedenti l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e l’Abba Pineto. I giganti veneti devono riscattarsi dopo i due set di vantaggio vanificati a Ravenna nel 1° turno, gli abruzzesi ripartono dal 3-0 su Siena con i 14 punti di Gabriele Nelli e schierano Matteo Zamagni, due anni fa a Porto Viro. Gara n. 200 in Regular Season per Giancarlo Pesare.

L’entusiasmo per il 3-1 corsaro a Cantù è l’antidoto scacciapensieri per la Virtus Aversa, che ha preso 3 punti esterni al via, ma ospita la propria “bestia nera” Tinet Prata di Pordenone, rivale mai battuta nei 7 precedenti e reduce dal 3-0 su Lagonegro. Da una parte Alessio Tallone è a -13 attacchi vincenti da quota 1.000 e Matheus Motzo a -15 attacchi vincenti dai 2.500, dall’altra Nicolò Katalan prenota i 3 punti che lo separano dai 1.000 in Regular Season.

Match inedito alle porte. La Prisma La Cascina Taranto, che lo scorso anno ha salutato la SuperLega Credem Banca all’ultima giornata, ospita la neopromossa Romeo Sorrento, dominante in A3 con un triplete da applausi. A Fano il team pugliese ha riscoperto le difficoltà dell’A2, ma il ritorno di Ibrahim Lawani dà garanzie. I campani si sono divisi la posta con Brescia in casa, riuscendo comunque a muovere la classifica. Nessun ex tra le due compagini per una prima assoluta.

TUTTE LE SFIDE-

Rinascita Lagonegro - Campi Reali Cantù

PRECEDENTI: 11 (5 successi Campi Reali Cantù, 6 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Martins Arasomwan a Cantù nel 2019/20; Federico Bonacchi a Lagonegro nel 2024/25

Giacomo Raffaelli (Rinascita Lagonegro)- « Ci aspettiamo una partita difficile, ma combattuta alla pari, con una Cantù che giocherà tutte le sue carte. L'incontro sarà un bello spettacolo, ovviamente noi daremo il massimo per portare a casa il risultato. Chiedo ai tifosi di affollare in massa il Palazzetto, mi aspetto un bel clima: il nostro pubblico è fantastico, abbiamo bisogno di tutto il calore possibile ».

Andrea Bacco (Campi Reali Cantù)- « Sarà una prova subito importante per noi per confrontarci con un altro tipo di squadra rispetto a quella dell’ultima partita. Dovremo affrontarla nel modo giusto per provare a portare a casa più punti possibili. Loro saranno motivati, essendo la prima partita davanti al pubblico di casa, ma questo renderà solo la partita più avvincente e bella da giocare ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Sviluppo Sud Catania

PRECEDENTI: 2 (2 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Mohammadjavad Manavinezhad a Acicastello nel 2023/24, 2024/25; Luigi Randazzo a Acicastello nel 2023/24; Carmelo Gitto a Siena nel 2019/20; Riccardo Pinelli a Siena nel 2021/22, 2022/23 - Allenatori: Paolo Montagnani a Siena nel 2021/22, 2022/23

Felipe Benavidez (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Alla prima giornata abbiamo affrontato subito un squadra che si propone di vivere un’ottima stagione, Pineto ha nel proprio roster dei giocatori molto forti. Noi eravamo anche partiti bene, avevamo preparato in maniera positiva la sfida. Poi però qualcosa non ha funzionato al meglio, anche se credo che nei primi due set abbiamo messo in campo una buona pallavolo. Pensiamo alle prossime sfide e alle gare che ci attendono, a partire da domenica. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e migliorare. Sarà un torneo molto equilibrato e molto difficile per tutti ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Per me è una doppia partita da ex, perché ho avuto il piacere di allenare queste due società storiche, quindi ci tengo doppiamente a fare bene. In questa settimana corta abbiamo analizzato la prima partita e abbiamo lavorato duro per migliorare alcuni aspetti del gioco. Altri aspetti dovremo migliorarli giocando. Emma Villas Codyeco Lupi Siena è una super squadra e non lascerà certo che i nostri miglioramenti si concretizzino nella prossima partita. Ma caricherò la squadra per giocare una super partita ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Essence Hotels Fano

PRECEDENTI: 2 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Manuele Lucconi a Fano nel 2020/21

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Nessuna partita sarà esente da momenti difficili quest'anno. Noi scendiamo in campo per giocare la miglior pallavolo davanti ai nostri tifosi, che riceveranno il premio Kirk Kilgour per il pubblico più corretto della Serie A2 ed è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Dopo il fischio di inizio vedremo tanto agonismo e serviranno pazienza e cura dei dettagli: Fano ha esordito stendendo Taranto... Non abbiamo intenzione di sottovalutarla: la regia di Coscione è una garanzia; Mastrangelo ha grande esperienza della categoria e ha a disposizione atleti con fisicità importanti, talento e valore. Noi non siamo da meno però e contiamo di dimostrarlo in stagione ».

Stefano Mengozzi (Essence Hotels Fano)- « Partita difficile, campo ostico con un Palazzetto molto grande. Brescia ha fatto degli innesti di qualità come il palleggiatore Mancini, che conosco bene per aver giocato con lui a Ravenna, Lucconi come terminale offensivo importante ed infine la coppia Cavuto-Cominetti già vista all’opera nella scorsa stagione. Noi dovremo scendere in campo positivi, portandoci dietro le belle cose fatte con Taranto e se saremo in difficoltà dovrà essere il gruppo ad uscirne fuori. Volevo ringraziare il nostro pubblico che ci ha trascinati domenica scorsa. Mi ha fatto altresì piacere rivedere tanti amici, questo dimostra l’attaccamento della città di Fano per la pallavolo. Merito anche della società che sta lavorando per valorizzare tutto ciò. Noi giocatori ci sentiamo responsabilizzati e pronti a dare tutto fino in fondo ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Consar Ravenna

PRECEDENTI: 4 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Samuil Ivanov Valchinov a Macerata nel 2024/25

Bara Fall (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Siamo reduci da un'ottima vittoria esterna e per confermarci credo che servirà una partita con pochi errori in qualsiasi fondamentale. Non sarà sicuramente un partita semplice, ma sarà la nostra prima partita in casa e speriamo che il nostro pubblico ci spinga. Non vedo l'ora che sia domenica, ci sarà anche Valchinov che è un’ottimo giocatore: sarà bello sfidarlo e giocare contro di lui, che è un ex della gara ».

