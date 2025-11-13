Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Daniele Moretti non è più l'allenatore di Porto Viro

Daniele Moretti non è più l'allenatore di Porto Viro

La società veneta ha rimosso il tecnico di Sanseverino Marche dalla panchina della prima squadra affidata ora al secondo Matteo Bologna
1 min
TagsAlva InoxMorettiBologna

PORTO VIRO (ROVIGO)- Daniele Moretti non è più il tecnico della prima squadra dell' Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Lo ha annunciato la società veneta che ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico di Sanseverino Marche,

Si interrompe anche il rapporto di collaborazione con il preparatore atletico Giacomo Trevisan, che si è dimesso dall’incarico.

La società desidera ringraziare coach Moretti e Giacomo Trevisan per il lavoro svolto in questi mesi, augurando ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.

La conduzione tecnica della squadra viene affidata a Matteo Bologna, promosso dal ruolo di secondo a quello di primo allenatore. Nelle prossime ore verrà invece annunciato il nome del nuovo preparatore atletico.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

Daniele Moretti è il nuovo tecnico di Porto ViroGiulio Pinali, un campione del Mondo a Porto Viro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS