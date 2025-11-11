TARANTO-Prisma La Cascina Taranto Volley comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Gianluca Graziosi. La decisione, maturata dopo un’attenta valutazione dell’andamento tecnico e dei risultati conseguiti, è stata assunta a malincuore nella consapevolezza della necessità di dare una svolta alla stagione e nuove motivazioni al gruppo.
Taranto ha esonerato Graziosi
Fatale al tecnico marchigiano la sconfitta interna con la Tinet e ad una classifica non in linea con i programmi della società. La squadra rossoblu affidata a Alessandro Giosa
La società desidera ringraziare mister Graziosi per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Il club intende proseguire il proprio percorso tecnico con l’équipe attualmente in forza alla società affidando la guida della prima squadra a Alessandro Giosa valorizzando le competenze interne e garantendo la massima continuità al lavoro del gruppo.