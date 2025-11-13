TARANTO - Pino Lorizio è il nuovo allenatore della Prisma La Cascina Taranto, prende il posto di Gianluca Graziosi che la società ha esonerato qualche giorno fa .

La scelta si inserisce nel percorso di valorizzazione delle risorse interne, riconoscendo in Lorizio un professionista di esperienza e competenza, che negli anni ha dimostrato profonda conoscenza del territorio e del club ionico.

Con questo nuovo incarico, la società intende dare continuità al lavoro dello staff tecnico confermando la fiducia nello staff attualmente in forza e nella solidità del gruppo.