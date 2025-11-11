Taranto ha esonerato Graziosi

TARANTO-Prisma La Cascina Taranto Volley comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Gianluca Graziosi. La decisione, maturata dopo un’attenta valutazione dell’andamento tecnico e dei risultati conseguiti, è stata assunta a malincuore nella consapevolezza della necessità di dare una svolta alla stagione e nuove motivazioni al gruppo.