Samuil Ivanov Valchinov (Consar Ravenna)- « Torno con grande emozione e piacere a Macerata, una società che mi ha dato l'opportunità di fare la mia prima esperienza in Italia e di giocare in campionato di alto livello, e una città dove ho trovato persone e tifosi splendidi. La squadra è quasi totalmente cambiata rispetto a quella in cui ho giocato io ma resta una formazione ostica e difficile da affrontare. Noi dovremo sicuramente aumentare il livello e l'intensità del nostro gioco ma stiamo lavorando molto e bene in palestra, affronteremo questa gara con fiducia ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Abba Pineto

PRECEDENTI: 4 (2 successi Abba Pineto, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Alex Erati (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Ci teniamo tantissimo a fare bene la prima in casa. Per me poi tornare a giocare davanti al pubblico di Porto Viro è una grande emozione: la mia prima esperienza qui mi ha lasciato ricordi fantastici, per cui sono carico ed entusiasta. Un po’ di pressione c’è sicuramente, ma è il bello del gioco. Siamo consapevoli che la città si aspetta tanto da noi e in cambio vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Anno dopo anno, Pineto si sta migliorando sempre di più. Ho visto la partita contro Siena e giocano un’ottima pallavolo; sono aggressivi in ogni fondamentale e non mollano mai. Sono un avversario ostico, battono molto bene e difendono tantissimo. Dalla nostra, dovremo essere bravi a non farli andare in serie ed essere pazienti se non riusciremo a mettere giù la palla al primo attacco. Sarà fondamentale tenere sempre alta l’attenzione e aiutarci in campo ».

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Era importantissimo per noi cominciare bene, soprattutto di fronte ad un pubblico come quello che ci ha accolti al Pala Santa Maria. È stata anche una partita nella quale non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale, si vedeva che all'inizio comunque c'era della tensione, probabilmente dovuta al fatto che fosse la prima di campionato. Sicuramente l'essere compatti e l'essere sempre uniti, anche quando le cose non andavano, quando non riusciva qualcosa, è stato importante e deve essere così. Le squadre forti si vedono in queste situazioni. Porto Viro? L'anno scorso le partite in trasferta sono state il nostro tallone d'Achille. Siamo concentrati e stiamo lavorando bene in settimana per arrivare a domenica il più preparati possibile ».

Virtus Aversa - Tinet Prata di Pordenone

PRECEDENTI: 7 (7 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « L'esordio non è stato facile, nonostante il risultato sia stato un 3-0. La prima partita, soprattutto in casa, è sempre difficile da gestire. Aversa è una gran bella squadra, con grandi ambizioni e questo non renderà di sicuro facile la prima trasferta stagionale. Il fattore campo è importante perchè si gioca in un palazzetto caldo e partecipe. Noi puntiamo a ricordarci i precedenti favorevoli e siamo pronti a giocare una partita di quelle belle perchè sarà sicuramente tesa e piena di agonismo e quindi arriviamo carichi e cercheremo di fare il nostro meglio. Per me un motivo in più perchè come sempre da quelle parti ci sarà un gruppetto di parenti a seguirmi ».

Prisma La Cascina Taranto - Romeo Sorrento

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Marco Pierotti (Prisma La Cascina Taranto)- « Domenica mi aspetto una partita tosta, come del resto lo saranno tutte in questo campionato. Sorrento è una squadra che conosciamo già, avendola affrontata in pre-season: sappiamo come lavora e che tipo di pallavolo esprime. Nelle amichevoli le gare sono state equilibrate, hanno mostrato un buon livello di gioco e, tolti alcuni nuovi innesti, sono un gruppo collaudato che gioca insieme già dallo scorso anno. Da parte nostra c’è tanta voglia di riscatto dopo la prima giornata: vogliamo regalare i primi punti al nostro pubblico, alla nostra città e a noi stessi. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Mi auguro di vedere tanta gente al PalaFiom, che ci sostenga e ci spinga verso il risultato che tutti desideriamo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA –

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Rinascita Lagonegro – Campi Reali Cantù Arbitri: Gaetano Antonio, Gasparro Mariano

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Nava Stefano, Manzoni Barbara

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Essence Hotels Fano Arbitri: Jacobacci Sergio, Lambertini Alessio

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna Arbitri: Marotta Michele, Faia Riccardo

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Abba Pineto Arbitri: Giglio Anthony, Stellato Giuseppina

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00

Virtus Aversa – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Merli Maurizio, Grossi Dario

Domenica 26 ottobre 2025, ore 19.00

Prisma La Cascina Taranto – Romeo Sorrento Arbitri: Chiriatti Stefano, Di Bari Pierpaolo

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 3, Essence Hotels Fano 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Virtus Aversa 3, Consar Ravenna 2, Gruppo Consoli Sferc Brescia 2, Banca Macerata Fisiomed MC 2, Sviluppo Sud Catania 1, Romeo Sorrento 1, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 1, Campi Reali Cantù 0, Rinascita Lagonegro 0, Prisma La Cascina Taranto 0, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 0.