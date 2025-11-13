Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pino Lorizio è il nuovo coach di Taranto

Pino Lorizio è il nuovo coach di Taranto

La società rossoblu ha trovato nel suo organico l'esperto tecnico di Putignano al quale è stata affidata da oggi la prima squadra
1 min
TagsPrismaLorizioGraziosi

TARANTO-Pino Lorizio è il nuovo allenatore della Prisma La Cascina Taranto, prende il posto di Gianluca Graziosi che la società ha esonerato qualche giorno fa .

 La scelta si inserisce nel percorso di valorizzazione delle risorse interne, riconoscendo in Lorizio un professionista di esperienza e competenza, che negli anni ha dimostrato profonda conoscenza del territorio e del club ionico.

 Con questo nuovo incarico, la società intende dare continuità al lavoro dello staff tecnico confermando la fiducia nello staff attualmente in forza e nella solidità del gruppo.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

Sulla panchina di Lagonegro arriva Pino LorizioLorizio da Reggio Emilia a Motta di Livenza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS